На пути к Токио

Россия получила наконец не только обещания, но и официальное приглашение

Пшиком оказались все инсинуации зарубежной прессы, которая без устали мусолила несколько месяцев подряд одну и ту же тему о том, что по известным ей фактам, предоставленным «друзьями из МОК», российские спортсмены не будут допущены к Играм XXXII Олимпиады в Токио, которые примут старт 24 июля 2020 года в столице Японии.

За подписью Баха

Ровно за год до торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио Олимпийский комитет России получил от МОК официальное приглашение, за подписью президента этой всемирной организации, олимпийского чемпиона по фехтованию Томаса Баха, принять участие в этом форуме спорта. Причём, в отличие от предыдущих летних и зимних Игр в Рио-де-Жанейро-2016 и Пхёнчхане-2018, россиянам не предъявляется никаких претензий. Сборная будет выступать под своим государственным флагом, а в честь наших олимпийских чемпионов токийского призыва будет звучать гимн Российской Федерации. А сборную страны будет формировать ОКР, а не какие-то специальные комиссии МОК, из тех мастеров, которые выполнили лицензии для участия в Играх. Причём это касается наших представителей любого олимпийского вида спорта, в том числе и лёгкой атлетики, Всероссийская федерация которой до сего дня ещё не возвращена в Международный союз легкоатлетических федераций. IAAF обещает вернуться к этому вопросу 23 сентября на исполкоме в Катаре.

Отмечая это событие, президент ОКР, четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков подчёркивает, что на сегодняшний день около ста россиян входят в так называемый пул потенциальных медалистов, в подавляющем большинстве олимпийских дисциплин. Не случайно наши парни и девушки являются, по мнению специалистов, претендентами, вместе со сборными Китая, США, Японии, на первые четыре места в общекомандном зачёте Игр-2020. Но перед ними будет поставлена задача постараться обойти японцев, за счёт удачных выступлений наших мастеров в артистическом (синхронном) плавании, художественной гимнастике, спортивной борьбе, фехтовании, дзюдо, плавании в бассейне и в лёгкой атлетике. Разумеется, если в ней будет найдено понимание между Россией и остальным легкоатлетическим миром.

Во всяком случае, третье место по силам нашему новому поколению спортсменов, которые не примешаны к тому допинговому скандалу, раздутому Родченковым и его компанией и который пытаются вновь раздуть наши зарубежные «друзья-партнёры».

Тем временем в Токио подходит к концу строительство новых объектов к Играм. Из восьми основных арен пять уже сданы, а три остальные будут закончены к январю-марту будущего года. Ведь почётным председателем Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020 является взошедший в мае на императорский трон Нарахито. Отметим, что его дед, император Хирохито, и отец, император Акихито, занимали этот пост во время проведения летних Олимпийских игр в Токио-1964 и зимней Олимпиады в Нагано-1998. Нарахито уже посетил ряд состязаний предолимпийской недели, которая недавно проходила в Токио и получила положительную оценку от будущих олимпийцев и их наставников. Но самым большим минусом недели явилась тропическая жара, которая в это время накрыла всю страну. Поэтому хозяева предстоящих Игр уже готовятся ряд состязаний, которые проводятся на воздухе, начинать чуть ли не с пяти-шести часов утра, чтобы завершить их до того момента, когда солнцепёк будет в разгаре. Не забыт и тот факт, что островную страну любят будоражить землетрясения. Поэтому олимпийцам и зрителям их состязаний предстоит пройти своеобразные курсы, как вести себя при этих природных катаклизмах.

Предстоят разборки

А вот оргкомитету Олимпиады-2020 предстоят объяснения перед всем миром и разборки с МОК, почему Токио игнорирует суверенитет России? Ведь он опубликовал карту, на которой Южные Курилы заштрихованы в японские цвета. И якобы олимпийский огонь по пути в Токио посетит острова Кунашир, Шикотан, Итуруп, Хабомаи, когда достигнет префектуры Хоккайдо. Мелочь вроде бы. Но в оргкомитете, как говорят в Одессе, на минуточку забыли, что эти острова уже больше семидесяти лет входят в состав Сахалинской области и после Второй мировой войны не имеют никакого отношения к Японии. Посмотрим, как поведёт себя МОК в этой провокационной истории.

Ведь у этой организации хватило разума спокойно отнестись к реабилитации Международным спортивным судом в Лозанне бывшего министра спорта России, а ныне вице-премьера правительства страны Виталия Мутко. Без всяких доказательств он в 2017 году был назван МОК организатором допинговой истории на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014 и пожизненно отстранён от работы в спорте. Одновременно ему было запрещено посещать Олимпийские игры и участвовать в них в любом качестве. Но Виталий Леонтьевич, сделавший немало полезного для спорта в Крыму, подал апелляцию в CAS на эти решения, основанные лишь на словах всё того же Родченкова, сбежавшего в США. Почти два года суд в Лозанне разбирал эту апелляцию и пришёл к выводу, что Мутко не виновен ни в чём, что ему приписывали «моковцы».

В свою очередь Международный олимпийский комитет в течение 30 дней имел возможность обжаловать этот вердикт CAS в суде высшей инстанции, коим является Федеральный суд Швейцарии. Но не обжаловал. А это означает, что хватит талдычить на всех углах о якобы государственной поддержке системы допинга в российском спорте.

Тучи над Италией

Ну, всё, от России с вопросами о её участии в Токио уже отстали. Но теперь радирует «SOS» президент НОК Италии Джованни Малато, который недавно ещё слыл самым счастливым человеком. Ведь его страна, при активном участии самого Джованни, выиграла право на проведение зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и в Кортина д’Ампеццо у шведских Стокгольма и Оре. А теперь сборную Италии могут не допустить к стартам в Токио, а также, возможно, отнимут право на проведение Игр-2026.

Что же произошло? В стране прошли реформы, в результате которых CONI (Олимпийский комитет Италии) лишился ряда прошлых полномочий. Если конфликт между парламентом и CONI не будет урегулирован в ближайшее время, то спортсмены Италии, при условии что их допустят к Играм в Японии, будут соревноваться под нейтральным флагом. Почему с парламентом? А потому, что в конце 2018 года парламент принял закон о бюджете. Раньше деньги на подготовку спортсменов и массовый спорт выделялись напрямую комитету и бюджет составлял 408 миллионов евро. Теперь же большая часть из этой суммы выделяется организации «Спорт и здоровье», под контроль министерствам экономики и финансов. У CONI же в распоряжении остаётся лишь 40 миллионов евро. И его полномочия ограничиваются только подготовкой команд к Олимпийским играм. Ну, а как известно, МОК болезненно воспринимает все вмешательства правительства любой страны в жизнь и деятельность подопечных ему НОК. Это уже на себе прочувствовали спортсмены Кувейта и России, а теперь «тучи гнева» сгущаются над Италией. Посмотрим, чем это всё завершится.