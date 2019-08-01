Потомок графа, сам себе монах и рецидивист-уголовник — история одного севастопольского старца

Некоторое время назад «Крымский ТелеграфЪ» узнал, на наш взгляд, примечательную, необычную историю жизни одного из севастопольцев. Жизни сложной, далеко не всегда праведной, но пикантности информации добавляло то обстоятельство, что этот человек называет себя потомком одного из самых знаменитых людей в истории города. Впрочем, кого только в Севастополе не встретишь...

От купели до курсанта

Алексей Рожнев родился в 1960 году в городе Жданове УССР. Его бабушка была внучкой Эдуарда Тотлебена, графа, знаменитого российского военного инженера, генерал-адъютанта. Его детство нельзя назвать безоблачным, родители мальчика рано развелись, и он с семилетнего возраста убегал из дома и бродяжничал. В такие дни он часто ночевал в разрушенном соборе Святого Владимира в Херсонесе, спал на втором этаже, возле алтаря. В заповеднике он собирал голубиный помет, который затем обменивал у цветочниц на еду. Когда мальчику исполнилось восемь, он впервые был задержан сотрудниками милиции. Причиной стало то, что малыш закидал камнями двух взрослых мужиков, которые топорами и кирками срубали древние росписи со стен храма, а затем добытое травили в кислоте. В результате восьмилетний мальчуган разбил емкость с кислотой и отправил вандалов надолго в больницу, а сам впервые оказался в детской комнате милиции.

Алексей Рожнев:

«Травмы голов и плеч, у одного повредил позвоночник, так как бросал уже в лежачего камнями... Обоих увезла „скорая“. Грешен, хотел убить, да мал был, сил не хватило. Да и как иначе? Они Иисусу глаза сбивали, а я всё это видел. Неделю готовился, собирал камни, железки и арматуру. Страха не было...»

Уже в отделении мальчик познакомился с 73-летним отцом Михаилом, бывшим монахом Спасо-Преображенского мужского монастыря города Мурома.

Алексей Рожнев:

«Он умер в 1977 году, он заменил мне родителей, так как своим я не был нужен. Много рассказывал о вере, о Господе, о прошлом России, о том, чему был свидетелем, о своей жизни. Он был слепой, ему выкололи глаза в 1919 году».

Старец крестил восьмилетнего Алексея в каменной купели святого Климента, в Юхариной балке, которая и сегодня находится недалеко от дома Рожнева и по форме напоминает человеческий глаз. И с ней наш собеседник связывает одну легенду. Причем, скажем так, не каноническую, идущую вразрез с устоявшимися старинными преданиями.

Алексей Рожнев:

«В этой купели крестили князя Владимира, потому что из этой купели лечили ему этот глаз во время атаки на последнюю крепость. Она похожа на глаз со слезой».

В Рождество Христово во Владимирском соборе старец постриг девятилетнего мальчика в монахи ордена Глеба под именем Алексей, как сироту. Но на этом приключения подростка только начиналась. В 1970 году он был принят и тут же исключен из пионерии, а в 1971-м жизнь распорядилась так, что он оказался назначен юнгой в штабе комдива ВМФ, контр-адмирала, Героя СССР Александра Зубкова. С 1973-го по 1976-й проходил обучение в специализированной школе пароходства в Одессе. В 1974-76 годах в числе лучших курсантов участвовал в парадах Победы в Одессе, Николаеве и в Киеве. В итоге юноша с отличием окончил школу курсантом 4-й ступени и наотрез отказался вступать в комсомол.

Судите сами

И вот тут начался период его жизни, который в итоге привел человека на тот уровень социального положения, на котором оказавшегося там могут называть и маргиналом, и асоциальным элементом, а то и похлеще... Впрочем, судите сами. После успешной учебы всё пошло как-то «наперекосяк». В 18 лет юношу впервые судили, всего же за его плечами два срока. За кражи. Свой второй срок Алексей Рожнев отбывал во время аварии на Чернобыльской АЭС в городе Коростень Житомирской области.

Алексей Рожнев:

«В апреле 1986 года, в момент аварии на Чернобыльской АЭС, никого из осужденных не эвакуировали, хотя транспорт для этого был подготовлен. Свиней, коров своих они в автобусы грузили, а нас нет...»

Наш собеседник рассказал, что в промзоне лагеря находилось более 2500 станков, 30 цехов металлообработки, две электро-муфельные печи по 30 и 35 тонн загрузки, на которых производили до 10 плавок в сутки. Две подстанции, собственные железнодорожные пути позволяли перерабатывать до 20 эшелонов и около 500 автопоездов в месяц.

Алексей Рожнев:

«С мая 1986 года в разы увеличились поставки сырья, его везли из зоны отчуждения, с Чернобыльской АЭС. Это был тот самый лагерь, который переплавил весь Чернобыль. Нас охраняли войска ВВ, они же и сопровождали опечатанный груз».

Алексей рассказал, что в лагере также было два отдельных цеха, которые перерабатывали только электронику, поступающую в основном из Европы. Для этих целей туда завозилось огромное количество разнообразных кислот, хотя официально никакого гальванического производства в лагере не было. Об истинном количестве добытого путем плавки золота и серебра там ходили легенды. Среди осужденных один грамм серебра стоил 20 коп., золота — 4 рубля. В те годы в данном лагере отбывали наказание 1500-2000 осужденных, а также работало около 1000 человек.

Алексей Рожнев:

«Там были страшные, чудовищные условия труда. С 1985 года я работал токарем в цеху главного механика завода. Цех обеспечивал постоянный, бесперебойный ремонт и наладку всего производственного оборудования. С 1985 по 1989 год в местном ПТУ я повысил квалификацию токаря с 3-го до 6-го разряда».

По условиям администрации минимум три года труда гарантировали заключенным права участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и социальную защиту, но выдворение в шизо мгновенно аннулировало эту договоренность.

Алексей Рожнев:

«Было несколько случаев суицида людей, которые потеряли права на эти льготы через 1,5-3 года труда. Медицинские обследования не проводились ни разу. Сотни людей начинали утро, разлепляя собственной мочой слипшиеся ресницы. Выпадение зубов и волос было обычным делом. Сердечные расстройства даже не рассматривались сотрудниками лагеря как повод для отдыха или болезнь».

В таких условиях Алексей Рожнев провел в лагере 3,5 года. А с 1990 года он, по его словам, полностью отрекся от мирского и до сих пор ведет аскетичный образ жизни.

Алексей Рожнев:

«Я истинный монах, настоящий, местный, севастопольский... Мне нельзя торговать, мне много чего нельзя. Я очень редко смотрюсь в зеркало, могу посмотреть в него только в медицинских целях. У меня своя тарелка, ложка, кружка... А что еще надо?»

Хотя, конечно, представители церкви и не согласятся с таким его самоутверждением. Ведь где, к примеру, его монастырь?..

Как бы там ни было, сегодня этот человек живет один на приусадебном участке и пытается, как он говорит, бороться с чиновниками, «захватившими земли и оскверняющими Севастополь».

Вот такая неординарная история стала нам известна. История жизни потомка, как он уверяет, одного из самых знаменитых людей в судьбе этого города...