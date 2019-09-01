Говорят, что... экскурсоводы заставляют туристов мусорить

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Крымчанка Дениза Н. призывает бороться за экологию: «Вчера на ротонде «Звездопад воспоминаний» стали снимать мусор с дерева. Удалось очистить процентов 30 за 3 часа, так как вылазка была спонтанная, а нас двое. За время нахождения там подъезжали экскурсии на джипах, руководитель одной из групп, указывая на загаженное, с поникшими листьями дерево кизила, говорил: «Это дерево любви, вешайте резинки, влажные салфетки, все подойдет». Стали объяснять, что это мусор, кроме того, что выглядит неэстетично, со временем тряпье перетянет ветки и дерево засохнет. Экскурсовод стал возмущаться, мол, зачем при туристах такое говорим, бизнес ему портим. И таких «экскурсоводов» много».