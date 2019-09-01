«Идеальный проект»

Крым и Финляндию соединят большой трассой

Как сообщил на днях глава Минтранса России Евгений Дитрих, к 2024 году между Севастополем и Выборгом появится новая скоростная дорога с не менее чем четырехполосным движением. Фактически она соединит полуостров с Финляндией, на границе с которой и расположен Выборг.

За сухой формулировкой

Официальная информация звучит довольно сухо: «В рамках комплексного плана идет работа по развитию связей между центрами экономического роста». Но за этой формулировкой кроется, по сути, огромный и очень важный проект.

Евгений Дитрих:

«Запланировано 12 обходов крупных городов, реконструируются 32 больших моста, 70 путепроводов регионального и федерального значения. К 2024 году мы обеспечим движение от Выборга до Севастополя по скоростным дорогам с не менее чем четырехполосным движением, с разделенными встречными потоками. Всего в транспортную часть комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры включено 690 объектов по всей России».

Данную информацию подтвердил крымским журналистам также и экс-министр транспорта Крыма, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин.

Анатолий Цуркин:

«На днях госкомпания „Росавтодор“ открыла 103-км участок новой скоростной трассы М-11, которая соединяет Москву и Санкт-Петербург. Осталось открыть только самый последний участок 8-го этапа строительства этой трассы. Она скоростная, четырехполосная, 130 км/ч. В этом году ее уже откроют полностью. В Крыму достраивается скоростная трасса „Таврида“. В следующем году она будет открыта досрочно. На территории Краснодарского края идет масштабная реконструкция четырехполосной дороги от подходов к Крымскому мосту до Краснодара — идет расширение... Уже есть проект, и в следующем году начнется стройка скоростного обхода Краснодара. Часть уйдет на юг в сторону Сочи, а вторая часть со стороны Крыма и „Тавриды“ вольется в скоростную трассу М-4. Она соединяет Краснодар и Москву, условно говоря. Едем от Севастополя по „Тавриде“ через мост до платного четырехполосного обхода Краснодара, с него на трассу М-4, по ней мы доезжаем до Москвы. Что происходит в Москве: та же компания „Росавтодор“ сейчас строит так называемый ЦКАД — в рамках большого кольца вокруг Москвы будет большая четрехполосная дорога. По ней можно объехать столицу и в рамках новой трассы М-11, о которой я выше сказал, доехать до Санкт-Петербурга».

Что же касается участка от Санкт-Петербурга до Выборга в Ленобласти, то его состояние экс-министру транспорта Крыма пока неизвестно.

Анатолий Цуркин:

«Мне не известно, на каком этапе там сейчас идет строительство, но я уверен в том, что планы министра соответствуют реалиям. Все участки построены, либо строятся, либо уже вводятся в эксплуатацию. Поэтому в возможности четырехполосного, скоростного движения от Крыма до Санкт-Петербурга я уверен на 200%».

При этом на упомянутых отрезках пути есть как платные, так и бесплатные участки дороги.

Напомним, что на сегодняшний день стоимость проезда на автомобиле от Краснодара до Москвы находится в пределах 700-800 рублей. При этом, по данным проекта, крайний срок строительства дороги составит 2024 год, и это, по мнению дорожника, выполнить вполне реально.

Анатолий Цуркин:

«Уже фактически всё построено, — говорит дорожник. — Они сейчас просто будут состыковывать платные участки в одну единую транспортную магистраль. Где-то надо достроить переход пять километров, где-то развязку построить или кусочек доделать. Дорога уже в принципе есть. Та же „Таврида“ — очертания, коридоры уже видны, понятно, что к 2020 году она уже будет. Также и там. Это не с нуля будет возводиться».

Надежды и сомнения

О том, как строительство данной трассы сможет сказаться на экономической составляющей полуострова, «Крымскому Телеграфу» рассказал Виктор Реутов, директор Института экономики и управления: «Любое развитие инфраструктуры — это положительный толчок для развития экономики в тех регионах, где это происходит. Мировая практика показывает, что если хочешь развивать экономику — развивай инфраструктуру. Мы это видим по Крыму, примеры тому Крымский мост, трасса „Таврида“... В развитых странах плотность дорог и сообщений гораздо больше, чем у нас. Это дает развитие промышленности и коммуникаций. Развитие промышленности идет вслед за развитием инфраструктуры. Поэтому это идеальный проект».

Севастопольский же экономист Алексей Тихонов с данным мнением не согласен и считает, что прежде, чем увеличивать дорожный поток, в городе необходимо создать логистические центры: «Любое создание и расширение дорожной сети несет в себе двоякий характер. С одной стороны, увеличиваются потоки, и это несет положительный эффект. Но большие дорожные потоки не могут существовать без логистических центров. В Севастополе их должно быть два, первый автомобильный, который только планируется построить и создать современный склад для обработки автомобильных грузов. Если же увеличивать дорожный поток при нынешней ситуации, то ни к чему хорошему это не приведет, поскольку склада нет».

Еще одним важным моментом, по мнению эксперта, является создание логистического центра в порту Севастополя, для транспортировки грузов морским путем. Но его строительство связано как с большими финансовыми затратами, так и с международными санкциями. «Наличие логистического центра и новых складов в порту позволит сохранить сам севастопольский порт, поскольку в противном случае его нужно ликвидировать. Поэтому главное сегодня это создать в городе логистические центры: для кораблей и для автомобилей. Это должны быть не просто склады, а большие центры, которые мы видим сегодня в Подмосковье, после строительства которых там и начали возводиться большие супермаркеты и другие крупные магазины. Когда же таких центров нет, предприниматели просто не могут продавать нормальные продукты», — говорит эксперт.