Дежавю в Армянске

Жители города снова жалуются на ухудшение экологической обстановки

В Армянске снова заговорили о заводе «Крымский титан». Вернее об ухудшении экологической обстановки, что связывают с работой этого предприятия, находящегося в 15 километрах от Армянска. Местные жители опять, как и год назад, жалуются на покрытые ржавым налётом металлические поверхности, затруднённое дыхание и главное — аллергию. Дескать, завод наполняет воздух токсичными выбросами, ситуация ухудшается в ночное время, а лаборатории берут пробы только днём. Наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ», побывали на месте событий.

Самые осторожные — мамы с колясками

В прошлом году из-за событий в Армянске информационный шум стоял весьма серьезный, в этом, несмотря на повторяющиеся жалобы горожан — почти тихо, по сравнению с прошлым годом. Напомним, тогда произошёл инцидент на заводе «Крымский титан» и содержание токсичных веществ в воздухе из-за выброса на кислотонакопителе превысило ПДК. Властью было принято решение объявить режим ЧС, а всех детей в экстренном порядке эвакуировали для оздоровления в санаториях.

...Когда журналисты приехали в Армянск, был полдень, температура держалась на отметке 30 градусов выше нуля. Это немало даже для летнего Крыма. На улицах не замечено пугающего опустения, как в прошлом году. Без сбоев работают магазины, кафе и учебные заведения. В аптеках не наблюдается длинных очередей за главным хитом прошлого сезона — марлевыми повязками. Но тем не менее жалобы на аномальные явления можно услышать во многих уголках города. В числе самых осторожных — мамы с колясками.

Вероника Свинцова, жительница Армянска:

«Я живу на первом этаже. В том году я так сильно не переживала об этом. А в этом году я закрываю все балконы, у меня маленький ребёнок. Очень сильно воняет и начинает печь в носоглотке».

В местной администрации спешат успокоить горожан, мол, за ситуацией на протяжении каждого светового дня следят сразу несколько экспертных организаций, в их числе лаборатории ЦЛАТИ на территории завода и на одной из улиц Армянска. Мониторингом процента вредных веществ в воздухе занимаются Минэкологии и Роспотребнадзор. С информацией, обновляющейся не реже трёх раз в день, можно ознакомиться на сайте администрации. Впрочем, её глава Василий Телиженко не отрицает, проблема была, но лишь однажды, пару недель назад. Хлорид водорода в воздухе превысил допустимую норму в 1,75 раза. Однако аномальной можно считать лишь ситуацию с десятикратным превышением.

Василий Телиженко, глава администрации Армянска:

«По последним замерам у нас 22 августа было разовое превышение в 1,75 раза. После этого увеличилась кратность отбора проб. Лаборатории ЦЛАТИ отбирают пробы каждый день. Если раньше отбирались три раза в неделю, то сейчас чаще. В том числе и в выходные дни. Отбираются они в четырёх точках: на самом кислотном накопителе, в районе села Перекоп и, соответственно, в городе Армянске».

Также журналисты обратились в городскую больницу, в которой прошлогодние аншлаги напоминали театральные в день премьерного показа. В детском отделении пациентов немного, а те, кто всё же приходил вместе с родителями, преследовали цель добросовестно подготовиться к учебному году.

Светлана Авдеева, заведующая педотделением городской больницы Армянска:

«Детки в основном готовились к поступлению в школы, детские сады, бассейны и так далее. То есть жалоб у детей не было».

Обстановка под контролем?

Кстати, источник прошлогодней беды, а вместе с тем и кормилец подавляющего большинства местных жителей, завод «Крымский титан» уже приостановил работу одного из цехов. Однако в Минэкологии уверяют, мера не форс-мажорная, а запланированная. Причина — жара и, как следствие, нагревание кислотонакопителя.

Ольга Славгородская, замминистра экологии и природных ресурсов РК: «Мы прогнозировали это. В июле завод на 10% сократил производство. Мы все понимали, что будет жара и возможно превышение. Потому что испаряемость есть. В августе также планово был приостановлен один цех, увеличилось количество подачи воды с целью поддержания объема и разбавления. А также увеличилось количество подаваемого молока с целью нейтрализации стоков. Мы, с целью предупреждения возможных негативных воздействий, исходя из прогнозов гигрометра, осуществили такие мероприятия».

Что касается одного из главных нареканий — что ночью трудно дышать — в минэкологии планируют в ближайшее время организовать забор проб воздуха после полуночи. Дневные исследования также продолжат проводить не реже трёх раз в день.