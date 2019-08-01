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СпецпроектОбзор прессы

Сеют страх и давят бизнес

Украинские СМИ сообщили о находке в Херсонесе, злосчастной ракете в Саках и о намерении «задушить» кинопрокат на полуострове

На этой неделе украинские сайты, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на археологические раскопки на территории Херсонеса Таврического, на суд над военнослужащими и на случаи, когда Украина уничтожает бизнес, связанный с какой-либо деятельностью в Крыму.

Доносы, как проявление «сознательности»

Как сообщает украинский сайт, Служба безопасности Украины заинтересовалась работой канадской кинокорпорации IMAX и других западных представительств киноиндустрии в Крыму. В частности, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что «после проверки информации, в случае наличия оснований, СБУ предпримет действия правового реагирования». Кроме того, пресс-служба Министерства иностранных дел Канады сообщила, что они также знакомы с ситуацией и сообщат о своей позиции в ближайшее время. Дело в том, что в Ялте до сих пор продолжает работу кинотеатр «Сатурн-IMAX», где показывают иностранные фильмы в формате ІMAX, несмотря на санкционный режим. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в русском дубляже. «Посольство Канады в Украине ранее сообщило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте (кинотеатр „Сатурн IMAX“) будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой», — злорадствует по этому поводу украинский сайт.

Запретная ювелирка

Ещё один случай, связанный с крымским бизнесом, стал предметом пристального внимания со стороны украинских правоохранителей. «Украинцам продали нелегально ювелирных украшений из Крыма на 50 млн гривен», — гласит заголовок на сайте украинского телеканала. «В Украине в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны на протяжении 2015-2019 годов без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет свободно реализовывали ювелирные изделия, изготовленные в аннексированном Россией Крыму и нелегально ввезенные на материковую территорию государства. По документам украшения имели якобы легальное украинское происхождение. Схему организовала группа дельцов из АРК. Продукцию завозили через КПВВ «Чонгар», — приводятся в статье подробности этого бизнеса, со ссылкой на данные, предоставленные СБУ.

Если бы да кабы...

Этот случай, надо признаться, шокировал крымчан. И уж тем более стал поводом для антироссийски настроенных украинских СМИ, чтобы повсюду раструбить об опасности для жителей полуострова из-за российских военных. А произошло вот что. Несколько дней назад стало известно, что Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор российским военным, которые в октябре 2017 года случайно запустили ракету Х-29ТД класса «воздух – земля», что привело к многомиллионным убыткам для Минобороны РФ. Запущенная солдатами Алексеем Чебановым и Николаем Зверевым ракета уничтожила два других снаряда, оборудование и повредила ангар. «Следствие установило, что военнослужащие Чебанов и Зверев во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре «Ока» нарушили правила обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих», – говорится в сообщении Крымского гарнизонного военного суда. Эксперты оценили ущерб, нанесенный Минобороны России, более чем в 46 млн рублей. В результате суд приговорил Чебанова к ограничению по военной службе на год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в пользу государства, а Звереву определил год ограничения с выплатой 10% в пользу государства. Резюме же, вынесенное украинскими СМИ по этому поводу: «А представьте, если бы ракета полетела в город!»

Смотрят в оба глаза

Археологи обнаружили помещение древнего храма во время раскопок в заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе. «В ходе работ мы обнаружили одно из помещений, которое когда-то, скорее всего, принадлежало храму. К северу от храма была площадь, где проходили религиозные таинства, а за этой площадью — подсобные помещения», — пояснил руководитель экспедиции, заведующий отделом «Городище и некрополь» Станислав Рыжов. Сейчас находка доступна для осмотра посетителями древнего городища Херсонес, сообщает украинский сайт. Также приводится довольно странная информация, касаемо датировки найденного помещения, дескать, храм существовал с IV века до н. э. до IV века н.э., но этот период охватывает и времена античности, и времена, когда христианство на территории Херсонеса если не победило окончательно, то было уже довольно устойчивой религией. То есть, непонятно, как одно и то же помещение могло служить и языческим обрядам, и, позже, христианским. Также примечателен и вот какой момент: находка храмовых помещений в таком месте — не сенсация и, как правило, по-настоящему интересна лишь небольшому кругу специалистов, и то, что на такие новости обращают внимание на Украине, свидетельствует, что за Перекопом очень пристально наблюдают буквально за всем, что происходит на полуострове, отслеживая каждую мелочь.

Александр СКОПОВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 542 от 23 августа 2019 года

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Просмотров: 175 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:42

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