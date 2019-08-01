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1-е сентября по-крымски

Как подготовились к учебному году и что нового ожидается в школах

Первый звонок в крымских школах прозвенит в ближайший понедельник — 2 сентября. Приемка образовательных учреждений на полуострове была завершена 20 августа, как сообщает республиканское профильное министерство. Принято 544 общеобразовательных организации, в том числе 522 муниципальных школы, 16 государственных общеобразовательных организаций интернатного типа и 6 частных школ. В этом году за парты в Крыму сядут 208 тысяч школьников. В том числе 23,8 тыс. первоклассников, что на 700 человек больше, чем в прошлом учебном году. А последний «Первый звонок» прозвенит для 9,9 тыс. одиннадцатиклассников.

Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака — обойдется родителям российских первоклассников в текущем году более чем в 10 тыс. рублей. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Платформа ОФД». «Продажи товаров к школе в период с 1 по 20 августа пока ниже, чем в прошлом году. Хотя средний чек на них выше. Так, наборов карандашей продано на 3% меньше, чем в прошлом году. При этом средний чек вырос на 12% — до 110 рублей за набор. Наборов ручек также продано меньше на 8%, а средний чек увеличился на 17%, составив 145 рублей. Пеналов продали на 3% меньше, а средний чек на них вырос на 15% — до 540 рублей», — гласит сообщение.

В сегменте детской одежды зафиксирована та же тенденция: рубашек (блуз) для школьников купили на 20% меньше, зато средний чек вырос на 19% до уровня 1,1 тыс. рублей. Продажи детских брюк практически не изменились, став лишь на 3% ниже, а средний чек увеличился на 2%, поднявшись до уровня 840 рублей за пару.

По данным «Платформы ОФД», в июле-августе по всей стране выросли покупки готовых наборов для первоклассников. Они включают в себя комплект ручек, карандашей, кистей для рисования, тетрадей, альбома, точилки, цветной бумаги, детских ножниц и т. д. Летом 2019 года таких наборов купили в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. При этом средний чек на набор вырос на 5% и составил 650 рублей.

В Симферополе в этом году пойдут в первый класс около шести тысяч детей. «Это гораздо большее количество, нежели было по состоянию на февраль, когда начали приниматься заявления», — сообщила заместитель главы администрации — начальник управления образования Симферополя Татьяна Сухина. Также, по информации Сухиной, для того чтобы все желающие могли поступить на учебу, в школах города увеличили количество первых классов. При этом многие классы будут насчитывать более 30 учеников. «Количество первых классов было увеличено на 18. И это не маленькие по количеству учащихся классы, а по 30 человек и более», — отметила она. Кроме этого, обратила внимание начальник управления образования Симферополя, все образовательные учреждения Симферополя к новому учебному году полностью укомплектованы необходимыми пособиями и инвентарем.

Как заявила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова, Крым перевыполнил так называемую целевую ставку по средней зарплате учителей. «Сегодня 25,5 тысячи рублей (средняя зарплата учителей) — целевой показатель. Он в Крыму перевыполняется, средняя составляет 28 тысяч. С 1 сентября Крым переходит на новую систему оплаты труда. Главная цель — уйти от базового коэффициента 6 200 к понятию оклада. Сегодня оклад педагога, работающего на одну ставку, составляет 14,6 тысячи рублей. К ним добавляются надбавки: стимулирование, классное руководство, выслуга лет, за проверку тетрадей», — сообщила Гончарова.

 Учителя, которые активны в своей работе, имеют стаж, профессиональные звания, могут получать и 35 тысяч рублей. Кроме того, с апреля действует программа поддержки молодых учителей, которые только начали работать. Она составляет 5,7 тысячи рублей (на руки получают 5 тысяч), ее получают 1,7 тысячи человек. Также в Симферополе есть дополнительная надбавка для молодых учителей, с 1 октября ее будут выплачивать еще три муниципалитета. «На сегодняшний день по тем цифрам, которые дали муниципальные образования, не менее 250 молодых специалистов пришли к нам сразу со студенческой скамьи. Мы видим на сегодняшний день более 150 вакансий в общем по Крыму на все 522 муниципальные школы», — сообщила Гончарова. По данным министра, все школы готовы к учебному году. «Мы на сегодняшний день на 100% обеспечены учебниками, именно такую информацию подали все муниципальные образования в разрезе каждой школы. В помощь образовательным организациям мы провели мониторинг, знаем потребность по учебникам. В бюджетном запросе на 2020 год будет запланирована сумма не менее 200 млн рублей на централизованную закупку учебников по запросу самих школ», — добавила она.

 

Также на расширенном заседании итоговой коллегии Министерства образования, науки и молодежи Крыма глава минобраза Наталья Гончарова сообщила, что республика за четыре последних года потратила на социальную поддержку педагогов более 100 млрд рублей. «За период 2015-2019 годов на реализацию программ в отрасли образования выделено 112 млрд рублей. Средства направлены на мероприятия, включающие меры социальной поддержки», — сказала она. В частности, республика выделяла деньги на оплату и отопление жилья молодых педагогов в сельской местности, на оплату проезда к месту работы молодым педагогам, оказание материальной помощи пенсионерам, выплату премий. «Только за последние два года на эти цели выделено около 500 млн рублей», — отметила Гончарова. Также, по ее словам, ежегодно выделяется не менее 2 млрд рублей на улучшение материальной базы образовательных образований. «Не менее 2 млрд рублей из республиканского бюджета выделяется на приобретение модульных зданий, медицинского и пищевого оборудования, автобусов, реконструкцию зданий, капитальные ремонты и установку систем безопасности», — подчеркнула министр.

Специалисты минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в Интернете и соцсетях. Это следует из новой редакции типового кодекса этики педагогических работников. Новый документ под названием «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» направили региональным властям с письмом за подписями замминистра просвещения Ирины Потехиной и председателя общероссийского профсоюза работников образования Галины Меркуловой. Положение рекомендовано использовать при подготовке локальных нормативных актов школ, коллективных договоров и отраслевых соглашений на региональном уровне. В отличие от документа 2014 года, в новом кодексе впервые говорится о правилах поведения педагогов в Интернете. В частности, учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», указано в документе. Речь о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и т.д. Таким образом, публикация фото в купальнике для педагогов не запрещена. В новой редакции этического кодекса для педагогов появились и послабления относительно дресс-кода. Если раньше учитель должен был «соответствовать общепринятому деловому стилю», то теперь необходимо лишь «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы».

Также, как сообщалось ранее, в этом году Крым намерен реализовать восемь региональных проектов в рамках национального проекта «Образование». Как сообщила вице-премьер республики Ирина Кивико, на эти цели будет направлено 2 млрд рублей. «В рамках национального проекта реализуется 8 региональных проектов с общим объемом предусмотренных средств до 2024 года — 2 млрд рублей, в том числе на 2019 год — 691 млн рублей», — сообщала Кивико на своей странице в Facebook. По ее информации, в этом году в сельских школах оборудуют спортзалы и спортплощадки. «В ходе реализации проекта в 2019 году в 16 общеобразовательных школах, расположенных в сельской местности, будут созданы условия для занятия физкультурой за счет проведения капитальных ремонтов спортзалов в пяти школах и оснащения открытых спортплощадок в 12 школах», — отметила Кивико.

Игорь ШИЛОВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 543 от 30 августа 2019 года

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Просмотров: 126 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:55

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