Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Свободный вход в подполье
Говорят, что... Ай-Петри опять облюбова ...
Альпы не шутят!.. как и асы многодневок
Когда власть – источник негатива
У каждого свой козырь
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПроблема

Заложники ситуации?

В Севастополе прямо возле здания больницы скончалась пенсионерка

Широкий резонанс в Севастополе приобрела история о смерти 67-летней пенсионерки, которая скончалась в 50 метрах от приемного покоя 4-й городской больницы...

Шокирующий случай

Впервые коренную жительницу города-героя добровольцы движения «Сердце Севастополя» увидели за два дня до трагедии. Волонтеры встретили старушку сидящей на лавочке недалеко от Московского рынка. Ноги женщины были покрыты гнойниками, по ним ползали мухи и черви, пенсионерка буквально гнила заживо. Тогда «баба Шура» рассказала добровольцам, что вследствие жизненных обстоятельств она осталась без жилья и идти ей попросту некуда. Волонтеры предложили ей помощь, но для обращения в больницу был необходим паспорт, который старушка обещала вскоре принести. Но пропала. В итоге спустя два дня, 25 августа, женщину обнаружили мертвой в 50 метрах от приемного покоя 4-й горбольницы. По словам свидетелей, ей отказались оказывать помощь в медучреждении. При этом неравнодушные люди ходили в больницу и просили медиков помочь, но те назвали ее бомжом и отказали. Одной из таких сердобольных гражданок стала Людмила Белова, которая по дороге домой проходила мимо старушки и даже сняла на видео свое общение с медперсоналом.

Людмила Белова:

«Врачи развернули меня, заявив, что эта женщина — бомжиха, а я не первая, кто приходит к ним и просит помочь. При этом пенсионерка была одета в чистую одежду, от нее не пахло алкоголем, да и лицо не было опухшим. Она не была похожа на бомжа. Но медики отрезали: «Таких, как вы, сердобольных, много, идите отсюда».

По словам Людмилы, уже на выходе сотрудники нецензурно ее обозвали. Тем не менее она вызвала «скорую», а через полчаса опять решила пойти в приемный покой, чтобы узнать фамилии врачей, дежуривших на смене. Всё происходящее снимала на камеру.

Людмила Белова:

«Когда я снова проходила мимо той женщины, вокруг уже толпились сотрудники полиции. Пенсионерка умерла, так и не дождавшись хоть какой-то помощи».

А ведь пенсионерку еще можно было спасти. По подсчетам Людмилы, «скорая» приехала лишь через час после вызова, и в результате медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть.

Людмила Белова:

«Я начала их расспрашивать, почему так долго, где они были? Мне ответили: мол, она сидит тут с половины восьмого утра. Умерла она почти в 11. Все были в курсе, но никто не помог ей».

Уже при Людмиле сотрудники полиции достали паспорт пенсионерки из кармана. Там же лежали полис и СНИЛС. После произошедшей трагедии ситуацию с умершей пациенткой прокомментировала главный врач севастопольской городской больницы № 4 Валентина Гавриляк, которая принесла свои извинения за произошедшее.

Валентина Гавриляк:

«По данному случаю позиция единая: лично от себя и от лица всего коллектива хотелось бы извиниться за неэтичное поведение санитарки приемного отделения. Безусловно, это было недопустимо. Проводится проверка, работа с персоналом. В штат коллектива принят психолог во избежание на будущее таких ситуаций».

О времена, о нравы

Не остались в стороне и депутаты. Татьяна Щербакова, депутат заксобрания Севастополя, а также председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам, сообщила журналистам о том, что не раз поднимала вопрос о строительстве в Севастополе приюта для бездомных, но решение его каждый раз откладывалось, поскольку соседствовать с подобным учреждением желающих нет.

Татьяна Щербакова:

«У данной конкретной женщины был паспорт, был СНИЛС, был полис. Она отлежала уже в хирургии другой больницы, но, к сожалению, из-за того, что она живет фактически на улице, раны не зажили и началось нагноение, вплоть до того, что появились опарыши. Конечно, возвращение в больницу, прежде всего, должно было начинаться с гигиенических процедур. Если бы женщина жила в приюте, то, несомненно, все ее раны бы затянулись, потому что осуществлялась бы профессиональная обработка и вопросов бы не возникало».

Депутат пояснила, что раньше на территории Севастополя был санпропускник, а теперь его нет и управление Роспотребнадзора до сих пор его не открыло, хотя в этом есть острая необходимость.

Татьяна Щербакова:

«О необходимости приюта и общественники, и жители города говорили неоднократно. Я также неоднократно выступала на эту тему, организовывала рабочие совещания, но, к сожалению, пока из государственных органов к этому вопросу причастен только Департамент здравоохранения. Я не хочу говорить конкретно про медработника, который отказал бабушке в помещении в больницу. По сообщению директора департамента в соцсетях, он уже проводит служебную проверку по этому вопросу. Но, к сожалению, у нас медики оказываются единственными, кто помогает этим людям. И они оказываются заложниками ситуации. С одной стороны, им приходится рано или поздно в никуда выписывать этих старых и немощных людей, а с другой стороны, возмущаются другие граждане, которые, попадая в больницу, не хотят вместе с этой категорией находиться в одной палате, в одном отделении, на одном этаже».

«Крымский ТелеграфЪ» уже писал о том, что в Севастополе собираются строить приют для бездомных, правда до сих пор не могут подобрать для него место, а также договориться с соседями. В итоге люди без определенного места жительства умирают прямо на улицах города. Что же касается «бабы Шуры», то волонтеры выяснили, что у нее есть сын, который вместе с женой снимает в Севастополе квартиру на пенсию матери, в то время как она вынуждена была скитаться по улицам. Супруги часто злоупотребляют спиртными напитками. Невестка умершей старушки родом с Украины, и российского гражданства у нее нет. Сын же прописан в социальном центре, однако его регистрация недействительна с 2014 года. Также у пенсионерки были и внуки, которые тоже нигде не прописаны и не ходят в школу. Кроме этого, волонтеры сообщили СМИ, что, по их сведениям, умершая возле больницы женщина страдала сахарным диабетом и раны на ногах возникли из-за закупорки сосудов. Предварительная версия смерти, которую сейчас озвучивают в соцсетях — сепсис и заражение крови. Также в настоящее время по факту вышеперечисленного проводит проверку ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.

Тут остается лишь добавить — о времена, о нравы...

Анна БАТАНОВА
Фото yuga.ru, vesma.today
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 543 от 30 августа 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 119 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:49

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Сентябрь 2019 (7)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru