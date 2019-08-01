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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... крымчане придумали новый способ разбогатеть

Говорят, в Крыму придумали, как можно озолотиться. Правда, способ этот больше похож на мошенничество, чем на честный бизнес. Схема проста: один камень ракушняка стоимостью 30 рублей распилить на несколько десятков частей и продавать каждую из них по 50 рублей. Навар получается головокружительный. Думаете, глупости всё это? А вот и нет. Оказывается, этот хитрый способ обогащения уже в ходу. Так, по дороге на Ласточкино гнездо распиленным ракушняком вовсю торгуют как… крымской пемзой. В соцсетях новых остапов бендеров осудили. «Смешно, конечно, с одной стороны, но, я думаю, это неуважение к гостям, пользуются неосведомленностью туристов. Продавцы фотографий с животными переквалифицировались», – пишет один из пользователей.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 542 от 23 августа 2019 года

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Просмотров: 98 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:56

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