Национально-криминальный промысел

От краж банальных и не очень до гоп-стопа с последующим наказанием

Воровали в нашей стране, воруют и, очевидно, будут воровать до второго пришествия. В Крыму истекшие несколько дней стали лишним тому подтверждением. Впрочем, подтверждением тому стали не только дни истекшие, но и истекшие несколько столетий. Однако перейдем непосредственно к делам крымским...

Воровской калейдоскоп

Хит-парад недавних краж вполне может открыть ничем, казалось бы, не примечательный 33-летний симферополец Гена. Он решил, что наглость второе счастье, но ему не посчастливилось. В супермаркете ПУД по улице Балаклавской Геннадий набрал продуктов на более чем 10 тысяч рублей и попер со своей добычей мимо кассы. Труженики прилавка от такой наглости сначала ошалели, а потом гурьбой бросились в погоню. Поймали нашего героя уже на улице и передали прибывшим правоохранителям.

32-летний симферополец Валера исповедовал принцип — кто ходит в гости по ночам, тот поступает мудро. Наш герой не мудрствую лукаво лазил через открытые окна в квартиры, расположенные на первых этажах высотных домов. А летом, как известно, из-за жары многие оставляют на ночь окна открытыми. Чем наш злодей с успехом и пользовался. Из посещаемых жилищ, пока хозяева спали, Валера тащил всё подряд. Ассортимент его добычи крайне разнообразен — это и вещи, и обувь, и деньги, и драгметаллы, и даже рулоны обоев, с мясорубкой и туалетной бумагой. Не исключено, что бумажное средство гигиены наш герой прихватил, когда решил посетить туалет в обворовываемой квартире. Но вершиной в воровской деятельности злодея стала украденная женская шуба из шерсти козла. Причем какая-то очень ценная. Может, козел был горный краснокнижный, а может, что-то еще.

Стоит отметить, что посещал Валера чужие квартиры, как правило, на улице Лермонтова. Но квартирами он не ограничивался и нередко заглядывал в частный сектор, где тащил с подворьев спортивные велосипеды. Ныне Валера пойман и готов за всё ответить, в том числе за козла, того самого, из шерсти которого он украл шубу.

Из других интересных краж обратим внимание на обувную, произошедшую недавно в крымской столице. Отличился 40-летний безработный, назовем его Василий. На проспекте Кирова Васе приглянулся склад с женской обувью, причем импортной, немецкой. Ночью он посетил полюбившийся объект, отогнул угол оконной решетки и, протянув в окно руку, вытащил изнутри десять пар женских туфель. Кстати, довольно модных и очень качественных. Утром три пары моментально ушли на рынке. Разбогатев, Василий закатил банкет в ближайшей забегаловке. Но праздновать долго не пришлось, правоохранители взяли нашего героя довольно быстро. Когда у Васи во время обыска нашли оставшуюся обувь, он, дабы смягчить свою вину, не моргнув глазом заявил, мол, для себя воровал, ходить не в чем, последние кирзачи порвались. Однако разжалобить наш самый гуманный в мире суд порванными кирзачами вряд ли удастся. Так что ярко светят Василию стандартные воровские пять лет лишения свободы.

Касаемо остальных случаев воровства, имевших место в последние дни, то можно отметить, что в Ялте поймали потрошителя автомобилей, в Феодосии — похитителя смартфонов, а в Симферополе — оригинального 52-летнего угонщика, который угнал самокат у пятилетней девочки. Девчушка оставила свой транспорт возле детской площадки, чем и воспользовался великовозрастный злодей. Кстати, самокат не дешевый — 16 тысяч стоит.

В Симферополе раскрыты две кражи с одинаковым сценарием. Оба раза страдали работодатели, обчищенные своими неудовлетворенными работниками. В первом случае 40-летний житель села Донское, трудившийся на одном из предприятий города, «обнес» склад работодателя, похитив оттуда ценный инструмент. Добычу сдал в ломбард, а на вырученные деньги хорошо отдохнул от трудов праведных.

Во втором случае пострадал цех по производству мебели. Работавший здесь 30-летний маляр, кстати тоже житель пригородного села, стащил у работодателя шлифовальную машину, в счет недополученной зарплаты. Машина стоит пять тысяч рублей, вору светит пять лет лишения свободы.

Уголовное наследие

Интересно, что уголовный термин «гоп-стоп», то есть уличный грабеж, имеет очень оригинальное происхождение. В 20-е годы прошлого века в Петрограде существовало государственное общежитие пролетариата, коротко ГОП. Жившие здесь пролетарии не отличались законопослушанием. Особенно им не нравились нэпманы — предприниматели, которых появилось много в годы новой экономической политики. И если не дай бог нэпманы проходили мимо ГОПа, общажные пролетарии их беспощадно грабили, причем это превратилось в настоящую эпидемию и вскоре стало притчей во языцех. После чего все уличные грабежи стали называть «гоп-стопами».

В наше время «гоп-стоп» один из самых популярных видов преступлений, в том числе в Крыму. Недавно серию классических «гоп-стопов» оформил в столице полуострова 35-летний местный бомж по имени Сергей. Из того, что сейчас известно и доказано, отметим два «подвига». В районе рынка Привоз он напал на 61-летнюю пенсионерку. Было уже девять вечера, вокруг ни души, поэтому Сереге не составило труда со свирепым видом и угрозой убийства отобрать у пожилой женщины смартфон и дать деру. Несчастная обратилась в полицию, оценив свой ущерб почти в 6 тысяч рублей.

Несколькими днями ранее на улице Гагарина наш герой напал с ножом на 38-летнюю жительницу Симферополя. Однако женщина никак не хотела расставаться со своей сумочкой. Крайне этим взбешенный, Сергей изрезал свою жертву, но, так ничем и не поживившись, исчез с места преступления. А окровавленная женщина быстро обратилась за медицинской помощью. Благо идти ей далеко не пришлось, 6-я городская больница находилась в двух шагах.

В Феодосии дерзким грабежом отметился 30-летний керчанин. Вечером, прилично напившись и спустив все деньги, он решил пойти на дело. Возле кафе на набережной Десантников злодей напал на туриста из Волгограда. Керчанин схватил несчастного за воротник, повалил на землю, после чего, несколько раз ударив ногами, забрал у жертвы сумку и исчез. Добычей грабителя стали почти 4 тыс. руб., находившихся в сумке волгоградца. Пострадавший быстро обратился в полицию, и та так же оперативно задержала преступника.

Опять же в Феодосии отличился 40-летний турист с Северного Кавказа. Этот горячий гражданин, отведав напитков горячительных, так возбудился, что ограбил на улице молодого феодосийца. Тот косо посмотрел на горячего туриста. В результате феодосиец был сильно бит и остался без смартфона стоимостью почти 9 тысяч рублей. Потерпевший о произошедшем сразу поведал полицейским. Злодея схватили по горячим следам.