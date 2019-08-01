«Таврида-Арт»: праздничная и скандальная

Что происходит вокруг арт-фестиваля под Судаком

В эти дни в районе бухты Капсель под Судаком проходит очередной масштабный фестиваль этого лета — «Таврида-Арт», на котором собрались более 4 тысяч участников, молодых деятелей культуры из разных регионов России и происходят 834 культурных события — от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд. Но, одновременно с этим, поднялась и очередная волна общественного негодования не связанная, впрочем, с культурной программой...

Позитивная сторона

«Таврида-Арт» позиционируется, как первый в России фестиваль творческих сообществ, грандиозная коллаборация, где вместе находятся и художники, и музыканты, и писатели, и люди, которые занимаются киноискусством, театром. Фестиваль проходит с 20 по 26 августа, а для зрителей он открыт с 23 по 25 августа. Ядром стали восемь арт-кварталов — творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусства. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречаются с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают гранты. Кстати, гранты немалые — около 80 млн рублей. «На конкурсной основе их распределят на поддержку социально-творческих проектов абсолютно разной направленности, которые должны отвечать критериям Федерального агентства по делам молодёжи», — рассказал руководитель проекта Сергей Першин.

Вход на фестиваль бесплатный, требуется только предварительная регистрация. Но народу уже прибыло столько, что организаторы приняли решение остановить регистрацию. Шутка ли — более 45 тысяч человек! Хоть это и не перекрывает недавний рекорд по посещаемости, установленный байк-шоу (около 70 тысяч), но всё же очень и очень не мало.

Самым же массовым ожидается день фестиваля «Нашествие» в Крыму, когда на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. И вообще в эти дни — 23-25 августа площадка «Тавриды» по прогнозам организаторов, превратится в «фестиваль фестивалей».

Негативная сторона

Однако, так сказать, за воротами праздника, неспокойно. В частности, в день открытия фестиваля местные жители выложили на мысе Меганом своими телами надпись «SOS». Как оказалось, их опасения основывались на информации общественников о застройке этого места инфраструктурными объектами «Тавриды». Причём на целых 50 га, которые, дескать, отрежут от охранной зоны особо охраняемой природной территории «Памятник природы «Полуостров Меганом». Однако, после того, как поднялся шум, чиновники сообщили, что охранную зону вокруг ООПТ «Полуостров «Меганом» никогда не устанавливали. «В этом году минприроды Крыма завершило работы по привязке проекта к местности — он уже проходит необходимые по закону согласования. „Таврида“ не съедает территорию Меганома. Её земельные участки не граничат и даже не попадают в планируемые охранные зоны», — рассказала замминистра экологии и природных ресурсов РК Алла Архангельская.

Также общественники возмущены ограничениями в доступе к пляжам Меганома. Власти, в свою очередь, обвинения эти называют необоснованными. Но общественники в ответ постят в соцсетях фотографии ворот с замками и очередные заборы на побережье... А власти снова и снова утверждают обратное. А глава администрации Судака Андрей Некрасов говорит, что именно соседство с «Тавридой» позволяет надеяться на преображение территории, ведь там идёт обновление инженерно-транспортной инфраструктуры. Но общественники, в свою очередь, соглашаясь с тем, что такой проект очень важен для развития Судака, заявляют: есть основания полагать, что судакчане лишатся своего имущества на этой волне. В общем, продолжение этой истории явно следует. Хотя, может быть и так, что после завершения фестиваля конфликт просто «рассосётся».