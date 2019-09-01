В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... на пляжах растут помидоры и кабачки

Говорят, курортники, недавно побывавшие в Ялте и Феодосии, были поражены новой «фишкой» этих рекреационных зон. Оказывается, на местных пляжах можно не только купаться и загорать, но и попробовать свежих овощей прямо с куста. Правда, некоторые справедливо сомневаются, что овощи свежие, всё-таки солёная морская вода находится в непосредственной близости от этих спонтанных грядок. «Может, они прямо солёные растут?!» – вопрошают туристы.