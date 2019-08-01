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Говорят, что... симферопольцы придумали, как укрепить аварийный столб

Жители крымской столицы давно и с придыханием наблюдают за судьбой аварийного столба с районе Старого города на перекрестке улиц Братской и Курцовской. Столб фактически разрушен и висит на проводах. По этому поводу симферопольцы и шутят в соцсетях. Говорят, мол, столб этот уже не принадлежит нашей реальности и держится исключительно на всемирной паутине. Поэтому, по всей видимости, чтобы поддержать его, не стоит напрягать городские службы (которым и так до этого столба нет дела), достаточно всего-навсего лайков.