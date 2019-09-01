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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... столичные дворники используют самодельный инвентарь

В последнее время симферопольцы заметили, что в городе всё-таки медленно, но верно происходят улучшения. Некоторые горожане признаются, что с удовольствием наблюдают за слаженной работой дворников в центре столицы, на ул. Желябова в частности. «Они добросовестно трудятся, стараются сделать центр города чище», – отмечают жители столицы в соцсетях. Однако, как обычно, в любой бочке мёда имеется ложка дёгтя. В данном случае этой самой ложкой явился инвентарь, которым оснащены дворники. «То, чем им приходится пользоваться, – сначала меня повергло в шок, потом было смешно…» – рассказала в соцсетях одна из недавно перебравшихся в Крым на ПМЖ россиянок. И пояснила, что именно её озадачило: «Совок из вырезанной канистры! И это я ещё не сняла детские коляски, используемые для мешков с мусором».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 543 от 30 августа 2019 года

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Просмотров: 157 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:05

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