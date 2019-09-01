Особенности выборов-2019 на полуострове: прогнозы и тенденции

Несколько дней назад в Симферополе состоялась встреча ведущих крымских и севастопольских экспертов во время круглого стола, посвященного прогнозам и тенденциям будущих выборов на полуострове. Насколько активно будут голосовать жители полуострова? Как здесь развивается политическая жизнь? Почему появляются те или иные тенденции? Кто, в конце концов, победит на этих выборах?.. Некоторые высказывания и мнения экспертов мы решили привести на наших страницах.

Наталья Киселёва, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе, кандидат политических наук:

«Результаты в целом предсказуемы»

«Крым в экспертных прогнозах вошел в число пяти регионов с предсказуемыми результатами выборов, где «Единой России» удастся сохранить большинство мест в парламенте. В базовом докладе ФоРГО говорится, что «ЕР определенно удержит и, возможно, даже укрепит свое представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Крыма, Татарстана, Тывы, а также Волгоградской области». Основной причиной таких прогнозов политологи называют достаточно слабые отделения КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в перечисленных регионах. Сравнивая ход избирательных кампаний в Крыму и Севастополе, московские эксперты отмечают, что Севастополь до недавнего времени раздирал конфликт между губернатором Дмитрием Овсянниковым и экс-председателем Законодательного собрания Алексеем Чалым. В этой ситуации не имела особого значения партийная принадлежность кандидатов и будущий межпартийный расклад в Заксобрании. Всё свелось к противостоянию «губернаторских» и «чаловских». Овсянников практически открыто враждовал с руководством ЕР и сотрудничал с КПРФ и ЛДПР. Чалый, чьи представители были включены в список «единороссов», собирался добирать необходимое ему большинство через «зеленых» и «Родину» (их списки не были зарегистрированы). Но Кремль обнулил этот конфликт, отправив в июле Дмитрия Овсянникова в отставку. «В обновленной реальности, если угодно, — отмечается в докладе ФоРГО, — Севастополь возвращается к нормальности. И большинство теперь точно получит ЕР».

Александр Ирхин, доктор политических наук, завкафедрой политологии и международных отношений СевГУ:

«Федеральный центр решил противоречия снять сразу с обеих сторон»

«Противостояние двух ветвей власти в Севастополе активно происходило последние четыре года, и федеральный центр решил эти противоречия снять сразу с обеих сторон. Убрав и бывшего губернатора Дмитрия Овсянникова, и его оппонента, народного мэра Алексея Чалого. В смысле убрав его позиции на будущих выборах. Уже понятно, что такого противостояния в городе в следующей каденции Заксобрания не будет. Но, с другой стороны, мы видим, что всплывает на новом уровне проблема, связанная с балансом ресурсов и их распределением между приезжими, федеральными представителями власти, и местными... И эта борьба до сих пор идет, и после сентября 2019 года она продолжится... Есть ощущение, что жители Севастополя, условно говоря аборигенное население, отстранено от процесса принятия больших решений. И это ощущение активно высказывается в информационном поле Севастополя, что опять севастопольцы останутся за бортом принятия решений, связанных с дальнейшим развитием города».

Андрей Никифоров, доцент кафедры политических наук и международных отношений философского факультета КФУ им. Вернадского, кандидат исторических наук:

«В Севастополе политические процессы протекают не совсем так, как в Крыму»

«Мы видим, что в Севастополе политические процессы протекают не совсем так, как в Крыму. В Крыму — два региональных лидера, которые совместно вели Крым через переходный период и которые ведут его и дальше. Это глава республики и председатель Госсовета. Единство существует, в том числе и за счет личного контакта, сплоченность региональной элиты, которая не дробится на группировки и на поверхность не выносится никаких разногласий. А в Севастополе сложилась иная ситуация, когда единый, по сути, местный лидер — Алексей Чалый — перешел в позицию стороннего наблюдателя. „Мы за всем следим, обо всем высказываемся, но ни за что не собираемся отвечать“, по крайней мере так это видится из Симферополя. Я думаю, в Севастополе с выбором каждого нового губернатора встает один вопрос: когда господин Чалый и его команда начнет бороться с новым губернатором?»

