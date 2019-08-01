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И для пенсий, и для пособий

Восстановление трудового стажа

 

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о восстановлении трудового стажа. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

 

Важна точность

В соответствии с ч. 1 ст. 66 ТК РФ, основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является трудовая книжка. Бывает, что трудовая книжка не оформлена либо в ней содержатся неправильные или неточные сведения, отсутствуют записи об отдельных периодах работы. В таком случае для восстановления трудового стажа предусмотрено несколько вариантов.

В случае утраты трудовой книжки, в том числе после увольнения, необходимо обратиться с письменным заявлением об оформлении ее дубликата к работодателю по последнему месту работы. Оформить дубликат вам должны в течение 15 дней. В дубликат трудовой книжки вносятся сведения о трудовом стаже работы до поступления к данному работодателю, которые нужно подтвердить соответствующими документами, а также о работе у последнего работодателя.

В случае обнаружения неправильной или неточной записи в трудовой книжке, потребуется обратиться для ее исправления либо к работодателю, внесшему эту запись, либо к работодателю по новому месту работы. Последний может внести исправления на основании официального документа работодателя, допустившего ошибку. Если допустивший ошибку работодатель реорганизован, исправление вносит его правопреемник, а если ликвидирован — работодатель по новому месту работы на основании соответствующего документа.

Кроме трудовой книжки в подтверждение периодов работы для установления, например, страховой пенсии по старости принимаются, в частности, письменные трудовые договоры, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. Запросить копии указанных документов можно у работодателя, в том числе бывшего, подав письменное заявление. В течение трех рабочих дней вам должны быть бесплатно выданы заверенные надлежащим образом копии документов.

Когда документы утеряны

Если прежний работодатель утратил кадровые документы о вашей работе, можно обратиться в Пенсионный Фонд РФ, который обязан предоставлять гражданам сведения индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе о стаже, учитываемом для назначения пенсии.

В случае ликвидации работодателя и отсутствия у него правопреемника вы можете обратиться в архив региона, где находился работодатель, для получения соответствующей архивной справки.

Если после вашего письменного обращения о выдаче дубликата трудовой книжки (в том числе с внесением сведений о трудовом стаже) или о внесении исправлений работодатель не выдал дубликат или не внес исправления, вы можете обратиться в районный суд с соответствующим требованием. В данном случае госпошлина за подачу иска не уплачивается.

Если необходимо установить факт, что трудовая книжка принадлежит вам и возможности документально подтвердить данный факт во внесудебном порядке нет, и при этом спор о праве отсутствует, подайте заявление об установлении факта принадлежности трудовой книжки. Такое заявление подается в районный суд в порядке особого производства.

Если же в деле, связанном с установлением факта принадлежности трудовой книжки, спор о праве имеется, он подлежит разрешению в порядке искового производства. О наличии спора о праве могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: отказ органа ПФР в назначении пенсии, назначение пенсии без учета периодов работы, указанных в спорной трудовой книжке. В таком случае необходимо подготовить исковое заявление. В зависимости от обстоятельств дела в исковое заявление может быть включено не только требование об установлении факта принадлежности трудовой книжки, но и требование о включении в трудовой стаж периодов работы на основании трудовой книжки, перерасчете и начислении пенсии.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артём Шабанов
Фото ТАСС
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 542 от 23 августа 2019 года

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Просмотров: 144 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:01

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