→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... торгуют грибными блоками с поганками Начинающие крымские фермеры поведали весьма поучительную историю: «Хотелось бы, чтобы все знали и не попались на то же, что и мы. Решили мы, значит, с другом заняться выращиванием грибов вешенки, облазили весь Интернет в поисках, где заказать готовые блоки для грибов. Так как мы живём в Симферополе, искали поближе. Но, к большому сожалению, в Симферополе грибные блоки изготавливает только один человек. Позвонили, говорим, что нам надо 50 мешков… Предварительно мы арендовали помещение… Мы с товарищем повезли их на нашу ферму. Развесили мешки, всё по технологии: заделали разрезы, прыскаем, ездим через день. В итоге проходит ещё месяц, начинается движение, грибы начинают прорастать. Думаем: ну всё, надо готовить тару, ведь скоро будем урожай собирать. Рассчитывали, что сами наедимся, ещё и реализовать получится. Но… Когда мы начали ему звонить, что, мол, ты нам поганки подсунул, он нам сказал, что вы сами их перегрели и они из вешенок превратились в поганки…» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 542 от 23 августа 2019 года Еще статьи: Запретный гриб. Условно-съедобный... Тихая охота Ореховый пиар Секреты каменных грибов Симферополь — город-«пробиватель» Просмотров: 129 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:53