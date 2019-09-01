Хотели, как лучше?

Кому мешал рынок в Орджоникидзе

«Крымский ТелеграфЪ» в № 527 от 10 мая 2019 года рассказывал о социальном напряжении, возникшем в посёлке Орджоникидзе городского округа Феодосия в связи с закрытием местного рынка. Как вы помните, мы обещали следить за ситуацией. Итак, как же сейчас обстоят дела с организацией торговли в посёлке, работал ли рынок в разгар курортного сезона и удалось ли предпринимателям сохранить рабочие места?

Несоответствующий рынок

Конфликт, развернувшийся вокруг рынка в Орджоникидзе, тянется уже достаточно долго. В своё время — больше двадцати лет назад — поселковые власти предоставили предпринимателю Константину Шапошникову земельный участок в аренду для организации торговой площадки, которая смогла бы обеспечивать потребительские нужды местных жителей и отдыхающих. Тот постепенно, на собственные средства, построил торговые места, магазины, создал всю необходимую для ведения цивилизованной торговли инфраструктуру. При рынке оборудована ветеринарная лаборатория: ведётся должный контроль качества и безопасности реализуемой продукции.

За годы работы Константин Шапошников успел зарекомендовать себя в качестве добросовестного налогоплательщика. Замечаний и претензий ни у властей, ни у покупателей к нему не было. Тем не менее, когда в конце прошлого года истёк срок договора об аренде земельного участка под рынком, предприниматель получил письмо из муниципалитета с сообщением об отказе в заключении нового без проведения торгов.

«В связи с этим мне пришлось обратиться в административно-хозяйственный суд. На сегодняшний день сужусь с администрацией Феодосии, — рассказывает Константин Шапошников. — Законных оснований для того, чтобы не продлевать со мной договор аренды, у муниципальных властей нет, и они тянут время. Чиновники давят предпринимателей — не дают работать! Считаю, что Орджоникидзенский поселковый совет пытается незаконным способом завладеть территорией рынка».

Понятно, что судебная тяжба может затянуться надолго, а работа рынка тем временем была приостановлена. Поскольку рынок в Орджоникидзе всего один, перспектива его закрытия взволновала и жителей посёлка, и предпринимателей. В итоге собралась целая делегация неравнодушных, потребовавшая у феодосийских властей ответа: что будет с рынком? Ведь если его закроют, сотни поселковых жителей и отдыхающих будут вынуждены ездить за продуктами и всем необходимым в Феодосию, а более 50 предпринимателей останутся без работы.

«Я вижу организацию нового рынка на территории посёлка, — заявила в ходе встречи с гражданами руководитель аппарата администрации Феодосии Татьяна Зубрилова. — При заключении договора аренды одним из первых требований была реконструкция действующего рынка. Условие не выполнено руководителем рынка, поэтому я открыто заявляю о том, что я писала ходатайство в администрацию Феодосии о непродлении договора аренды. Поэтому я предлагаю организовать новый рынок, который будет соответствовать антитеррористической и пожарной безопасности, иметь подобающее санитарное состояние. Требования санитарии совершенно не соблюдались на действующем рынке».

Обновлённая торговля

В общем, гражданам предложили альтернативный вариант, который на тот момент устроил всех: земельный участок под рынком было решено выставить на торги и изменить кадастровый статус на ярмарку. А до организации нового рынка торговые объекты было решено включить в схему дислокации нестационарных торговых объектов. Решение феодосийских чиновников выставить участок на торги, кстати, у многих вызвало недоумение. Дело в том, что в своё время городская администрация уведомляла Константина Шапошникова о следующем: согласно Гражданскому кодексу РФ арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок. А в итоге не тут-то было...

Как бы то ни было, рынок официально превратился в ярмарку и получил новую управляющую. Какие изменения это принесло? Пожалуй, главное новшество — радикальное увеличение стоимости аренды торгового места. Раньше она составляла 1500 рублей за место, сейчас предприниматели платят 6000 рублей за квадратный метр. С учётом того, что одно торговое место занимает 5 «квадратов», очевидно, что стоимость его аренды выросла во много раз. Конечно, рано или поздно торгующие заложат возросшие расходы на аренду в конечную цену товаров, что приведёт к их резкому подорожанию. Иначе рентабельность работы окажется под большим вопросом. Но городские власти, по всей видимости, это не волнует.

«Эти вопросы нужно решать на республиканском уровне: о стоимости аренды для предпринимателей, о каких-то преференциях, — убеждён представитель предпринимателей посёлка Орджоникидзе Руслан Корниенко. — Раз феодосийские власти сами не могут урегулировать эти вопросы, нужно выносить их на более высокий уровень. В целом нам непонятно, на каком основании, кем и когда принималось решение об изменении целевого назначения земельного участка под рынком и что послужило причиной отказа в пролонгации договора аренды с Шапошниковым? Вызывает недоумение и то, каким образом торговые места стали ярмаркой, если по закону ярмарки и нестационарные торговые объекты должны располагаться вне территорий розничных рынков».

Без воды и туалета

В целом, говорят предприниматели, перемена статуса ни на что не повлияла: всё осталось, как было, люди торгуют на тех же местах, но теперь за другие деньги. Что же касается санитарного состояния торговой площадки, на которое сетовали феодосийские власти, именно сейчас оно стало по-настоящему удручающим. Достаточно сказать, что на территории ярмарки нет воды: умывальник не работает, потому что новые организаторы не обеспечили рынок основным ресурсом. Торговцам теперь ни руки не помыть, ни рабочее место не убрать.

И ещё пикантная деталь: на рынке больше нет туалета. Единственный общественный вотерклозет находится в здании, принадлежащем Константину Шапошникову, которое он, уйдя с рынка, само собой, закрыл, а администрация ярмарки организацией общественной уборной не озаботилась. Одно время жители Орджоникидзе жаловались, что торговцы ходят справлять нужду в окрестные кусты, но где ещё прикажете это делать людям, на весь день прикованным к рабочему месту?

Словом, после переформатирования рынка в ярмарку изменения произошли, но далеко не в лучшую сторону. Ни об организации нового рынка, ни о реконструкции старого феодосийские власти речи больше не ведут. Жители Орджоникидзе поговаривают о рейдерском захвате торговой территории. Но так ли это на самом деле, решать не нам — на то есть уполномоченные органы, которые, мы надеемся, не останутся глухи и слепы в отношении ситуации в посёлке.