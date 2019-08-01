Трава у дома

В Крыму началась пора борьбы с амброзией — самым страшным природным аллергеном

В конце лета по всему полуострову интенсивно цветёт сорняк с экзотическим названием амброзия. В этом году власти уделяют борьбе с ним повышенное внимание, а на уничтожение тратят внушительные деньги. При этом люди, не страдающие аллергией, реагируют на происходящее с недоумением. Мол, к чему вся эта ажитация? Кому мешают с виду безвредные кустики? Между тем, пыльца цветущей амброзии — самый сильный и страшный природный аллерген на планете.

Так ли опасна?

Аллергологи считают крошечную пыльцу амброзии одним из самых агрессивных аллергенов, который наряду с аллергической реакцией способен вызывать астму. У человека, вдыхающего эту пыльцу, постепенно развивается жуткий амброзийный поллиноз, в народе известный под названием летняя сенная лихорадка. Больной страдает слезотечением и насморком, повышается температура, опухают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, а в дальнейшем может развиться бронхиальная астма и отёк лёгких. Естественно, до нуля снижается трудоспособность, а личная жизнь превращается в жалкое ничто.

Но это ещё не всё. Сорняк запускает в организме человека механизм тотального аллергического воспаления. Когда амброзия своим первым ошеломительным ударом рушит защитный иммунный барьер, следом шаг за шагом наваливается аллергия, вызываемая другими растениями. Тут уж становятся опасными обычная полынь и луговые травы, подсолнечник и кукуруза. Больной может тяжело реагировать на цветение орешника, тополя, даже на пыльцу кипариса.

В прошлом году специалисты провели исследования и выяснили, что, например, в Симферополе и Симферопольском районе годовой объём пыльцы в воздухе на 57% состоит из амброзии. Когда количество мелких зёрнышек превышает 10 единиц на 1 кубический сантиметр, растение способно вызывать аллергическую реакцию у тех, кто дышит таким воздухом. Сейчас аллергия на амброзию есть у каждого восьмого-девятого крымчанина. Но если даже вы пока ей не страдаете, не факт, что патология не разовьётся в будущем. В общем, неприметный сорняк потенциально опасен для каждого.

Кроме того, амброзия быстро распространяется и сильно иссушает почву под сельскохозяйственными посевами, вызывая их угнетение и, соответственно, снижение урожаев.

Все на борьбу!

В этом году карантинные зоны, поражённые амброзией, есть во всех районах полуострова. Заражены 40 тысяч гектаров угодий. Особенно буйно и интенсивно зловредный сорняк растёт в северных регионах.

Владимир Ан, начальник Службы по земельному и фитосанитарному надзору РК:

«По установлению карантинных зон у нас среди лидеров Кировский, Симферопольский и Красноперекопский районы. В целом на полуострове нет таких регионов, которые не поражены этим растением. На ЮБК ситуация складывается наилучшим образом, поскольку территория неблагоприятна для амброзии и соответственно южные регионы не подвержены зарастанию этим растением. В настоящий момент всем органам местного самоуправления поручено объявить месячник борьбы с амброзией. Каждый муниципалитет проводит мероприятия по уничтожению растения».

Надо сказать, что растение удостоилось специального плана по уничтожению на 2019-2021 годы. Документ предполагает, что при передаче земельных участков в аренду на каждого землепользователя возлагается ответственность за ликвидацию амброзии полыннолистной, причём уничтожать зловредные сорняки необходимо до начала массового цветения и образования семян. Пренебрежение этим требованием влечёт предупреждение или административный штраф. Для граждан сумма взыскания варьируется от 2 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 50 тыс., для юридических лиц — от 30 до 100 тыс.

Массовое цветение сорняка в Крыму начинается, как правило, в конце июля — августе и продолжается в сентябре, а в годы с тёплой осенью — даже в октябре. Всё это время крымские власти намерены всеми силами бороться с опасным растением. В соответствии с распоряжением Совета министров РК запланировано уничтожение амброзии на землях сельскохозяйственного назначения, на территориях школ и других учебных заведений, медицинских учреждений, спортивных комплексов и стадионов, вокруг санаториев, вдоль автомобильных трасс, на лесных участках в составе земель лесного фонда.

Само собой, столь интенсивная борьба влечёт за собой бюджетные расходы. Только в Симферополе на локализацию и ликвидацию карантинного объекта из городской казны в этом году выделили 5 млн руб.

Эльвира Евтухова, начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя:

«Амброзия полыннолистная на улицах, в парках и скверах нашего города подавляет культурные растения, загрязняет территорию, иссушает и обедняет почву, а также приносит вред здоровью горожан. В борьбе с амброзией важен вклад каждого хозяйствующего субъекта и каждого симферопольца. Своевременная очистка от сорняка земельных участков и прилегающих территорий уменьшает концентрацию пыльцы и снижает риск возникновения заболеваний. Неприятие мер по ликвидации очагов сорной растительности является нарушением правил содержания и благоустройства территорий городского округа Симферополь».

Способы защиты

Власти призывают граждан, у которых нет возможности самостоятельно заняться уничтожением амброзии, по крайней мере сообщать о местах её произрастания компетентным органам. Обнаружив рассадник опасного сорняка, можно проинформировать об этом Службу по земельному и фитосанитарному надзору республики по телефону: (3652) 57-45-29 или по электронной почте: krimselkhoznadzor@szfn.rk.gov.ru. Ещё можно обратиться в АНО «ЖКХ Контроль РК» по телефону: +7978 969 00 07 или (3652) 54-15-52. Горячие линии работают по будням с 9 до 18 часов.

Анатолий Петров, директор АНО «ЖКХ Контроль РК»:

«Наиболее эффективным методом искоренения амброзии является прополка — нужно рвать растение с корнем. Но это мероприятие будет успешным, если сорняк успел заполнить не слишком большое пространство. Также в период бутонизации амброзию можно скашивать. Однако будучи скошенным в период активной вегетации, это растение живо выпускает новые, молодые побеги, причём превосходящие количеством те, что были ранее, в два-три раза. Во избежание этого и для предотвращения плодоношения амброзии рекомендуется скашивать её от трёх до пяти раз за сезон или чаще».

Что касается аллергиков, то медики предлагают несколько способов, как уберечься от воздействия пыльцы амброзии в период интенсивного цветения. Окна в доме и в машине лучше держать закрытыми: придётся пока подышать кондиционированным воздухом. В период цветения сорняка можно установить на окна специальную сетку от пыльцы. Домашних животных, которые бывают на улице, придётся регулярно купать, поскольку на шерсти они приносят пыльцу в дом. Очень важно, говорят врачи, чтобы пыльца не проникла в постель, поэтому обязательно перед сном принимайте душ и мойте голову.