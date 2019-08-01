В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... «Родину» отделили от «Днепра» колючей проволокой

Не пожелавшие назвать себя гости Крыма озадачены посещением Ялты, вернее некоторыми местными «особенностями»: «Это вот так, что ли, выглядит гостеприимство г. Ялта? Обтянули всю стену-парапет колючей проволокой! Между сан. «Днепр» – сан. «Родина»! Для чего? Эту проволоку не видно даже вечером!»