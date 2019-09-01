Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Свободный вход в подполье
Говорят, что... Ай-Петри опять облюбова ...
Альпы не шутят!.. как и асы многодневок
Когда власть – источник негатива
У каждого свой козырь
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
ПолитикаВласть

«Идеальный проект»

Крым и Финляндию соединят большой трассой

Как сообщил на днях глава Минтранса России Евгений Дитрих, к 2024 году между Севастополем и Выборгом появится новая скоростная дорога с не менее чем четырехполосным движением. Фактически она соединит полуостров с Финляндией, на границе с которой и расположен Выборг.

За сухой формулировкой

Официальная информация звучит довольно сухо: «В рамках комплексного плана идет работа по развитию связей между центрами экономического роста». Но за этой формулировкой кроется, по сути, огромный и очень важный проект.

Евгений Дитрих:

«Запланировано 12 обходов крупных городов, реконструируются 32 больших моста, 70 путепроводов регионального и федерального значения. К 2024 году мы обеспечим движение от Выборга до Севастополя по скоростным дорогам с не менее чем четырехполосным движением, с разделенными встречными потоками. Всего в транспортную часть комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры включено 690 объектов по всей России».

Данную информацию подтвердил крымским журналистам также и экс-министр транспорта Крыма, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин.

Анатолий Цуркин:

«На днях госкомпания „Росавтодор“ открыла 103-км участок новой скоростной трассы М-11, которая соединяет Москву и Санкт-Петербург. Осталось открыть только самый последний участок 8-го этапа строительства этой трассы. Она скоростная, четырехполосная, 130 км/ч. В этом году ее уже откроют полностью. В Крыму достраивается скоростная трасса „Таврида“. В следующем году она будет открыта досрочно. На территории Краснодарского края идет масштабная реконструкция четырехполосной дороги от подходов к Крымскому мосту до Краснодара — идет расширение... Уже есть проект, и в следующем году начнется стройка скоростного обхода Краснодара. Часть уйдет на юг в сторону Сочи, а вторая часть со стороны Крыма и „Тавриды“ вольется в скоростную трассу М-4. Она соединяет Краснодар и Москву, условно говоря. Едем от Севастополя по „Тавриде“ через мост до платного четырехполосного обхода Краснодара, с него на трассу М-4, по ней мы доезжаем до Москвы. Что происходит в Москве: та же компания „Росавтодор“ сейчас строит так называемый ЦКАД — в рамках большого кольца вокруг Москвы будет большая четрехполосная дорога. По ней можно объехать столицу и в рамках новой трассы М-11, о которой я выше сказал, доехать до Санкт-Петербурга».

Что же касается участка от Санкт-Петербурга до Выборга в Ленобласти, то его состояние экс-министру транспорта Крыма пока неизвестно.

Анатолий Цуркин:

«Мне не известно, на каком этапе там сейчас идет строительство, но я уверен в том, что планы министра соответствуют реалиям. Все участки построены, либо строятся, либо уже вводятся в эксплуатацию. Поэтому в возможности четырехполосного, скоростного движения от Крыма до Санкт-Петербурга я уверен на 200%».

При этом на упомянутых отрезках пути есть как платные, так и бесплатные участки дороги.

Напомним, что на сегодняшний день стоимость проезда на автомобиле от Краснодара до Москвы находится в пределах 700-800 рублей. При этом, по данным проекта, крайний срок строительства дороги составит 2024 год, и это, по мнению дорожника, выполнить вполне реально.

Анатолий Цуркин:

«Уже фактически всё построено, — говорит дорожник. — Они сейчас просто будут состыковывать платные участки в одну единую транспортную магистраль. Где-то надо достроить переход пять километров, где-то развязку построить или кусочек доделать. Дорога уже в принципе есть. Та же „Таврида“ — очертания, коридоры уже видны, понятно, что к 2020 году она уже будет. Также и там. Это не с нуля будет возводиться».

Надежды и сомнения

О том, как строительство данной трассы сможет сказаться на экономической составляющей полуострова, «Крымскому Телеграфу» рассказал Виктор Реутов, директор Института экономики и управления: «Любое развитие инфраструктуры — это положительный толчок для развития экономики в тех регионах, где это происходит. Мировая практика показывает, что если хочешь развивать экономику — развивай инфраструктуру. Мы это видим по Крыму, примеры тому Крымский мост, трасса „Таврида“... В развитых странах плотность дорог и сообщений гораздо больше, чем у нас. Это дает развитие промышленности и коммуникаций. Развитие промышленности идет вслед за развитием инфраструктуры. Поэтому это идеальный проект».

Севастопольский же экономист Алексей Тихонов с данным мнением не согласен и считает, что прежде, чем увеличивать дорожный поток, в городе необходимо создать логистические центры: «Любое создание и расширение дорожной сети несет в себе двоякий характер. С одной стороны, увеличиваются потоки, и это несет положительный эффект. Но большие дорожные потоки не могут существовать без логистических центров. В Севастополе их должно быть два, первый автомобильный, который только планируется построить и создать современный склад для обработки автомобильных грузов. Если же увеличивать дорожный поток при нынешней ситуации, то ни к чему хорошему это не приведет, поскольку склада нет».

Еще одним важным моментом, по мнению эксперта, является создание логистического центра в порту Севастополя, для транспортировки грузов морским путем. Но его строительство связано как с большими финансовыми затратами, так и с международными санкциями. «Наличие логистического центра и новых складов в порту позволит сохранить сам севастопольский порт, поскольку в противном случае его нужно ликвидировать. Поэтому главное сегодня это создать в городе логистические центры: для кораблей и для автомобилей. Это должны быть не просто склады, а большие центры, которые мы видим сегодня в Подмосковье, после строительства которых там и начали возводиться большие супермаркеты и другие крупные магазины. Когда же таких центров нет, предприниматели просто не могут продавать нормальные продукты», — говорит эксперт.

Анна ЧУДАКОВА
Фото trans.ru, praestes.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 544 от 6 сентября 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 85 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:53

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Сентябрь 2019 (15)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru