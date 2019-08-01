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Спорт

Игры – не трамвай...

Теперь приходится проводить тщательный отбор желающих участвовать в олимпийских стартах

Большинство молодых крымчан, вероятно, никогда не пользовались таким общественным транспортом, как трамвай, который сохранился на нашем полуострове лишь в Евпатории. А вот старшее поколение хорошо с ним было знакомо. И не случайно тогда родилось расхожее выражение: «Трамвай не резиновый, всех желающих не вместит!», характеризующее острый дефицит места при переизбытке желающих оказаться внутри. Вот эти слова очень подходят и к Олимпийским играм. Как к летним, так и к зимним.

Пока идёт отбор

Да, популярность этих состязаний с каждым четырёхлетием возрастает всё больше и больше. Все страны мира стремятся быть на них представлены своими лучшими атлетами и командами. Но, увы, это не позапрошлый век, когда отцы олимпийского движения мечтали о том, как залучить на спортивные арены больше тысячи атлетов. Теперь приходится проводить тщательный отбор желающих участвовать в олимпийских стартах, для чего необходимо выполнить на различных состязаниях определённые нормативы, показать высокие результаты или занять опять-таки высокие места на чемпионатах мира и континентов. Кроме того, дать возможность всем континентам продемонстрировать свои достижения в олимпийских видах спорта, которых, например, в Токио-2020 будет 33, а они в свою очередь вмещают в себя, представить только, 339 дисциплин, в которых спортсмены разыграют комплекты золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Днями крымские поклонники спорта были обрадованы сообщением о том, что в состав сборной России по боксу среди мужчин, которая в середине сентября стартует на чемпионате мира в Екатеринбурге, включён чемпион страны в весе до 75 кг, симферополец Глеб Бакши. А это шанс добыть лицензию, разумеется при успешном выступлении, на олимпийский ринг в Токио. Однако крупный скандал между МОК и прежним руководством АИБА превратил чемпионаты мира среди мужчин в Екатеринбурге и среди женщин в Улан-Удэ в нелицензионные. Конечно же, в этих российских городах будут определены чемпионы мира по боксу — 2019, в восьми весовых категориях среди мужчин и в пяти среди женщин, но олимпийские лицензии будут разыграны на других турнирах.

Разумеется, мечтают стать участниками Игр в Токио и наши метатели копья и молота, опытные мастера Вера Ребрик из Ялты и Алексей Сокирский из Сак, ставшие серебряными призёрами первенства России-2019, что открывает им дорогу в сборную страны. Но чтобы оказаться в Токио-2020 Вере и Лёше предстоит выполнить высокие нормативы, которые они ещё в этом отборочном цикле не брали. И такую сложную задачу в личных дисциплинах предстоит решить многим будущим олимпийцам японского призыва.

Но ещё труднее задача стоит перед нашими сборными по игровым видам спорта: баскетболу (классическому и «уличному» 3×3), волейболу (классическому и пляжному), водному поло, гандболу, регби-7, футболу.

Пока блестяще выступила наша мужская волейбольная сборная, которая выиграла Кубок Наций, по сути дела, вторым составом, а затем «основой» в Санкт-Петербурге в квалификационном турнире заняла первое место, обыграв всех своих соперников, что открыло ей дорогу в Токио. Компанию мужчинам составит и женская сборная, которая в Калининграде в аналогичном квалификационном турнире, находясь в шаге от поражения в принципиальном поединке со сборной Южной Кореи — 0:2, смогла переломить ход игры и одержала победу — 3:2. В волейбольных турнирах на Играх сразятся по 12 мужских и женских сборных, а в пляжном волейболе — по 24 мужские и женские пары, среди которых, вне всяких сомнений, будут российские спортсмены.

Столь же высоки позиции и у российских стритболистов (баскетбол 3×3), которые если на 1 ноября 2019 года будут занимать место в первой тройке мирового рейтинга, то «автоматом» отправляются на Олимпиаду. Ведь на сегодняшний день женская сборная в этом рейтинге — первая, опережая Китай и Монголию, а мужская — на втором месте, уступая сербам.

А вот в классическом баскетболе уже на чемпионате Европы «сгорела» женская сборная России, не попав в шестёрку лучших. И под большим вопросом дела у мужской команды, в которой из-за травм не отправится на сентябрьский чемпионат мира в Китай квартет наших ведущих мастеров. И если без них команда не финиширует в семёрке лучших, то останется хилая надежда прорваться на Игры через мировой квалификационный турнир в июле 2020-го, но туда ещё тоже нужно прорваться.

Чемпионат Европы-2019 среди мужчин и чемпионат мира среди женщин определит олимпийскую судьбу российских мастеров гандбола. Но, скорее всего, лицензии в Токио они смогут добыть в январе или апреле грядущего года на квалификационных турнирах. Причём у женщин шансов больше, чем у мужчин. Аналогичное положение и у российских ватерполистов. И здесь у нас в фаворе представительницы прекрасного пола. И в регби-7 осталась надежда на то, что лицензию может заполучить женская сборная России, так как «мужики» уже выбыли из числа участников отбора. Такая же незавидная судьба сложилась, как мы писали выше, у наших баскетболисток и, увы, к чему россияне уже привыкли, у мужской и женской олимпийских сборных России по футболу.

Начался «погром»

Как-то позабылся тот «тарарам», который разыгрался в канун Нового года, когда ВAДА старалась изъять анализы данных LIMS из Московской антидопинговой лаборатории. Она и «намутила» столько непонятных дел с допинговыми анализами, что первая же их проверка в Канаде вызвала недоверие к «чистоте» 298 российских мастеров, выступавших в различных видах спорта. Их судьбу сейчас должны решать международные федерации.

И первой начала «погром» российского спорта Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF). Она уже дисквалифицировала двенадцать российских призёров Олимпийских игр, чемпионов и призёров первенств мира и Европы, прибегавших к возможным нарушениям антидопинговых правил за 2012-2015 годы. В этом списке в основном те мужчины и женщины, которые уже распрощались с помостом, но есть и те, кто рассчитывал ещё сразиться со штангой в Токио. Это Руслан Албегов, Тима Туриева, Олег Чен, Давид Беджанян, Егор Климонов, Надежда Евтюхина, Дмитрий Лапиков, Максим Шейко, Юлия Коновалова, Чингиз Могушков, Адам Малигов и малоизвестный в тяжёлоатлетических кругах Магомед Абуев. Но если многие из них были «детьми Родченкова», то Малигов «попался на крючок» в 2017-м, а Климонов — в нынешнем году, когда россияне подвергались сверхжёсткому контролю. И за эту «тупоголовость» они и их наставники могут понести особое наказание, вплоть до тюремного срока. А иначе «родченковую заразу» не вытравить из нашего спорта.

Гарик ОРЛОВ
Фото newsae.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 542 от 23 августа 2019 года

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Просмотров: 178 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:35

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