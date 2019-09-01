На дорожку

Что севастопольские депутаты Законодательного cобрания I созыва успели сделать на прощанье

Свое последнее заседание депутаты начали с минуты молчания. Скорбели законотворцы не о грядущих выборах, а в память о погибших в Беслане 15 лет назад детях. А после приступили к работе...

Деньги, деньги...

Одним из принятых законопроектов стали изменения в трехлетний бюджет города. Данный законопроект представил и.о. директора Департамента финансов города Владимир Штоп.

Владимир Штоп:

«В текстовой части закона изменяется сумма основных параметров части бюджета на текущую трехлетку. Данные изменения осуществлены в связи с принятием постановления Правительства РФ о внесении изменений в ФЦП „Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года“. В результате принятия постановления изменились объёмы целевых и межбюджетных трансфертов. Показатели общего объёма доходов бюджета, межбюджетных трансфертов и общего объёма расходов на 2019 год уменьшены на 5,4 млрд руб., на 2020-й уменьшены на 8,5 млрд, а на 2021 год увеличены на сумму более 11 млрд».

Изменения также коснулись и дорожного фонда города. По словам докладчика, объём бюджетных ассигнований в 2019 году увеличен на 316 млн руб., в 2020 году уменьшен на 5,4 млрд руб. и на 2021 год увеличен на 7,6 млрд.

Владимир Штоп:

«Кроме изменений основных параметров бюджета, изменения включают также перераспределение отдельных бюджетных ассигнований. В 2019 году перераспределяется 497 миллионов рублей, в том числе 2 миллиона рублей на санавиацию, 157 млн рублей в связи с расходами граждан на переселение из аварийного жилого фонда на территории города (в том числе 124 млн на выкуп помещений у собственников и 33 миллиона рублей на приобретение квартир). Также 159 млн руб. уточняется ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий ФЦП».

«Горб финансирования»

Докладчик отметил, что, с учетом вышеперечисленных изменений, параметры бюджета на 2019-2021 годы будут следующими: в 2019 году общий объем доходов бюджета составит 45 миллиардов рублей, объем расходов бюджета — 51 миллиард рублей, объем дефицита бюджета — 6 миллиардов рублей, в 2020 году общий объем доходов бюджета составит 48 миллиардов рублей, объем расходов бюджета — 49 миллиардов рублей, объем дефицита бюджета — 1 миллиард рублей, в 2021 году общий объем доходов бюджета — 47 миллиардов рублей, объем расходов бюджета — 50 миллиардов рублей, объем дефицита бюджета — 3 миллиарда рублей.

При этом средства, выделенные на несколько крупных социально значимых объектов, власти не смогут освоить в этом году. По словам главы региона, это стало понятно по прошествии первых шести месяцев. Причинами стали отсутствие подрядчиков, а также незавершенное проектирование.

Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя:

«Мы сделали пропорцию более равномерной, перенесли на 2021 год. Но, к сожалению, эти решения были приняты уже по итогам первого полугодия, когда было очевидно, что резервы 2019-го и то, что планировалось на 2020-й, в связи с тем, что проектирование еще было не выполнено по многим объектам, которые были включены в 2020 год, перенесли на 2021 год. Сделали более ритмичным финансирование по всей ФЦП. Отчасти это объективно, поскольку, когда формировалась программа изначально, был горб финансирования, который падал на 2020 год и большей частью на 2019-й, но с другой стороны, здесь, конечно, нельзя снимать часть вины с исполнительной власти, не смогли провести конкурсы, есть, конечно, объективные и субъективные причины. Многие объекты были не запроектированы, и их финансирование в 2020 году ставить было бессмысленно».

Кроме этого градоначальник рассказал, что штрафные санкции за неисполнение ФЦП федеральный центр к городу применять не будет. А глава бюджетной комиссии Вячеслав Аксёнов призвал коллег поддержать предлагаемые изменения, отметив такие позитивные моменты в законопроекте, как дополнительное финансирование на переселение из аварийного жилья, а также вопрос газификации сёл.

Вячеслав Аксенов:

«На этот год на эти цели дополнительно будет выделено порядка 200 миллионов рублей, на 2020 и 2021 годы сумма будет увеличена до 600 миллионов рублей. Это очень серьёзные дополнительные ассигнования. Напомню, что программа газификации сельской зоны была провалена, люди находятся в отчаянии. Но теперь благодаря решению Правительства Российской Федерации есть возможность нагнать упущенное отставание и программу газификации, которую так ждут жители Севастополя, Балаклавы и сёл Байдарской долины, — подчеркнул парламентарий».

В итоге парламентарии приняли законопроект сразу в двух чтениях.

Пособие на ребенка и ООПТ

Еще одним вопросом, который рассмотрели депутаты, стало увеличение пособия на ребенка для матерей-одиночек. Напомним, что до настоящего времени размер пособия на ребенка для одиноких родителей, а также на детей, у которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, составлял всего 1810 рублей и 905 рублей соответственно. Эти поправки предполагают увеличение с 1 сентября размера пособия на ребенка для одиноких матерей, а также тех детей, у которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов. Теперь сумма стала единой — 2820 рублей.

По данным докладчика, и.о. директора департамента труда и соцзащиты населения Станислава Борисенко, на выплату этих пособий в 2019 году в бюджете города предусмотрен 141 млн рублей. Принятие же законопроекта позволит увеличить финансовую поддержку одиноких матерей и родителей, самостоятельно воспитывающих детей.

Станислав Борисенко:

«С 1 сентября предлагаем установить следующие размеры выплат: пособие на ребенка — 604 рубля, пособие на ребенка одинокой матери — 2 820 рублей, пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов либо когда взыскание алиментов невозможно, — 2 820 рублей».

Председатель постоянного комитета Заксобрания по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова поддержала инициативу, депутаты проголосовали единогласно и приняли законопроект сразу в двух чтениях.

Еще один вопрос касался перечня охраняемых природных территорий города. Один из авторов документа, председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов предложил депутатам поддержать законопроект, благодаря которому таким территориям, как плато Мекензи, гора Спилия (Аскети), бассейн реки Уппа (Уппинская котловина), Сапун-гора, бассейн реки Ай‑Тодорка, холм Канробера) будет присвоен особый охранный статус, территории заказника регионального значения, а также семи объектам — возможные памятники природы регионального значения.

Михаил Развожаев:

«Очевидно, что те объекты, которые указаны в законопроекте, нуждаются в дополнительной комплексной экспертизе, в изучении. Но то, что в этих зонах действительно есть памятники природного характера, которые необходимо сохранить при дальнейшем использовании в хозяйственной деятельности тех или иных территорий — это факт. Поэтому законопроект побуждает Правительство Севастополя дальше заниматься этим вопросом».

По итогам голосования законопроект был поддержан большинством депутатов и принят сразу в двух чтениях.