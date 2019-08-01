Говорят, что... в больнице пациентов испытывают на прочность

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Пожелавшая сохранить анонимность жительница Алушты в шоке: «Уже нет сил молчать. Что в Алуште происходит с гинекологическим отдалением? Это кошмар! Поступила в палату на 4 человека, на всю палату одна розетка, стены в отвратительном состоянии – сыплются, душ не работает! Притом, что не работает душ, врачи не отпускают домой! То есть я нахожусь в гинекологическом отделении, там, где я элементарно не могу помыться? Насчёт еды это отдельная история, обычно своим питаюсь, но пришлось поужинать больничным, это кошмар! Я понимаю, что мяса тут давать не будут, но можно же по-человечески готовить хотя бы то, что есть? Куда можно написать жалобу, чтобы пересмотрели питание стационаров, привели гинекологическое отделение в надлежащий вид и починили душ?»