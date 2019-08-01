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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... «Родину» отделили от «Днепра» колючей проволокой

Не пожелавшие назвать себя гости Крыма озадачены посещением Ялты, вернее некоторыми местными «особенностями»: «Это вот так, что ли, выглядит гостеприимство г. Ялта? Обтянули всю стену-парапет колючей проволокой! Между сан. «Днепр» – сан. «Родина»! Для чего? Эту проволоку не видно даже вечером!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 543 от 30 августа 2019 года

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Просмотров: 186 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:02

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