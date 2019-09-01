Куда уходят чемпионы? или Любовь побеждает во все времена

Нынешнее поколение поклонников спорта, если оно не увлекается фигурным катанием (тем более что у нас в Крыму этот олимпийский вид спорта пока в зачаточном состоянии), вряд ли знакомо с именем заслуженного мастера спорта Ильи Авербуха. А вот в 90-х годах и особенно в начале 2000-х танцевальную пару Ирина Лобачёва — Илья Авербух знал весь спортивный мир. Да и не только он...

«Золото» и «серебро»

В коллекции наград экс-супругов, многократных чемпионов России, хранится немало медалей, изготовленных из драгоценных металлов, в том числе медали чемпионов мира — 2002 и чемпионов Европы — 2003. Но самым дорогим для них остаётся «серебро», завоёванное на зимних Олимпийских играх в американском Солт-Лейк-Сити, где только случайность не позволила им стать олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Возможно, это и не подвигло их после окончания любительской карьеры перейти в стан профессионалов, и сказалось на семейных отношениях. А ведь хозяева многих балетов на льду из разных стран приглашали именитую танцевальную пару на ведущие роли в свои ряды.

Но, как ныне признаётся 45-летний Илья Изяславич, он уже в то время мечтал самому стать продюсером и постановщиком спектаклей на льду, и в нём раскрылся тренерский талант, которым редко владеют самые, как говорится, «козырные» чемпионы фигурного катания. Выпускник Московского института физкультуры, интеллигентный, настойчивый человек, он целенаправленно шёл к своей мечте. Умел объединить вокруг себя многих интересных людей из мира спорта и искусства. Начинал с организации и постановки малых праздников на льду, оригинальных и интересных соревнований. Не чурался учёбы у известных зарубежных и отечественных мастеров этого дела. Ставил детские спектакли на льду «Малыш и Карлсон», «Морозко». Но всемирное признание приобрёл после того, как стал одним из постановщиков Церемонии торжественного открытия зимних Олимпийских игр в Сочи-2014, за что был удостоен правительственной награды.

После этого его коллектив, порой насчитывающий до ста человек, где на лёд выходят только заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса и мастера спорта, создал ледовый спектакль «Кармен», а затем взялся за великое произведение не менее великого Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», с которым выступает уже три года в различных городах страны, где производит фурор. А как может быть иначе, когда на льду можно увидеть российское созвездие олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, участвующее в спектакле в различных гастрольных поездках, в том числе продемонстрировав своё неувядающее мастерство на родине Ромео и Джульетты, в древней Вероне.

В разных ролях зрители увидели олимпийских чемпионов в одиночном катании, в парном и в танцах на льду: Илью Кулика, Алексея Тихонова, Татьяну Тотьмянину, Максима Маринина, Романа Костомарова, Татьяну Волосожар, Максима Транькова, Алексея Ягудина, Марию Петрову. Разумеется, все эти известные мастера давно покинули «большой лёд» и их жизнь, образно говоря, полна других забот. Но стоит протрубить «трубе» Авербуха, и у мастеров находится полтора-два месяца, чтобы отдать их любимой сцене. Они тут же собираются на гастроли, нередко отправляясь в путь с жёнами и мужьями, детьми, а порой и с бабушками. И вот уже уникальный спектакль достиг Крыма.

Ялтинские гастроли

Они начались этим летом в «Жемчужине Крыма», как часто называют красавицу Ялту, и продлятся до 29 сентября. Когда поделился этой новостью с друзьями, то первый вопрос сразу же был таковым: «А где они будут выступать? Ведь в Ялте, как, к сожалению, и в других городах нашего полуострова, украинская власть, в отличие от других регионов, так и не удосужилась возвести Дворцы спорта с ледовыми аренами». Поэтому в Ялту прибыл караван из 20 большегрузных автомобилей, которые привезли тонны груза. Его разместили в специально возведённом огромном шатре с трибунами для зрителей, на ставшем на реконструкцию стадионе «Авангард», рядом с футбольной ареной.

Ну, а приехавшие из Москвы специалисты с помощью местных рабочих возвели всё, что нужно для почти трёхчасового захватывающего зрелища: красочных спецэффектов, воды, огня, живой музыки. В спектакле в разных ролях участвуют мастера фигурного катания, во главе с олимпийскими чемпионами Татьяной Тотьмяниной (Джульетта) и Максимом Марининым (Ромео), их звёздные партнёры — Алексей Якушин и дебютирующие в спектакле олимпийские чемпионы в танцах на льду Сочи-2014 Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, ещё недавно входившие в сборную России и успешно стартовавшие на чемпионатах мира и Европы. А также мастера цирка и вокала.

Нет сомнений, что этот спектакль посетят не только курортники Ялты, но и те, кто отдыхает в других местах Южного берега Крыма. И, конечно же, наши земляки, которые не упустят возможности своими глазами, а не по телевизору увидеть все прелести ледовой феерии. Ведь Дворцы спорта с ледовыми аренами, а не тесные зальчики появятся в нашем южном регионе ещё нескоро.

И последнее. После гастролей шоу Ильи Авербуха в Вероне один из наших итальянских коллег написал: «Если бы воскрес сейчас Уильям Шекспир и побывал на русском ледовом шоу „Ромео и Джульетта“, то он бы убедился, что любовь побеждает всегда!»