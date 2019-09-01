Не готово! Что ж такого?

Успеет ли Крым потратить «дорожные» деньги из федеральной казны?

Из 63 дорог, запланированных на этот год, отремонтированы только две — сообщают эксперты Общероссийского народного фронта. На днях они проверили ход работ по капитальному ремонту, деньги на который выделены в рамках национального проекта, и он, как вы понимаете, не порадовал своей динамичностью. При этом до конца дорожностроительного сезона осталось совсем немного времени. Успеют ли подрядчики не просто освоить деньги, но и довести до ума крымские дороги? Этот вопрос оказался в центре обсуждения на очередном заседании Совета министров РК.

Толком не приступали

Национальный проект подразумевает ремонт дорог в Симферополе — 18 участков, Симферопольском районе — 36 участков и регионах — в общей сложности девять участков. Он должен быть выполнен до конца бюджетного года. На сегодняшний день готовы всего две дороги, на 20 участках ведутся работы, ещё 41 участок (больше половины) стоит нетронутым.

В Симферополе финальный этап дорожных работ начнётся лишь после 10 сентября. Будут отремонтированы улицы Студенческая, Ким, Трансформаторная, Куйбышева, Лермонтова, Героев Сталинграда, Киевская, Мира, Яблочкова, Кржижановского, Гражданская, Луговая и Гагарина, а также Ялтинское шоссе (старая дорога), Фабричный спуск, переулок Сторожевой, Евпаторийский тупик и бульвар Франко. В план работ по этим улицам входит фрезерование существующего дорожного покрытия, ремонт ливневых колодцев, устройство и восстановление дорожной одежды, ремонт покрытия тротуаров, замена пешеходных ограждений.

Сергей Карпов, министр транспорта РК:

«Из 18 улиц строительно-монтажные работы ведутся на 14 объектах. На улицах Ким, Куйбышева, Гагарина работы начнутся после 10 сентября. На улице Франко работы начнутся с окончанием по этапу капитального ремонта улицы Александра Невского. Мы надеемся, что он будет закончен до конца сентября в соответствии с графиком. Работы ведутся не круглосуточно из-за жилой застройки. Мы работаем с подрядчиком и заказчиком, чтобы не наступать на те же грабли: начинали медленно, а потом, под конец, ускорились».

Члены правительства при этом обратили внимание главы Минтранса на то, что договор с подрядчиком должен быть чётким и понятным: ни одного часа простоя быть не должно, поскольку, когда работы ведутся в центральной части города, где и без того напряжённый трафик, транспортного коллапса не избежать. Стало быть, затягивать работы без крайней необходимости совершенно ни к чему. При этом, уточнили в правительстве, критерием оценки деятельности на объектах должно стать качество асфальта: оно должно быть достаточно высоким, чтобы не пришлось перекладывать в ближайшее время.

Наработали на полтора процента

Что касается Симферопольского района, где в этом году планируется отремонтировать наибольшее количество дорог, то подрядчики трудятся лишь на восьми объектах из 36, предусмотренных контрактами.

Сергей Карпов:

«Общая протяжённость участков по контрактам в Симферопольском районе — 37,1 км. Стоимость работ — 257,498 млн рублей. Из 36 объектов строительно-монтажные работы ведутся на восьми. Фактическая площадь уложенного верхнего слоя асфальтобетона — 3,12 тыс. кв. м из запланированных 173 тыс., что составляет 1,8%. Из-за того, что объектов много, подрядные организации не везде мобилизовались с точки зрения выхода на объекты. Есть замечания с нашей стороны и по представленным графикам работ, по их исполнению. Ведётся активная работа по исправлению этой ситуации».

Согласно заключённым контрактам, работы должны проводиться на девяти объектах в посёлке Гвардейское, по пять объектов законтрактованы в сёлах Чистенькое и Перевальное, четыре объекта в селе Доброе, по три в сёлах Белоглинка и Лозовое, по два в сёлах Мирное, Перово, Заречное и по одному в посёлках Красная Зорька и Школьное, сёлах Грушевое и Пионерское.

Будем с кино!

Уже в этом месяце Министерство культуры республики должно подготовить проект реконструкции столичного кинотеатра «Симферополь», а в следующем году будут выделены деньги на долгожданный ремонт объекта. Так называемый «Дом кино» был построен в 1956 году и является памятником архитектуры местного значения. В 2014 году Симферопольский городской совет по решению Арбитражного суда республики разорвал договор аренды имущества «Дома кино» с ООО «Симферополькино» по причине невыполнения арендатором условий соглашения. Вернуть объект в собственность города удалось только после исполнительных действий судебных приставов в августе 2016 года. С тех пор имущественный комплекс стоит бесхозный и приобретает всё более унылый облик.

Но вот наконец определены, хотя бы в общих чертах, сроки реконструкции. Восстановление знакового для крымской столицы здания, уверены в крымском правительстве, обойдётся региональной казне недорого. Ведь, как оказалось, речь идёт уже не о реконструкции, как было раньше, а о «чисто отделочных работах», поскольку кинотеатр и сейчас в хорошем состоянии, «подпирать или укреплять ничего не надо». Словом, побелить, покрасить, и здание будет хоть куда!

По крайней мере, радует то, что власти окончательно отказались от идеи продать «Симферополь». Дело в том, что все инвесторы, проявлявшие интерес к объекту, норовили попутно оттяпать под свои нужды ещё и часть прилегающего парка. К счастью, такую перспективу в правительстве посчитали недопустимой, так что «Дом кино» остаётся в собственности города в качестве муниципального предприятия. А крымский Минкульт грозится обеспечить в стенах легендарного кинотеатра прокат достойных фильмов. Какие именно картины чиновники считают таковыми, жители и гости крымской столицы смогут узнать, судя по всему, уже в будущем году.