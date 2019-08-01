Медали или лицензии?

Главное для некоторых российских спортсменов — не превратиться в зрителей

В последнее время из уст главных тренеров сборных России по олимпийским видам спорта, отправляющихся на чемпионаты мира, нам приходится слышать, что их не столько волнует количество выигранных медалей, как завоевание лицензий, открывающих путь на Игры XXXII Олимпиады в Токио — 2020.

У берегов Японии

В парусном спорте чемпионаты мира, как правило, для разного класса судов проводятся во многих городах и странах. Яхтсмены класса судов «470», у мужчин и женщин, отправились в японский приморский городок Эносима, чтобы здесь на ближних и дальних трассах повести сражение за титулы чемпионов мира — 2019. И если наш мужской экипаж — Павел Созыкин и Денис Грибанов — ещё мог, правда при большом везении, рассчитывать на место на пьедестале почёта и обязан был во что бы то ни стало завоевать лицензию для российской олимпийской эскадры, то вот женский экипаж должен был, как говорится, зубами вцепиться в эту самую лицензию. Но, увы, итоговое 29-е место лишило пока их всяческих надежд. Не поднялись на призовые места и Павел с Денисом. Однако их итог одиннадцати гонок — 11-е место — позволил им стать владельцами желанной лицензии.

Теперь за одиннадцать месяцев до открытия Олимпиады наша эскадра, которой предстоит стартовать в Японии, уже насчитывает четыре класса судов. Среди женщин это «RS-X» и «Лазер радиале», а у мужчин — «Лазер» и «470».

Не европейский вид

В швейцарском Базеле завершился чемпионат мира — 2019 по бадминтону. И вот его итоги в первой шестёрке общекомандного первенства: Япония (2 золотых + 3 серебряных + 1 бронзовая = 6 медалей), Китай (1 + 0 + 4 = 5), Индонезия (1 + 0 + 2), Индия (1 + 0 + 1), Дания (0 + 1 + 0). Как видят читатели, сильнейшая в Европе сборная Дании пропускает вперёд пять азиатских сборных, игроки которых «оккупировали» весь пьедестал почёта.

Чемпионами мира стали в одиночном разряде японец Кенто Момото и индианка Синдху Пусарло. В парном разряде успех сопутствовал индонезийцам Мохаммаду Ашану и Хендра Сетиавану и японкам Маю Маццумото и Вакия Нагаара. И, наконец, в миксе сильнейшими стали китайцы Чжен Си Вей и Хуан Я Цион.

Нам могут задать вопрос: а участвовали ли в чемпионате россияне? Да, участвовали, но за два дня до окончания состязаний из участников они все дружно превратились в зрителей, разделив во всех пяти разрядах 17-32 места.

Счастье, что олимпийские лицензии разыгрываются по рейтинговому принципу. Но и он не гарантирует успеха россиянам.

Одна медаль на всех

Её завоевала сборная России на чемпионате Европы по современному пятиборью в английском городе Бат. Но эта награда явилось золотой, её добыли для страны в женской эстафете Екатерина Хураськина и Анастасия Петрова, и она вывела сборную в общекомандном зачёте на третье место, пропустив вперёд британцев, которые на этот раз были вне конкуренции, выиграв пять золотых медалей из семи разыгранных. Новыми чемпионами Европы стали британцы Джеймс Кук, мужская и женская команды, в мужской и смешанной эстафетах. Среди дам в личном зачёте первенствовала литовка Лизра Асадаускайте.

Близки были к пьедесталу почёта россияне в мужской эстафете (Даниил Калимуллин и Егор Пучкаревский) и в смешанной эстафете (Людмила Тебекина и Вячеслав Бардышев), но заняли четвёртые места и остались, как сами говорят, только с «деревянными» медалями. Почувствовав недомогание после двух видов программы, снялся с соревнований действующий пока чемпион мира Александр Лесун. Мало того, что он пролетел мимо олимпийской лицензии в Токио-2020, но и опустил мужскую команду на десятое место. Однако отдадим должное Александу Лифанову, который смог в личном первенстве стать девятым и завоевал право стартовать на летней Олимпиаде в Японии.

Сильнейшие в Европе

Ими стали на чемпионате континента по прыжкам в воду, проходившем в бассейне Киева, наши парни и девушки, в активе которых 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали. Они уверенно опередили ближайших соперников с Украины, из Германии, Голландии, Италии, Великобритании.

Победы россиянам принесли в синхронных прыжках с вышки Александр Белевцев и Никита Шлейхер. Призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — 2016 Евгений Кузнецов выиграл прыжки с 3-метрового трамплина, а объединившись в пару с Никитой Шлейхером, стал на этом же снаряде чемпионом Европы в синхронных прыжках. Евгений и Никита покинули Киев двукратными чемпионами континента.

От ребят постарались не отставать и девушки. Чемпионкой в прыжках с 1-метрового трамплина стала Виталия Королёва, а Кристина Ильиных удостоилась «бронзы». Вместе с Ульяной Клюевой Виталия выиграла синхронные прыжки на 3-метровом трамплине и тоже стала двукратной чемпионкой континента. В командных соревнованиях, вместе с Екатериной Беляевой, Виктором Минибаевым, Ильёй Молчановым, Виталия смогла завоевать ещё и «серебро». Не осталась без «золота» в синхронных прыжках с вышки наша смешанная пара Беляева и Минибаев.

К своей «бронзе» Кристина Ильиных прибавило «серебро», прыгая с 3-метрового трамплина, а Юлия Тимошинина дважды дотягивалась до «бронзы» в личных прыжках с вышки и в синхроне в паре с Беляевой. Третьим был на вышке и наш Руслан Терновой. И это учитывая тот факт, что не все лучшие российские прыгуны приехали в Киев.

Но вот олимпийские перспективы у прыгунов весьма туманны. Ведь в мировых бассейнах вне конкуренции пока китайцы, а с лучшей командой Европы на равных состязаются мексиканцы, американцы, южные корейцы. К тому же на Олимпиадах разыгрывается меньшее количество комплектов медалей, чем на чемпионатах мира и Европы.