О праве ограниченного пользования чужим земельным участком

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о земельном сервитуте. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Положение и порядок

Сервитут устанавливается по соглашению сторон или через суд. Публичный сервитут устанавливается нормативным правовым актом для обеспечения государственных нужд.

Земельный сервитут устанавливается, например, для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использованием. Кроме того, сервитут может потребоваться для других нужд собственника недвижимого имущества.

Обычно сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником (правообладателем) соседнего участка или других участков.

Соглашение оформляется письменно. При этом сервитут подлежит обязательной государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Без регистрации сервитут нельзя считать установленным. Исключение составляют земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, если срок установления сервитута в отношении такого участка не превышает трех лет.

Согласно пункту 3 статьи 274 Гражданского кодекса РФ, если достичь соглашения об установлении или условиях сервитута не удалось, установить его можно только в судебном порядке.

Сервитут может быть установлен, только если отсутствует иная возможность для удовлетворения нужд лица, в пользу которого устанавливается сервитут, а собственник земельного участка, обремененного сервитутом, не лишится возможности использовать его по назначению.

Сервитут, установленный на основании судебного решения, также должен быть зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости.

Кто, что, как

Публичные сервитуты устанавливаются решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления по ходатайству о его установлении в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения. На основании указанного решения с гражданином, являющимся правообладателем земельного участка, заключается соглашение.

Публичные сервитуты могут устанавливаться, в частности, для прохода или проезда через земельный участок, размещения на нем межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним, а также для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов, водопоя, для проведения на участке дренажных работ, для прогона через участок сельскохозяйственных животных, для охоты, рыболовства и рыбоводства.

Также земельный участок может быть обременен сервитутом в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, складирования строительных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений и (или) строительной техники (на срок строительства, реконструкции или ремонта объектов транспортной инфраструктуры), проведения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов.

Кроме того, сервитут может устанавливаться для сенокошения и выпаса на земельных участках сельскохозяйственных животных в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям.

Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Такие сведения вносятся в ЕГРН на основании копии решения об установлении публичного сервитута, которое в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется органом, установившим сервитут, в орган регистрации прав.

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут защищать свои права в судебном порядке.

Собственник земельного участка, обремененного публичным сервитутом, может подать исковое заявление в суд общей юрисдикции об установлении соразмерной платы за сервитут и определении порядка выплат в связи с тем, что установление сервитута привело к существенным затруднениям в использовании земельного участка.

Срок сервитута определяется соглашением сторон, а срок публичного сервитута — решением о его установлении на основании срока, указанного в ходатайстве об установлении. Срок сервитута (в том числе публичного) в отношении земельного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.

При этом срок публичного сервитута зависит от целей его установления (ст. 39.45 ЗК РФ):

— для размещения, например, объектов электросетевого хозяйства — от 10 до 49 лет;

— для строительства, реконструкции или ремонта объектов транспортной инфраструктуры — на срок проведения таких мероприятий;

— для проведения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов, — на срок не более года.

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