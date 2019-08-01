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Вне законаСкандал

«Куб» всмятку

Здание торгового центра всё-таки сносят

В своё время «Крымский ТелеграфЪ» не раз рассказывал о конфликте вокруг здания торгового центра «Куб», расположенного на площади Куйбышева в Симферополе. Конфронтация между собственником объекта и республиканскими, а также городскими властями продолжалась несколько лет, и в конце концов победу одержали последние. На этой неделе начался демонтаж здания.

Затянувшееся противостояние

Рано утром в понедельник, 26 августа, у здания давно уже не работающего торгового центра появились рабочие и тяжёлая техника, сопровождаемые отрядом полиции. Работы по демонтажу начались с установки вокруг объекта ограждения, затем строители приступят к разбору кровли. С оказавшегося за забором пространства постепенно исчезают остатки строений, которыми за годы существования успел обрасти «Куб». Сквозь панорамные окна видно, что внутри бывшего торгового центра также вовсю кипит работа: строители снимают элементы внутренней отделки.Ликвидация «Куба» — событие для Симферополя по-настоящему знаковое: в центре крымской столицы впервые сносят такое капитальное здание. Республиканскому правительству после длительного разбирательства всё-таки удалось отстоять в суде незаконность сооружения. Как вы помните, первоначально снос «Куба» был назначен ещё на 28 мая прошлого года, однако его пришлось отложить, поскольку Арбитражный суд Республики Крым принял обеспечительные меры в отношении торгового центра, и действие постановления администрации Симферополя о принудительном сносе объекта было приостановлено. Тем не менее, в апреле 2018-го распоряжением суда торговый центр прекратил свою работу, был закрыт и, на всякий случай, отключён от подачи электричества. С тех пор здание пустовало, а все объекты, расположившиеся вокруг него, были демонтированы.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Центрального округа признал «Куб» самовольным строением. Тем не менее, в конце января 2019-го глава администрации Симферополя Наталья Маленко сообщала, что конкретная дата демонтажа торгового центра не известна, поскольку не решёнными оставались некоторые «процессуальные моменты».

Что вместо?

По всей видимости, сейчас «моменты» решены, и демонтаж торгового центра в разгаре. Изначально городская администрация заявляла о том, что снос будет завершён в течение буквально двух недель, однако после начала работ срок их окончания отодвинули. Теперь речь идёт о полутора месяцах. Как-никак рабочим предстоит разобрать объект общей площадью в 1,5 тысячи квадратных метров. К слову, снос происходит за счёт неких внебюджетных источников, поскольку собственник здания отказался участвовать в этом процессе.

Евгений Кабанов, заместитель председателя Совета министров РК:

«25 июля вступило в законную силу решение Апелляционного суда о признании данного объекта самовольно построенным. Сейчас администрация приступила к разборке здания „Куба“. Ориентировочный срок работ по разборке составляет пять-шесть недель. В дальнейшем мы рассматриваем концепцию благоустройства территории. В любом случае материалы изучим на республиканском градостроительном совете. Пока в планах просто благоустройство территории, укладка тротуарной плитки, клумбы с цветами, скамейки, зона общественного отдыха».

Кстати, предварительная концепция реконструкции площади Куйбышева была предложена симферопольской администрацией ещё осенью прошлого года. В представленном тогда варианте на месте «Куба» и снесённых ранее торговых объектов предлагалось поставить скамейки с навесами, качели и установить фонтан. Кроме того, были варианты реконструкции фасадов отдельных зданий и входов в подземные переходы. Особое внимание в концепции уделялось озеленению, освещению и мощению территории тротуарной плиткой. Остановятся ли муниципальные власти на этом варианте или будут предложены альтернативные проекты, станет ясно после заседания республиканского градостроительного совета.

Ломать за счёт бюджета

Между тем, в связи с работами по демонтажу торгового центра на ближайшие две недели (до 9 сентября) движение по прилегающей к «Кубу» улице Тренёва, на участке от бульвара Франко до проспекта Кирова, будет ограничено. В пресс-службе городской администрации сообщили, что в этом районе будут установлены технические средства организации дорожного движения. И ещё, на период проведения работ по сносу торгового центра установлены допустимые для проезда по улице Тренёва габариты транспортных средств: 9 метров в ширину, 2,5 метра в длину и 3,3 метра в высоту. Общая масса не должна превышать 20,5 тонн.

В заключение остаётся лишь добавить, что, по словам Евгения Кабанова, до конца этого года в Крыму планируется снести ещё около десяти незаконных построек: как мелких, так и крупных. А вообще по оценке зампредседателя крымского Совмина, несколько сотен строений в городах и районах полуострова уже признаны незаконными и рано или поздно будут демонтированы. В качестве финансового подкрепления этих намерений, в бюджет республики планируется заложить около 80 млн рублей. Как видите, ломать — хоть и не строить, но тоже стоит колоссальных денег. При этом функцию сноса правительство собирается возложить на специальное государственное предприятие. Оно будет заниматься разработкой документов на снос и выполнением демонтажа незаконных построек.

Михаил Храмов, министр строительства и архитектуры РК:

«Около ста объектов капитального строительства на территории Крыма признаны самовольными постройками. По ним уже проведены судебные разбирательства в двух инстанциях, до сорока объектов мы уже можем сегодня сносить. В этом году министерство пересмотрит свой подход. Мы будем выполнять демонтаж самовольных построек собственными силами подведомственных государственных учреждений. Предусмотрим такую возможность: будем доводить необходимые средства в качестве государственного задания при наличии судебного решения о сносе. Сами будем разрабатывать проектно-сметную документацию на демонтаж. В сентябре-октябре я гарантирую начало демонтажных работ».

Белла Добронравова
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 543 от 30 августа 2019 года

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Просмотров: 86 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:19

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