Цена памяти

110 лет назад на Историческом бульваре в Севастополе был открыт памятник талантливому инженеру Эдуарду Тотлебену

Историки признают, что подробная и беспристрастная биография человека, некогда руководившего строительством наземных и подземных укреплений самого героического города полуострова, по сей день, увы, не написана. После смерти ему уделяли внимание по-другому, не так, как следовало...

Хранитель города

«Мне судьбою ниспослано на долю оборонять Севастополь», — писал в своих «Записках...» Эдуард Тотлебен, имея в виду долг службы. Тогда он ещё не знал, что служба его срока давности не имеет...

Монумент, считающийся одним из лучших в Севастополе, расположен в начале спуска с холма, там, где во время обороны города 1854-1855 годов находился прославленный четвёртый бастион.

Фигура Тотлебена в полный рост установлена на высоком постаменте в форме усеченной пирамиды, вокруг постамента расположились шесть бронзовых фигур — представители различных родов войск. На северной стороне монумента — надпись: «Тотлебенъ», а на постаменте обозначение: «1854 — Оборона Севастополя — 1855». С южной стороны на бронзовом свитке, украшенном ветвями лавра, приведен текст приказа о награждении орденом Святого Георгия: «Генерал-адъютант, граф Эдуард Иванович Тотлебен. В воздаяние примерных трудов по возведению севастопольских укреплений, составляющих образец инженерного искусства, и в награду за блистательную храбрость при отражении штурма. Награжден орденом св. Георгия 3-й cт.». Ниже надписи размещен барельеф карты построенных оборонительных сооружений Севастополя.

Автор памятника — скульптор И. Н. Шредер. Но вдохновителем и, как бы сказали сейчас, автором идеи, креативщиком был кавалерийский генерал и по совместительству художник-любитель А. А. Бильдеринг, по рисункам которого Шредер и создал свою многофигурную композицию. Бронзовые фигуры отливал в Петербурге на заводе Морана Г. Гоне.

Известно, что проект и модель были выполнены ещё в 1901 году. Однако сооружение монумента затянулось. Большинство источников со ссылкой на журнал «Нива» за 1909 г. (№ 25), называют датой открытия памятника 5 (18) августа 1909 года.

Первый же памятник Тотлебену в Севастополе появился задолго до этого. Открыли его за несколько месяцев до шестой годовщины смерти графа, 19 июня 1890 года, над склепом славного инженера, что на Братском кладбище на Северной стороне. Надгробие в виде часовни из серого мрамора по проекту академика архитектуры Александра Карбоньера соорудили на средства Инженерного ведомства. Памятник был выполнен в одесской мастерской Джусто Менциони, гранитный цоколь — в Севастополе. На церемонии присутствовала вдова Эдуарда Ивановича Викторина Леонтьевна и дочери. Имел место почётный караул, звучал военный оркестр и пушечные выстрелы. Казалось, хранитель города Эдуард Иванович Тотлебен, прожив наполненную значительными событиями многотрудную жизнь, наконец обрёл покой. Но так лишь казалось...

Без права на покой

Всё началось с того, что ему не дали упокоиться там, где его настигла вечность. На закате своей земной жизни Тотлебен занимал пост генерал-губернатора Одессы и командовал войсками Одесского военного округа. Но подорванное здоровье в конце концов вынудило его уехать на лечение за границу. Лечение не помогло. 19 июня 1884 года Тотлебен скончался в немецком городе Зодене, что неподалёку от Франкфурта-на-Майне. С этого момента начались его посмертные злоключения.

Сначала тело Тотлебена было перевезено в его имение в небольшом литовском городе Кедайняй, где он был похоронен в фамильной часовне-мавзолее на лютеранском кладбище. Но спустя несколько месяцев император Александр III повелел перезахоронить прах гениального военного инженера в Севастополе, на знаменитом Братском кладбище на Северной стороне. Намерения у государя были самые благие — военный некрополь считается поистине святым местом, быть похороненным здесь всегда считалось честью, и Александр своим указом о перезахоронении отдавал дань памяти человеку, десятилетия служившему во славу Отечеству. Родственники покойного восприняли волю царя «без особого восторга» (как пишет историк В. Шавшин), но покорились. 5 октября 1884 года граф Эдуард Тотлебен упокоился рядом со своими боевыми товарищами, погибшими в Крымскую войну. Но права на покой так и не получил. После установления в Крыму советской власти, в 1920-х годах, его севастопольский склеп ограбили, украв серебряные погребальные венки, позже сам бюст Тотлебена был расстрелян...

С памятником на Историческом бульваре тоже происходили странные вещи. Любой мало-мальски осведомленный об историческом прошлом родного города севастополец может поведать «легенду о двух фуражках». Звучит она примерно так: «В 1942 году немцы взяли Севастополь после жесточайшей многомесячной осады. Город был практически полностью разрушен. Не пощадили обстрелы и городские памятники. Бронзовому Тотлебену снарядом отсекло голову и осколками серьёзно порвало мундир. А поскольку граф был немцем по происхождению, то фашисты решили восстановить памятник земляку. Отливать голову Тотлебена где-то не было ни времени, ни желания, поэтому её одолжили у сапёра (одна из бронзовых фигур в композиции этого же памятника). Одного супостаты не учли. По задумке скульптора памятника Ивана Шредера, граф стоит с непокрытой головой, держа в руке фуражку. Он как бы скорбит по своим товарищам, сложившим голову ещё в ту, первую оборону Севастополя в 1854-55 гг. Получился конфуз: Тотлебен стоит в фуражке, держа в руке вторую. После освобождения города памятник восстановили. Оказалось, что оторванную взрывом голову Тотлебена спрятали работники Панорамы. Так что оставалось просто припаять её на место, а сапёру вернуть его собственность. С тех пор только шрамы напоминают о том происшествии с памятником...» К этому можно лишь добавить, что в 1945 году реставрацией памятника занимался скульптор Писаревский.

Завещание

Казалось бы, закончились трудные для страны времена и Тотлебена наконец-то оставили в покое. Мы учимся помнить, учимся понимать и слышать тех, кто уже ушёл...

«Как бы тяжело мне ни было, но я должен сознаться, что очень не многим приходиться служить Государю при столь счастливых обстоятельствах, как это выпало на мою долю. Я пользуюсь любовью и доверием всех моих высших начальников, моих товарищей и моих подчиненных. Вокруг меня нет интриг, никакая лесть не доходит ко мне доступа, потому что дело России принимаю я к сердцу и лишь тогда бываю доволен, когда все идет хорошо. Я постоянно устраняю собственную личность и не отказываю в уважении людям способным и достойным. Я не опасаюсь, чтобы кто-либо мог повредить мне, но ищу лишь людей, которые могли бы быть полезны, и открыто признаю истинные заслуги; не опасаюсь также, чтобы возвысился кто-либо, быть может, более способный, чем я, иначе это было бы не что иное, как низкий расчет и не было бы достойно моего настоящего положения, так как не желаю вовсе пользоваться незаслуженным уважением», — через годы наставляет нас Эдуард Иванович Тотлебен.