Сеют страх и давят бизнес

Украинские СМИ сообщили о находке в Херсонесе, злосчастной ракете в Саках и о намерении «задушить» кинопрокат на полуострове

На этой неделе украинские сайты, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на археологические раскопки на территории Херсонеса Таврического, на суд над военнослужащими и на случаи, когда Украина уничтожает бизнес, связанный с какой-либо деятельностью в Крыму.

Доносы, как проявление «сознательности»

Как сообщает украинский сайт, Служба безопасности Украины заинтересовалась работой канадской кинокорпорации IMAX и других западных представительств киноиндустрии в Крыму. В частности, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что «после проверки информации, в случае наличия оснований, СБУ предпримет действия правового реагирования». Кроме того, пресс-служба Министерства иностранных дел Канады сообщила, что они также знакомы с ситуацией и сообщат о своей позиции в ближайшее время. Дело в том, что в Ялте до сих пор продолжает работу кинотеатр «Сатурн-IMAX», где показывают иностранные фильмы в формате ІMAX, несмотря на санкционный режим. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в русском дубляже. «Посольство Канады в Украине ранее сообщило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте (кинотеатр „Сатурн IMAX“) будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой», — злорадствует по этому поводу украинский сайт.

Запретная ювелирка

Ещё один случай, связанный с крымским бизнесом, стал предметом пристального внимания со стороны украинских правоохранителей. «Украинцам продали нелегально ювелирных украшений из Крыма на 50 млн гривен», — гласит заголовок на сайте украинского телеканала. «В Украине в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны на протяжении 2015-2019 годов без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет свободно реализовывали ювелирные изделия, изготовленные в аннексированном Россией Крыму и нелегально ввезенные на материковую территорию государства. По документам украшения имели якобы легальное украинское происхождение. Схему организовала группа дельцов из АРК. Продукцию завозили через КПВВ «Чонгар», — приводятся в статье подробности этого бизнеса, со ссылкой на данные, предоставленные СБУ.

Если бы да кабы...

Этот случай, надо признаться, шокировал крымчан. И уж тем более стал поводом для антироссийски настроенных украинских СМИ, чтобы повсюду раструбить об опасности для жителей полуострова из-за российских военных. А произошло вот что. Несколько дней назад стало известно, что Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор российским военным, которые в октябре 2017 года случайно запустили ракету Х-29ТД класса «воздух – земля», что привело к многомиллионным убыткам для Минобороны РФ. Запущенная солдатами Алексеем Чебановым и Николаем Зверевым ракета уничтожила два других снаряда, оборудование и повредила ангар. «Следствие установило, что военнослужащие Чебанов и Зверев во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре «Ока» нарушили правила обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих», – говорится в сообщении Крымского гарнизонного военного суда. Эксперты оценили ущерб, нанесенный Минобороны России, более чем в 46 млн рублей. В результате суд приговорил Чебанова к ограничению по военной службе на год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в пользу государства, а Звереву определил год ограничения с выплатой 10% в пользу государства. Резюме же, вынесенное украинскими СМИ по этому поводу: «А представьте, если бы ракета полетела в город!»

Смотрят в оба глаза

Археологи обнаружили помещение древнего храма во время раскопок в заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе. «В ходе работ мы обнаружили одно из помещений, которое когда-то, скорее всего, принадлежало храму. К северу от храма была площадь, где проходили религиозные таинства, а за этой площадью — подсобные помещения», — пояснил руководитель экспедиции, заведующий отделом «Городище и некрополь» Станислав Рыжов. Сейчас находка доступна для осмотра посетителями древнего городища Херсонес, сообщает украинский сайт. Также приводится довольно странная информация, касаемо датировки найденного помещения, дескать, храм существовал с IV века до н. э. до IV века н.э., но этот период охватывает и времена античности, и времена, когда христианство на территории Херсонеса если не победило окончательно, то было уже довольно устойчивой религией. То есть, непонятно, как одно и то же помещение могло служить и языческим обрядам, и, позже, христианским. Также примечателен и вот какой момент: находка храмовых помещений в таком месте — не сенсация и, как правило, по-настоящему интересна лишь небольшому кругу специалистов, и то, что на такие новости обращают внимание на Украине, свидетельствует, что за Перекопом очень пристально наблюдают буквально за всем, что происходит на полуострове, отслеживая каждую мелочь.