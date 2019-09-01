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Печальная доля дольщиков

Сколько было надежд, сколько действий предпринимали крымские чиновники, по их же словам, чтобы решить на полуострове проблему обманутых дольщиков (в Крыму выявлено более 40 проблемных домов и около 1,5 тысяч обманутых застройщиками граждан). Но увы. На этой неделе вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов сообщил, что девелоперы сотрудничать с властями отказались, и попросил обманутых дольщиков выйти на контакт с властями республики. «К сожалению, застройщики, которые предприняли в отношении граждан мошеннические действия, отказались передавать специалистам рабочей группы контакты пострадавших дольщиков. Между тем люди, которые так и не дождались своих квартир, могут просто не знать о том, куда им обращаться с их проблемой. Уважаемые участники долевого строительства, заполняйте обращения по образцу и предоставляйте их в приемные МВД и Прокуратуру Республики Крым. Обращение является единственным основанием для оказания вам официального содействия власти в решении проблемы», – говорится в тексте заявления вице-премьера. Образец обращения для обманутых дольщиков опубликован на сайте правительства Крыма.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 543 от 30 августа 2019 года

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Просмотров: 157 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:58

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