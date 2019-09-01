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СпецпроектОбзор прессы

Большая политика и маленький Крым

Зарубежные СМИ рассказали об очередных учениях, ссоре Трампа, новом фестивале и назвали вещи своими именами

На этой неделе иностранные издания и сайты обратили внимание на усиление военной мощи России на юге, на происходящее вокруг предложения вернуть нашу страну в самый влиятельный международный клуб, а также на культурную жизнь в Коктебеле и Судаке.

Тревожат своих обывателей

«Владимир Путин отправляет в Крым тысячи военнослужащих в знак противостояния с НАТО», — гласили на днях заголовки не только британского «Экспресса», но и многих других западных СМИ. При этом тональность сообщений под этими заголовками была достаточно тревожной. Речь в данном случае о том, что Россия провела очередные масштабные военные учения, задействовав 8,2 тыс. человек. Но не только в Крыму, а на территории всего Южного военного округа. «В войсках Южного военного округа под общим руководством командующего войсками ЮВО, генерал-полковника Александра Дворникова стартовало двустороннее командно-штабное учение с соединениями и воинскими частями 8-й , 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии», — сообщалось пресс-службой ЮВО. В частности, Россия направила военных на 12 полигонов, которые находятся на территории Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев и Крыма. Также в учениях было задействовано более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии. Западные военные и политические эксперты в этой связи заявляют, что в России за последние десять лет значительно вырос масштаб военных учений. И делают тревожащие западных обывателей прогнозы.

Прокол или смена курса?

Британская газета опубликовала материал с репортажными фото, в числе которых оказался снимок, сделанный на фестивале «Таврида» в Крыму. В подписи к изображению редакция уточнила, что кадр сделан в России. «Крым, Россия. Посетители приходят на пятый фестиваль „Таврида — АРТ“ недалеко от города Судак», — сообщается в подписи к фото. В этом не было бы ничего примечательного, если бы ранее The Guardian не зарекомендовала себя с откровенно антироссийских позиций в крымском вопросе. Прежде в издании неоднократно публиковались материалы, осуждающие присоединение Крыма к России. Журналисты назвали этот процесс незаконным и резко критиковали российских политиков. А теперь вон что...

Культура без границ

Весьма экзотично выглядит на пакистанском сайте новость о проведении в Крыму музыкального фестиваля Rap Koktebel. Хотя это еще раз подтверждает то, что полуостров и самые различные события, происходящие здесь, интересны во многих уголках планеты. Что же касается самого сообщения о фестивале, то оно достаточно традиционно. Перечисляются исполнители, которые намерены выступить на мероприятии, обозначены хедлайнеры (известная американская хип-хоп группа Onyx), а кроме того сообщается, что в рамках фестиваля состоится презентация международного интерактивного шоу талантов «Рэп завод», в котором начинающие исполнители продемонстрируют свои способности в стиле хип-хоп.

Снова на повестке

То, что Россия из-за присоединения Крыма была в свое время вынуждена покинуть так называемую «Большую восьмерку», ставшую соответственно «семеркой», сообщалось прежде неоднократно. Теперь же тема возвращения России туда стала снова актуальной. В частности, стало известно, что президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами G7 из-за предложения вернуть Россию в этот международный клуб, сообщает издание со ссылкой на источники западных журналистов в дипломатических кругах. По их словам, американский лидер настаивал на возвращении России в «Большую семерку», поскольку Владимир Путин должен быть включен в дискуссию об Иране, Сирии и Северной Корее. Трампа поддержал уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры G7 выступили против, японский премьер Синдзо Абэ сохранил нейтралитет. «Большинство лидеров настаивали на том, что G7 — это семья, сообщество либеральных демократий. По этой причине они не могут позволить Путину, который не отстаивает эти ценности, вернуться», — заявил собеседник газеты.

Александр СКОПОВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 543 от 30 августа 2019 года

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Просмотров: 97 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:25

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