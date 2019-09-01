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Ялтинской малышне повезёт на 10 тысяч

Неплохие новости пришли на этой неделе из южной столицы полуострова. Оказывается, ялтинские новорожденные уже с октября нынешнего года будут получать подарочные наборы от муниципалитета. «В комплект, который будет вручаться мамочкам прямо в родильном доме, входят детский матрац, простыня, одеяло, набор пеленок, спальный, демисезонный и зимний комбинезоны, купальное полотенце с капюшоном, ползунки, боди и шапочки нескольких размеров, варежки-антицарапки, пинетки и другие необходимые для малыша предметы», – рассказала замглавы администрации Ялты Елена Переверзева, уточнив, что предварительно стоимость набора определена в размере 10 тысяч рублей. Как говорят в городской администрации, право на получение такого подарка будет предоставлено всем малышам, хотя бы один из родителей которых постоянно зарегистрирован и проживает на территории Ялтинского региона. По информации Переверзевой, необходимые средства на подарки будут заложены в муниципальной программе «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2018-2022 годы» на ближайшей сессии Ялтинского городского совета. А вообще же это решение о дополнительной соцподдержке берёт начало в Кремле, ведь оно принято во исполнение указа президента РФ от 27 мая 2017 года №240 «Об объявлении в Российской Федерации «Десятилетия детства».

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 544 от 6 сентября 2019 года

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Просмотров: 95 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:05

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