Мы едем, едем, едем...

или Медленное выздоровление пассажирских перевозок

На очередном выездном совещании Совмина РК граждане снова жаловались на техническое состояние автобусов, их маршруты и расписание движения. Изменения если и происходят, то не в том объеме, который удовлетворил бы людей. Но власти в свою очередь уверяют, что работа по нормализации ситуации идет. Например, на днях министр транспорта республики Сергей Карпов провел рейд по городским остановкам и автостанциям, чтобы выяснить, что удалось решить и где остались белые пятна.

Тихий ход перемен

Работа общественного транспорта всегда была головной болью крымчан. И за наведение порядка в этой сфере республиканские власти всерьез взялись только несколько месяцев назад. За это время, как показывает практика, сложно кардинально изменить ситуацию, но справедливости ради нужно отметить, что появился и внушительный список изменений.

Сергей Карпов, министр транспорта РК:

«Были конкретные обращения по конкретному подвижному составу. Часть подвижного состава была заменена, то есть ветхий ушел, а пришел более новый. Соответственно были проведены работы с перевозчиками по части уборки салонов автобусов, внешнего вида. Также были изменены расписания движения автобусов тогда, когда требовалось, так скажем, изменение интервала движения автобусов в те или иные часы. Были продлены маршруты по времени движения».

Еще одним проблемным вопросом была нехватка транспорта по маршруту Симферополь — Белогорск. Ее минтранс решил. В рейс вышел новый комфортабельный автобус, тем самым уменьшив нагрузку на этом направлении.

Николай Лукашенко, начальник управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта РК:

«Были проведены работы министерством совместно с ГУП РК „Крымтроллейбус“. На маршруте был установлен маршрутный график и выпущен новый автобус повышенной комфортабельности по маршруту Белогорск — Симферополь. Для удобства граждан, которые проживают непосредственно в городе Белогорске и совершают поездки в Симферополь и обратно».

Однако несмотря на предпринимаемые меры, у людей всё еще остаются вопросы к работе общественного транспорта. Так, на автостанции «Восточная» крымчане недовольны графиком. Автобусов приходится ждать слишком долго. Ожидающие своего рейса сетуют, что транспорт задерживается, и на достаточно продолжительное время. Да, для кого-то всё хорошо, потому что они ездят редко. Но те, кто пользуется пригородным транспортом чаще, жалуются не только на график, но и на комфортабельность перевозок. Бывают и такие случаи, когда водители просто не хотят включать кондиционер, хотя он работает...

В общем, очередные проблемы крымчанами озвучены, министром зафиксированы. Как скоро и насколько качественно на них отреагируют? Впрочем, некоторые результаты уже не заставили себя ждать.

Плюс семь автобусов

Уже после проверки было объявлено и еще о семи дополнительных автобусах, курсирующих от автостанции «Восточная». Что позволило значительно сократить интервалы движения автотранспорта. И здесь снова связь с выполнением поручений главы республики по оптимизации работы транспорта, чем занимается профильный министр. «В ходе проверки было отмечено, что подвижной состав стал значительно чище, технических нарушений также не было выявлено. Автостанция работает в штатном режиме, водители соблюдают места посадки и высадки пассажиров. Кроме того, на ряде маршрутов, курсирующих от автостанции, были добавлены дополнительные рейсы. Так, на маршруте «Верхнекурганное — Симферополь» были жалобы жителей на старый подвижной состав. На сегодняшний день все старые автобусы марки «Рута» заменены на автобусы с большей вместимостью марки «Эталон», — сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.