Ольга Ярмак, кандидат социологических наук, завкафедрой социальной коммуникации СевГУ:

«У Крыма и Севастополя есть феномен социальной благодарности»

«Мы в своих исследованиях, которые проводили прежде, фиксировали запрос на политическую стабильность в Севастополе. Мы видели, что наряду с проблемами, которые касаются просто качества жизни человека, у нас возникла проблема неэффективности сотрудничества или работы власти исполнительной и законодательной. Запрос на политическую стабильность стал настолько высок, что федеральный центр, который также отслеживает социологические тенденции, происходящие на полуострове, тоже это отметил. Если эксперты отмечают тенденцию, что явка, скорее всего, останется на том же уровне или снизится, мы должны отмечать то, что это все-таки региональные выборы. На них зачастую явка не настолько высока, как на выборах президента. Тем более что у Крыма и Севастополя есть этот феномен социальной благодарности. Думаю, что он будет распространен на несколько поколений и явка на президентских выборах очень долго будет оставаться высокой».

Сергей Киселёв, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского, эксперт федерального проекта «Национальный рейтинг»:

«Крым уже полностью вписался в общефедеральную политику»

«Когда-то замечательный философ Василий Васильевич Розанов сказал, что наша еда не всегда бывает похожей на наш аппетит. Мы живем в двух реальностях. Одна проецируется от власти, что всё хорошо, вторая — идет от общества и его активистов и представлена в соцсетях — это то, что всё хорошо и прекрасно или просто ужас и кошмар. А как реально всё будет, покажут выборы. Но, как бы там ни было, один момент нужно отметить особо: Крым уже полностью вписался в общефедеральную политику».

Анатолий Филатов, доцент кафедры политических наук и международных отношений философского факультета КФУ им. Вернадского, кандидат философских наук:

«Сейчас реально стоит потребность цивилизационного выбора»

«Хотелось бы сравнить Крым в составе Украины и Крым после возвращения в РФ. Это принципиально различные состояния Крыма. Потому что Крым в составе Украины проявлял себя в качестве такого своеобразного политического авангарда. И политическая повестка была доминирующей, и не только среди политических партий, но и среди общественности. И партии были достаточно политизированы. А в составе РФ политическая повестка перестала доминировать, а доминирует социальная повестка, связанная со справедливостью, доверием к власти. Что касается имеющихся результатов (опросов экспертов о предстоящих выборах. — Ред.), то они в целом совпадают с позицией общероссийской относительно политических предпочтений. Мне кажется, что действующей государственной власти не стоит радоваться тому, что нет серьезной оппозиции правящей партии. Потому что в обществе существует запрос на политические изменения, который как раз через социальные повестки дня постоянно себя проявляет, и отсутствие реальной политической оппозиции — потому что ни КПРФ, ни ЛДПР вообще нельзя рассматривать в качестве оппозиции действующей власти, — так вот это отсутствие создает очень большие сложности, которые связаны с тем, что фактически наше общество на вызовы конца 80-х — начала 90-х не ответило. И эти вызовы связаны со способом обустройства территории. Обществу страна ответы эти не дала. Крым вписан, безусловно, в этот процесс, и причем в большей степени, нежели отдаленные сибирские регионы, гораздо дольше. Может быть, на том же уровне, что Москва и Санкт-Петербург. Социокультурно вписан. Для нас сейчас, и для Крыма в том числе, ситуация не 1991 года, а 1917-го. То есть реально стоит потребность цивилизационного выбора».

Андрей Мальгин, член Общественной палаты РК, генеральный директор КРУ «Центральный музей Тавриды»:

«Севастополь остается опытным полем российской государственности»

«По поводу оппозиции ситуация сложилась любопытная. Появление такого феномена, как Алексей Чалый, воодушевило правоконсервативную часть российского политического спектра, поскольку появилась некая фигура, которая, с одной стороны, на 100% патриотична, а с другой — это фигура, которая независима. Ее появление воодушевило московские круги, правоконсервативные, национально-мыслящие, как намек на возможность появления достаточно независимого голоса, к которому прислушивалась бы власть. Но пока этот феномен конструктивной правой патриотической оппозиции еще не сформировался, он продолжает быть объектом, который питает определенные надежды, но пока нельзя говорить, что это каким-то образом структурировалось в рамках Севастополя. Севастополь даже в большей степени, чем республика, продолжает оставаться таким „опытным полем“ в российской государственности».

Кстати

8 сентября парламентские выборы состоятся в 13 регионах – в Москве, Севастополе, республиках Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Марий Эл, Татарстан и Тыва, Хабаровском крае, Брянской, Волгоградской и Тульской областях. В Крыму и Севастополе избиратели будут голосовать за депутатов второго созыва Государственного Совета РК и Законодательного собрания Севастополя.