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Август на любой вкус

Оценить новый урожай и эффективность руководства, и не поймать запретное

Табель об успеваемости для власть имущих

В Республике Крым продолжается опрос населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления

Оценить можно также работу начальников унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальных уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в Республике Крым.

Принять участие в интернет-опросе может каждый: баннер со ссылкой на анкету опроса размещен на официальном портале Правительства Республики Крым (https://rk.gov.ru/ru/interview/show/opros_mo).

Крымчане могут оценить качество работы руководителей органов местного самоуправления и унитарных предприятий и учреждений по следующим критериям: уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании; уровень удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании; уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами: организация теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения.

Опрос продлится до 31 декабря 2019 года. Результаты опроса за 2019 год будут подведены до 1 февраля 2020 года.

Рыболовство и ограничения

Объявлен запрет на добычу определённых видов биоресурсов Чёрного моря

Об этом сообщают в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

В соответствии с пунктом 52 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утверждённых Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 01.08.2013 года № 293, с 1 июня по 31 августа при осуществлении спортивного и любительского рыболовства запрещена добыча (вылов) креветок, а также черноморских каменной и травяной мидий.

Вместе с тем с 20 августа по 10 сентября вводится запрет на добычу (вылов) кефалей (сингиль, лобан, остронос).

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 542 от 23 августа 2019 года

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Просмотров: 56 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:16

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