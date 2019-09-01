Чему-нибудь и как-нибудь

Топ-3 известных личностей, чья мировая известность начиналась с учёбы в крымских школах

У классиков тоже было детство. И в эту пору их вовсе не обязательно одолевало предчувствие, что им суждено войти в историю. Однако каждый из них именно в школьные годы смог безошибочно определить свой единственно верный путь наверх и те средства, с помощью которых этот самый путь будет легче одолеть.

Илья Сельвинский: Школа с видом на море

Отец будущего известного поэта, прозаика и драматурга Ильи Львовича Сельвинского Лейба Эльшаелович (Лев Соломонович) был меховщиком, но в душе оставался романтиком — он свято верил в многочисленные таланты сына, а ещё в то, что гений непременно сам пробьет себе путь, без всякого принуждения и понукания со стороны старших. Мать, Надежда Львовна, к счастью, была несравнимо практичнее. Она высказывалась по поводу творческих амбиций сына весьма саркастично: «Если уж быть художником (музыкантом), то обязательно выдающимся, иначе выйдет лишь бродяга (или станет пиликать на свадьбах). Но будет ли он выдающимся? Неизвестно! В конце концов, все дети рисуют (или поют)». Потому и тратить весьма скудные семейные средства на всё это треньканье-малевание она была не намерена. Но сын не сдался. Правда, ему пришлось сделать вид, что он старательно получает «нормальное образование», и выбрать наименее затратный способ самовыражения, поэзию.

Первые систематические знания юный отпрыск семьи Сельвинских получил в Евпатории в начальном 4-летнем городском училище. Там же юный поэт написал опубликованное затем в местной газете «Евпаторийские новости» первое стихотворение, которое сделало его некоей «достопримечательностью города». В 1915 году Илья Сельвинский поступил в гимназию, учился «на отлично», участвовал во всех школьных концертах, постановках и литературных вечерах, по-прежнему увлекался поэзией, за что получил прозвище Байрон. «Из окон этой школы видно море... Много ли таких школ? Приморских городов немало, а таких школ, пожалуй, не сыщешь...» — вспоминал Илья Львович. А Владимир Маяковский, потом, в 1928 году, побывавший в Евпатории, в родной для Сельвинского гимназии, удивленно признавался коллеге по литературному цеху: «Я бы не мог учиться в такой школе. Море лезет во все окна...»

В настоящее время это учебное заведение, возникшее на базе двух дореволюционных гимназий, женской (основана в 1873 году) и мужской (основана в 1876 году), называется Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени Ильи Сельвинского города Евпатории» (ул. Бартенева, 2/1).

Максимилиан Волошин: Идиотов не исправляем

Максимилиан Волошин считал школьные годы глубоким недоразумением своей жизни. Среднее образование он начал в 1-й Московской гимназии. «Очень любознательный, способный, одаренный острою памятью мальчик учился из рук вон плохо и приводил в отчаяние всех педагогов...» — вспоминал Волошин. Но потом, в 1893-м, они с матерью переехали в Коктебель. И Максимилиан поступил в Феодосийскую гимназию. «Когда отзывы о моих московских успехах были моей матерью представлены в Феодосийскую гимназию, то директор, гуманный и престарелый Василий Ксенофонтович Виноградов, развел руками и сказал: „Сударыня, мы, конечно, вашего сына примем, но должен вас предупредить, что идиотов мы исправить не можем“. Но когда я появился в гимназии лично, то впечатление было несколько иное. Мои стихи и моя начитанность произвели в педагогической среде такое впечатление, что ко мне стали педагоги относиться как к „будущему Пушкину“», — писал Волошин.

Последний выпуск гимназистов состоялся в 1918 году. После установления советской власти в здании гимназии расположился техникум народов Востока, затем интерпедтехникум, учительский институт, в годы оккупации здесь находился немецкий военный госпиталь. В 1960-х годах — лётный научно-испытательный центр, в 1970-80-х — Дом пионеров. До 1990-х в правом крыле здания размещались классы учебно-производственного комбината. Здание сохранилось (Адмиральский бульвар, 34).

Иван Айвазовский: Правильные друзья

Биографы в один голос утверждают, что прославленный в веках маринист Иван Айвазовский «обнаружил в себе художественные и музыкальные способности ещё в детстве». И не акцентируют внимания на том, в чем художник признавался сам: ему везло, на его пути в нужном месте и в нужное время всегда появлялись правильные люди, люди, говотовые выступить в его жизни в качестве меценатов, вовремя подставить плечо, поддержать. Да, будучи ещё совсем маленьким, Ованес любил рисовать. Но денег в семье на бумагу и карандаши не было, поэтому, часто бродя по городу, он рисовал увиденное углём на выбеленных стенах. Первым разглядел художественные способности мальчика феодосийский архитектор Яков Христианович Кох. Именно он дал Ованесу первые уроки и часто одаривал его «средствами производства» — бумагой, карандашами и красками. Он также рекомендовал обратить внимание на юное дарование феодосийскому градоначальнику Александру Ивановичу Казначееву. Став в 1830 году таврическим губернатором, А. И. Казначеев определил Айвазовского, который к тому времени крепко подружился с его сыном, в Симферопольскую гимназию, а затем содействовал его поступлению в Петербургскую академию художеств.

В архивах сохранилось свидетельство об учебе и успеваемости И. К. Айвазовского в его школьные годы: «Ученик Таврической гимназии 2-го класса из мещанского звания — Иван Гайвазовский, поступив в Таврическую гимназию в 1831 году августа 15 дня, обучался в первых двух классах оной по нижеписанное число, как из засвидетельствования учителей гимназии явствует, российской грамматике и логике, всеобщей российской истории и географии, начальным основам алгебры и геометрии, начальным правилам немецкого языка с успехом изрядным, начальным правилам латинского и французского языков — с хорошим, начаткам зоологии и линейному рисованию — с очень хорошим, вообще рисовальному искусству — с превосходным...»

Та самая Симферопольская мужская гимназия, в которой учился Айвазовский, была основана 1 сентября 1812 года и первоначально располагалась на Султанском лугу на правом берегу реки Салгир, затем гимназисты учились в приспособленном помещении в переулке Фабра на левом берегу реки, а в 1841 г. Симферопольская казенная мужская гимназия переехала в новое здание, приобретенное городской управой у генерал-майора Феодосия Равелиотти, на Екатерининский проспект (ул. Карла Маркса, 32), где и находится по настоящее время.