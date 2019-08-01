«Без лоха жизнь плоха»…

Как крымчане попадаются на «удочки» мошенников и кроваво выясняют отношения

Ныне мошенничество — один из самых популярных видов преступлений. Хотя «кидалово» и раньше было в «почете», но если лет 30-40 назад преобладали мошенничества, связанные с ловкостью рук, те же наперстки, то ныне — связанные так или иначе с гаджетами, всемирной паутиной и банковскими картами. К примеру, один симферополец недавно торговал в Интернете элитными собачьими будками, которых не было и в помине, зато у будок была прекрасная реклама и стоили они всего три-четыре тысячи рублей. В одном из прошлых номеров «Крымского Телеграфа» уже рассказывал о самых нашумевших недавних случаях мошенничества на полуострове. Сейчас мы продолжим эту тему. Впрочем, расскажем не только о мошенниках...

Как ростовчанка Даша обманула наших

Все виды мошенничества можно перечислять очень долго, однако среди «кидков» есть и довольно оригинальные. Некоторое время назад в Симферополе промышляла некая дама бальзаковского возраста из Ростова-на-Дону, которая представлялась целительницей Дарьей. Она занималась наращиванием... нет, не ногтей или волос. Она лечила и наращивала мужское достоинство. Наша героиня давала объявление в газетах и Интернете и рассказывала об уникальной восточной методике, которой владеет. Как следовало из пояснений, кстати психологически составленных потрясающе, она могла путем определенных манипуляций и восстановить утраченную мужскую силу, и значительно нарастить детородный орган. Причем метод Дарьи был дистанционный и бесконтактный. С клиентом она встречалась только для получения денег и небольшой консультации. А так пациенты передавали целительнице фото своих органов, целительница же колдовала над изображением. Но... пациенты из-за отсутствия ожидаемого результата сильно роптали. А Дарья каждого из них убеждала, мол, ты один такой, не поддающийся магии. И всё бы ничего, вот только один мужичок оказался ну очень обижен, когда пришел к окончательному выводу, что ничего не растет. Он побежал в полицию и написал заявление с подробным изложением циничного обмана. Демонстрировал ли пострадавший при этом свое вещественное доказательство, неизвестно. Как бы там ни было, правоохранители нагрянули на съемную квартиру ушлой ростовчанки, но она уже исчезла. Зато у Дарьи стражи закона нашли большую коллекцию пикантных фото, из чего следовало, что мошенница обманула десятки человек. Ну, а задержали злоумышленницу в Поволжье, где она продолжила заниматься своим уникальным целительством.

Питие омрачает сознание

Как известно, не менее половины преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. А среди так называемых «бытовух» пьяные разборки составляют до 90%. «Благодаря» зеленому змию происходит большое количество убийств, изнасилований, нанесений телесных повреждений, ДТП и так далее. Ну, а если любителей спиртного накрывает белая горячка, или, как говорят в народе, посещает белочка, тут уж криминал просто неизбежен.

Одним из самых злачных мест в Симферополе, где граждане частенько напиваются до беспамятства и творят чудеса безобразия, является Симферопольское водохранилище, именуемое местным населением «Симболото». Здесь, особенно по выходным, часто можно встретить пьяные компании, участники которых, бывает, буянят и сходятся друг с другом врукопашную, если, конечно, в состоянии стоять на ногах или хотя бы передвигаться на четвереньках.

Довольно показательный случай неделю назад произошел на «Симболоте» с участием двух пьяных безработных граждан. Первый — 25-летний Валера, представляющий одно из пригородных сел, пил на водохранилище водку с друзьями. Второй участник данной истории — 45-летний симферополец Боря, также с друзьями, подругами и спиртным расположился через два куста. Между двумя коллективами поначалу установились вполне мирные взаимоотношения. Однако завершилось всё кровавой развязкой. Борина подруга, у которой разрядился смартфон, поинтересовалась у соседней компании, нет ли у них зарядного устройства. Таковое оказалось у Валеры, и он с радостью взялся помочь. Только когда начало смеркаться, хозяйка смартфона вспомнила, что он находится на зарядке в соседнем коллективе, и попросила вернуть. Однако Валерий за то время, что находился рядом со смартфоном, так с ним сроднился, что ни в какую не хотел отдавать. Но и дама не желала расставаться с любимым аппаратом, все-таки стоил он почти тысячу долларов. Кому роднее смартфон, решалось в ходе настоящей дуэли. За честь своей обиженной подруги вступился Боря. И хотя Валера, прижав к сердцу полюбившийся гаджет и вытащив перочинный нож, встал в оборонительную стойку, Борис как танк попер на врага, выхватил у него ножик, сам принялся всаживать лезвие в ненавистного обидчика. Несколько ударов пришлось в грудь и живот. Хорошо, что нож всё же был перочинным и раны оказались не глубокими. Поэтому Валера, взвыв от боли, при этом не выронив из рук чужой смартфон, с воплями помчался прочь с поля боя. Боря, как акула, почувствовавшая запах крови, бросился следом, периодически догоняя Валеру и всаживая ему ножик в зад. Это придало Валере еще большее ускорение, и он, взвинтив темп, оторвался от преследования. Вскоре оказавшись на остановке общественного транспорта «Марьино», он чуть не столкнулся с местной 35-летней дамой. Та, увидев безумного и окровавленного мужчину, сама изрядно перенервничала, но взяла себя в руки и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики оперативно доставили раненого в 6-ю симферопольскую горбольницу. Здесь Валеру быстро зашили и поместили в палату. Но наш пострадавший долго там не задержался и прямо в исподнем сбежал из больницы. Причем всё время, пока его лечили, Валера не выпускал из рук полюбившийся ему смартфон. Правда, оказавшись на «свободе», наш пострадавший решил избавиться от гаджета.

Каково же было удивление двух постовых полицейских, когда они увидели, как полуголый, явно больничный пациент, причем находящийся не в себе, пытается что-то закопать в мусорном баке. Не прошло и нескольких минут, как Валера был возвращен в больницу, а смартфон стал предметом разбирательств. Лишь на следующий день, когда хозяйка гаджета обратилась в полицию, стали известны все нюансы этой истории. Ныне Валера лечится, и, несмотря на перенесенные муки, ему за воровство могут дать пять лет лишения свободы, а вот его противнику Боре за нанесение телесных повреждений светит восемь лет.