Образ образования

День знаний, как и многие другие праздники, имеет свои традиции

Почему учебный год начинается 1 сентября и когда именно женщинам позволили грызть гранит науки наравне с мужчинами?

От сотворения мира

Традиция начинать год с 1 сентября достаточно древняя. Эту дату почитали за праздник ещё в Византийской Империи. В празднование вкладывали как духовный, так и светский смысл. Духовный — поскольку многие византийские богословы и мыслители предполагали, что Бог приступил к сотворению мира именно 1 сентября, а значит, с этого дня началось и само сотворенное Богом время. Мирской же смысл заключался в том, что к сентябрю заканчивались все полевые работы, и государство успевало полностью собрать причитающиеся ему налоги с нового урожая.

С 1492 года Новый год начинался с 1 сентября и в Московской Руси. Женившись на последней византийской царевне, великий князь Иван III объявил Новолетие официальным церковно-государственным праздником. И с 1547 года на всех главных площадях русских городов-крепостей воевода с боярами и епископ с духовенством в этот день «здравствовали» царю. Главное торжество совершалось в Москве на Соборной площади Кремля. Празднование Новолетия дополнялось первым представлением народу царского наследника по достижении им совершеннолетия, которым считалось четырнадцатилетие.

В 1700 году эта традиция, в числе многих других, была искоренена Петром I. Гражданский Новый год стали праздновать 1 января. О 1 сентября забыли. И особо не вспоминали целых 300 лет.

Кто во что горазд

Петр I был великим реформатором, но изменить сельскохозяйственный календарь он был не в состоянии. Потому залучить крестьянских и даже дворянских детей из деревни в городские учебные заведения до окончания страды часто не представлялось возможным. Негосударственные сельские школы грамоты и вовсе начинали свои занятия 1 декабря в день памяти пророка Наума с тем, чтобы закончить их уже к Пасхе или даже к Благовещению (25 марта).

Единый Устав средних учебных заведений был принят только 5 ноября 1804 года. Его 91 статья гласила, что «учебное время в уездных училищах продолжается также, как в гимназиях, то есть от 1 августа предыдущего года по 1 июля следующего года», не следует понимать (а тем более, возрождать) буквально. На самом деле, речь идет о том, что учебный год начинался 14 августа, в первый день двухнедельного Успенского поста. В конце XIX века на всей территории Российской Империи учебный год в гимназиях и университетах начинался уже 16 (29) августа, сразу по окончании поста, и заканчивался 1 (14) июня.

Но если за гимназиями и университетами государство следило более или менее пристально, то остальные учебные заведения работали вразнобой. В опубликованных документах попадаются даты 20 и 31 августа, 15 и 26 сентября, 1 и даже 15 октября.

Новый порядок

С приходом Советской власти был взят курс на построение единой государственной системы всеобщего обучения, который с самого начала предполагал жесткую стандартизацию большинства ее параметров, в том числе и учебного режима. Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе» от 3 сентября 1935 года в первой же статье устанавливает «во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их — в первых трех классах — 1 июня, в IV-VII классах — 10 июня и VIII–X классах — 20 июня, зимние каникулы — с 30 декабря по 10 января, весенние в продолжение шести дней». А государственным праздником, Днем знаний, 1 сентября объявили в 1984 году. Именно тогда вышел соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР № 373-11.

Одно на всех

Для того, чтобы девочки могли радоваться Дню знаний наравне с мальчиками, понадобилось не меньше времени, чем на упорядочение начала учебного года.

Официально, то есть по инициативе власти, получать образование девочки в России начали при всё том же Петре I. В 1724 году он издал указ, предписывавший монахиням воспитывать сирот и обучать их грамоте. А девочек — ещё и шитью и прочему рукоделию в обязательном порядке.

Через 30 лет по указу государыни Елизаветы Петровны в Империи появились специальные образовательные для девочек — узкоспециализированные (акушерские) и частные пансионы, где молодых барышень воспитывали в рамках существовавших тогда правил светского этикета.

Огромным прорывом в женском образовании в России историки считают появление Смольного института. «Воспитательное общество благородных девиц» открылось по указу Екатерины II 5 мая 1764 года, и туда сразу же поступило 200 воспитанниц. А 13 января 1765 года при Смольном открыли училище для 240 юных девушек «мещанского звания». Позже появились и народные училища, куда формально принимали учащихся «обоего пола». Однако, несмотря на все эти успехи, обучение девочек в публичных школах все еще считалось непристойным.

С воцарением на российском престоле императора Павла I, дела Смольного института были переданы только что созданному Ведомству учреждений императрицы Марии. Супруга императора Мария Федоровна, таким образом, продолжила развивать женское образование в России, активно создавая хорошо известные нам по литературным произведениям «Институты благородных девиц» (другое название — «Закрытые женские курсы»). Всего в XIX веке было открыто порядка 30 таких институтов. А в 1858 году в Петербурге появилось первое в Российской империи женское среднее учебное заведение — Мариинское женское училище. В последующие годы подобные училища создавались во многих городах Империи, рассчитаны они были на девушек из небогатых семей всех сословий, не плативших налоги.

Радикальные постреволюционные преобразования предусматривали, в том числе, и предоставление равных прав мужчинам и женщинам. В 1920-е годы отделы при ЦК по работе среди женщин практически полностью реализовали право женщин на образование, также прекратила существование система раздельного обучения в школах.