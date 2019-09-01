Заложники ситуации?

В Севастополе прямо возле здания больницы скончалась пенсионерка

Широкий резонанс в Севастополе приобрела история о смерти 67-летней пенсионерки, которая скончалась в 50 метрах от приемного покоя 4-й городской больницы...

Шокирующий случай

Впервые коренную жительницу города-героя добровольцы движения «Сердце Севастополя» увидели за два дня до трагедии. Волонтеры встретили старушку сидящей на лавочке недалеко от Московского рынка. Ноги женщины были покрыты гнойниками, по ним ползали мухи и черви, пенсионерка буквально гнила заживо. Тогда «баба Шура» рассказала добровольцам, что вследствие жизненных обстоятельств она осталась без жилья и идти ей попросту некуда. Волонтеры предложили ей помощь, но для обращения в больницу был необходим паспорт, который старушка обещала вскоре принести. Но пропала. В итоге спустя два дня, 25 августа, женщину обнаружили мертвой в 50 метрах от приемного покоя 4-й горбольницы. По словам свидетелей, ей отказались оказывать помощь в медучреждении. При этом неравнодушные люди ходили в больницу и просили медиков помочь, но те назвали ее бомжом и отказали. Одной из таких сердобольных гражданок стала Людмила Белова, которая по дороге домой проходила мимо старушки и даже сняла на видео свое общение с медперсоналом.

Людмила Белова:

«Врачи развернули меня, заявив, что эта женщина — бомжиха, а я не первая, кто приходит к ним и просит помочь. При этом пенсионерка была одета в чистую одежду, от нее не пахло алкоголем, да и лицо не было опухшим. Она не была похожа на бомжа. Но медики отрезали: «Таких, как вы, сердобольных, много, идите отсюда».

По словам Людмилы, уже на выходе сотрудники нецензурно ее обозвали. Тем не менее она вызвала «скорую», а через полчаса опять решила пойти в приемный покой, чтобы узнать фамилии врачей, дежуривших на смене. Всё происходящее снимала на камеру.

Людмила Белова:

«Когда я снова проходила мимо той женщины, вокруг уже толпились сотрудники полиции. Пенсионерка умерла, так и не дождавшись хоть какой-то помощи».

А ведь пенсионерку еще можно было спасти. По подсчетам Людмилы, «скорая» приехала лишь через час после вызова, и в результате медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть.

Людмила Белова:

«Я начала их расспрашивать, почему так долго, где они были? Мне ответили: мол, она сидит тут с половины восьмого утра. Умерла она почти в 11. Все были в курсе, но никто не помог ей».

Уже при Людмиле сотрудники полиции достали паспорт пенсионерки из кармана. Там же лежали полис и СНИЛС. После произошедшей трагедии ситуацию с умершей пациенткой прокомментировала главный врач севастопольской городской больницы № 4 Валентина Гавриляк, которая принесла свои извинения за произошедшее.

Валентина Гавриляк:

«По данному случаю позиция единая: лично от себя и от лица всего коллектива хотелось бы извиниться за неэтичное поведение санитарки приемного отделения. Безусловно, это было недопустимо. Проводится проверка, работа с персоналом. В штат коллектива принят психолог во избежание на будущее таких ситуаций».

О времена, о нравы

Не остались в стороне и депутаты. Татьяна Щербакова, депутат заксобрания Севастополя, а также председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам, сообщила журналистам о том, что не раз поднимала вопрос о строительстве в Севастополе приюта для бездомных, но решение его каждый раз откладывалось, поскольку соседствовать с подобным учреждением желающих нет.

Татьяна Щербакова:

«У данной конкретной женщины был паспорт, был СНИЛС, был полис. Она отлежала уже в хирургии другой больницы, но, к сожалению, из-за того, что она живет фактически на улице, раны не зажили и началось нагноение, вплоть до того, что появились опарыши. Конечно, возвращение в больницу, прежде всего, должно было начинаться с гигиенических процедур. Если бы женщина жила в приюте, то, несомненно, все ее раны бы затянулись, потому что осуществлялась бы профессиональная обработка и вопросов бы не возникало».

Депутат пояснила, что раньше на территории Севастополя был санпропускник, а теперь его нет и управление Роспотребнадзора до сих пор его не открыло, хотя в этом есть острая необходимость.

Татьяна Щербакова:

«О необходимости приюта и общественники, и жители города говорили неоднократно. Я также неоднократно выступала на эту тему, организовывала рабочие совещания, но, к сожалению, пока из государственных органов к этому вопросу причастен только Департамент здравоохранения. Я не хочу говорить конкретно про медработника, который отказал бабушке в помещении в больницу. По сообщению директора департамента в соцсетях, он уже проводит служебную проверку по этому вопросу. Но, к сожалению, у нас медики оказываются единственными, кто помогает этим людям. И они оказываются заложниками ситуации. С одной стороны, им приходится рано или поздно в никуда выписывать этих старых и немощных людей, а с другой стороны, возмущаются другие граждане, которые, попадая в больницу, не хотят вместе с этой категорией находиться в одной палате, в одном отделении, на одном этаже».

«Крымский ТелеграфЪ» уже писал о том, что в Севастополе собираются строить приют для бездомных, правда до сих пор не могут подобрать для него место, а также договориться с соседями. В итоге люди без определенного места жительства умирают прямо на улицах города. Что же касается «бабы Шуры», то волонтеры выяснили, что у нее есть сын, который вместе с женой снимает в Севастополе квартиру на пенсию матери, в то время как она вынуждена была скитаться по улицам. Супруги часто злоупотребляют спиртными напитками. Невестка умершей старушки родом с Украины, и российского гражданства у нее нет. Сын же прописан в социальном центре, однако его регистрация недействительна с 2014 года. Также у пенсионерки были и внуки, которые тоже нигде не прописаны и не ходят в школу. Кроме этого, волонтеры сообщили СМИ, что, по их сведениям, умершая возле больницы женщина страдала сахарным диабетом и раны на ногах возникли из-за закупорки сосудов. Предварительная версия смерти, которую сейчас озвучивают в соцсетях — сепсис и заражение крови. Также в настоящее время по факту вышеперечисленного проводит проверку ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.

Тут остается лишь добавить — о времена, о нравы...