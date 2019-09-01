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Вне законаКриминал

Воры-карманники: история и современность

Старейшая криминальная «профессия» может исчезнуть

Как говорят аналитики в области трудовой занятости, в течение ближайших десятилетий могут исчезнуть многие профессии, зато появятся новые. Технический прогресс беспощаден к одним и благоволит к другим. Не исключение и криминальная среда, которая все больше перемещается в сферу высоких технологий. Одна из уголовных профессий, которой может грозить исчезновение, это карманные кражи. И это, безусловно, к счастью.

Местная классика

Крым в застойное время был «красной территорией», то есть крупных воров к нам ближе чем до «ростовского семафора» не подпускали. Оно и понятно — всесоюзная здравница. Тем не менее щипачи работали и у нас и оставили здесь заметный след, хотя и не такой впечатляющий, как в Одессе или Ростове. К примеру, в Симферополе были свои легендарные личности, такие как авторитетный карманник Муля, который начал «втыкать лопаты» (воровать кошельки) еще в семилетнем возрасте в послевоенных трамваях. Известен был и другой авторитетный карманник — Костя Гарант.

Большинство крымских карманников в советское время относились к «втыкающим по чердакам», то есть ворующим из наружных карманов. Но было много и профессионалов, работающих по «пехам», то есть внутренним карманам.

В 80-90-е годы в Симферополе трудились от нескольких десятков до нескольких сотен карманников. На этот период приходится и пик карманных краж. В то время в недрах крымской милиции впервые были созданы специальные подразделения для противодействия карманным кражам, так называемые оперативно-поисковые отделения (ОПО). Тогда карманников можно было условно разделить на две большие части — организованную и самодеятельную. Организованные щипачи жили в основном по старым понятиям и часть выручки сдавали в общак. Самодеятельная же часть карманников состояла из дилетантов, как правило наркоманов. У подобной публики карманная кража нередко перерастала в грабеж.

На симферопольском «карманном небосклоне» ярко сияли и такие неординарные личности, как карманник Кощей, имевший в молодости пять «ходок» и отточивший в зрелые годы свое мастерство до филигранности. Еще одна известная в те времена воровка Маркиза прославилась тем, что в качестве ширмы использовала букет цветов. Щипач по имени Васильджан, узбек по национальности, был еще более находчивым: он использовал как ширму своего малолетнего ребенка. Подходя к потенциальной жертве, Васильджан в прямом смысле слова щипал малыша, и, пока ребенок кричал, отвлекая клиента, папа-карманник совершал кражу.

Были и семейные подряды. Некий авторитетный карманник по кличке Абхазец со своей многочисленной родней «держал» железнодорожный вокзал Симферополя, зарабатывая большие деньги на приезжих туристах. Широко был известен в узких кругах и семейный клан Маслаки.

На рубеже веков: гастролеры и мобильники

В нулевые годы 21-го столетия в Симферополь наведывалось много гастролеров. Как правило, это были выходцы из Грузии, часто очень высокой квалификации. Они терлись в основном на железнодорожном вокзале, в районе так называемой «поляны» — остановки автобусов. По некоторым данным, тогда бригада грузинских щипачей, поработав сезон в столице Крыма, могла увезти домой 70-80 тысяч долларов, и это после всех накладных расходов и расчета с «крышей». А по-крупному тогда без «крыши» не работали. Был даже такой курьезный случай. Одна из газет написала, что некий сотрудник милиции, кличка прилагалась, получил от бригады грузинских воров задаток и те скоро начнут работать. Начальство мента сильно возмутилось. А все потому, как говорили злые языки, что наверх он процент не отослал.

В нулевые годы в жизни крымских карманников начались серьезные изменения, в нашу жизнь вошли мобильные телефоны, и именно они стали наряду с кошельками целью карманников. Ну, а с переходом Крыма в Россию изменений прибавилось. Прежде всего не стало такого наплыва грузинских щипачей. Раньше на их долю приходилась чуть ли не половина всех серьезных краж. Сейчас нас хоть и посещают профессионалы, но не так много. А среди местных щипачей специалистов высокой квалификации на перечет, зато много дилетантов.

Проверенная технология

В последние годы классическая кража выглядит примерно так. На остановках общественного транспорта щипачи, как правило, стоят в глубине, дальше всех пассажиров. При этом карманник располагается так, чтобы иметь лучший обзор, и активно вертит головой в поисках клиента. На «рабочую» руку вора обычно накинуто «фортецело», то есть ширма. Это может быть пакет, сумка, куртка, плащ и т. п. Ширма призвана скрывать руку карманника, когда он лезет за добычей. Воруют карманники, как правило, при посадке в маршрутку, автобус или троллейбус. И сегодня их цель даже не столько кошельки, сколько мобильные телефоны. В толчее при посадке добычу гораздо легче вытащить или выбить из кармана. Воры также могут поработать, проходя по салону маршрутки или автобуса. У сидящих граждан мобильники нередко находятся в нагрудных карманах. Протискивающийся по салону вор вытащит этот телефон в мгновение ока. Но особенно любимы щипачами девушки, которые таскают смартфоны в задних карманах брюк. Облегчить зад такой леди дело плевое.

На злобу дня

В том же Симферополе ныне совершается немало карманных краж. Правда, в основном мелких и нередко спонтанных. То есть кошелек или мобильник могут украсть люди, далекие от криминала. К примеру, зазевался хозяин, а стоящий рядом в очереди гражданин и стащил смартфон. Но случаются и весьма крупные кражи. Так, недавно в магазине сумок на улице Кубанской пострадал симферополец средних лет. У него из сумки стащили 300 тысяч рублей. Вора поймали, но далеко не сразу.

А в одном их храмов на улице Гоголя отличилась профессиональная «клюквенница» из Донецка. Она во время молитвы украла у жительницы Симферополя сумочку со смартфоном, планшетом и 10 тысячами рублей. Самое интересное, что воровке 74 года. Бывают и вовсе уникальные случаи. Так, один молодой симферопольский карманник украл ну очень дорогой смартфон, который потом подарил на день рождения приятелю, рассказав при этом о происхождении гаджета. Друг, раскинув мозгами, решил не втягиваться в криминал, нашел хозяина смартфона и вернул аппарат за вознаграждение, а за еще одно вознаграждение сдал вора.

Дмитрий ПОДБЕРЕЗКИН
Фото msk.kp.ru, В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 543 от 30 августа 2019 года

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Просмотров: 151 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 15:21

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