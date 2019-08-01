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Вандализм на набережной

В то время, как набережная Салгира в Симферополе уверенно преображается (хоть и не без моментов, возмущающих общественность, но сейчас не об этом), некоторые граждане занимаются там откровенным вредительством. Прежде уже сообщалось о том, что на отремонтированном мосту в районе ул. Гаспринского оранжевой краской из баллончика написали любовное послание. Ничего не имеем против любовных посланий, но зачем же уродовать город? Также сообщалось, что злоумышленники срезали более 20 метров кабеля, выведенного для монтажа новых опор наружного освещения на ремонтируемой набережной реки Салгир, и украли более 400 деревянных поддонов на 64 тыс. руб. Впрочем, личности похитителей поддонов уже установлены полицией и наказание не заставит себя ждать. Теперь вот новый, третий за месяц, случай вандализма. Неизвестные разрисовали баллончиками свежую настенную плитку в переходе под проспектом Кирова. «Мы, конечно, будем как-то отмывать эти надписи, но пока решаем, как от них избавиться, не нанеся вреда покрытию», – рассказал генеральный директор компании – подрядчика капремонта набережной – Игорь Анацкий. В общем, сознательности некоторым нашим согражданам ещё занимать и занимать...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 542 от 23 августа 2019 года

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Просмотров: 62 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:12

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