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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... симферопольцы придумали, как укрепить аварийный столб

Жители крымской столицы давно и с придыханием наблюдают за судьбой аварийного столба с районе Старого города на перекрестке улиц Братской и Курцовской. Столб фактически разрушен и висит на проводах. По этому поводу симферопольцы и шутят в соцсетях. Говорят, мол, столб этот уже не принадлежит нашей реальности и держится исключительно на всемирной паутине. Поэтому, по всей видимости, чтобы поддержать его, не стоит напрягать городские службы (которым и так до этого столба нет дела), достаточно всего-навсего лайков.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 542 от 23 августа 2019 года

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Просмотров: 52 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:55

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