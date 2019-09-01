Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Говорят, что... Ай-Петри опять облюбова ...
Альпы не шутят!.. как и асы многодневок
Когда власть – источник негатива
У каждого свой козырь
Говорят, что... «Родину» отделили от «Дн ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПроблема

Давно обещанное

Сквер им. Пушкина в городе Саки

В Саках хотят капитально отремонтировать главный сквер, а в Керчи приступили к восстановлению визитной карточки города

Новостная картина этой недели была примечательна также и сообщениями о долгожданных переменах в облике двух крымских городов. Но если в Саках только собираются начать капремонт и благоустройство одного из центральных скверов, то в Керчи уже стартовали работы по восстановлению знаменитых Митридатских лестниц.

Срок — до середины декабря

Как стало известно на днях, администрация города Саки потратит более 24 млн рублей на капитальный ремонт и благоустройство сквера имени Пушкина. Соответствующая информация опубликована на витрине закупок Республики Крым.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 24 млн 182 тыс рублей. Подрядчик должен приступить к работам с даты передачи ему стройплощадки, срок окончания работ — до 15 декабря этого года. Работы финансируются из муниципального бюджета города (субсидия Республики Крым в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы).

Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести капремонт и благоустроить сквер имени Пушкина согласно с дизайн-проектом. Среди указанных работ также обозначены работы с наружными сетями и сооружениями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Также в сквере будут установлены новые скамейки, арт-объекты, высажены деревья и цветы.

Целью выполнения работ заказчик обозначил «повышение уровня благоустройства территории» города и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым на 2018-2022 годы».

Митридатскую лестницу должны закончить реставрировать к сентябрю 2020 года

Хорошо то, что хорошо кончается...

О ситуации с Митридатской лестницей — одного из главных символов Керчи, состоящем из двух лестниц, Большой и Малой — «КТ» рассказывал уже неоднократно. Рассказывали и о её крайне аварийном состоянии, о попытках быстро восстановить объект, о проблемах, возникших у специалистов при этом... Данная история продолжается уже больше четырех лет. И только теперь появилась информация, что строители и реставраторы приступили к восстановлению объекта. Вкратце напомним немного всю эту историю.

Митридатскую лестницу построили в Керчи в 1833-1840 годах по проекту итальянского архитектора Александра Дигби. Лестница получила своё название от горы Митридат (она, в свою очередь, от античного царя), на которую ведут 432 ступени. Ее украсили декоративные вазы и каменные грифоны.

В неизменном виде лестница сохранялась вплоть до Крымской войны (1853-1856 годы). Но тогда, а затем и в годы Великой Отечественной войны она была существенно повреждена, в частности исчезли все декоративные элементы. Полностью восстановили знаменитую лестницу только в 80-х годах прошлого столетия. Мастерам удалось даже воссоздать вазы и каменных грифонов. Однако последующие годы украинской власти в Крыму сказались на состоянии достопримечательности почти так же, как войны. Без должного ухода она начала разрушаться, рискуя погрести под собой людей. К 2015-му году лестница представляла собой не самое приятное зрелище. Её ступени пошли «волнами», во многих местах бразовались трещины. Также было существенно повреждено облицовочное покрытие как ступеней, так и стен вдоль лестницы. Арочные ниши под лестничными маршами превратились в стихийные общественные туалеты и локальные свалки мусора. Многие декоративные вазы и фигуры грифонов или вообще исчезли, или оказались разбиты, некоторые колонны были сдвинуты со своих мест. А затем, летом 2015-го, одно крыло Митридатской лестницы вообще рухнуло...

После обрушения городские власти вроде бы взялись за главный символ города. В 2016 году даже были выделены 15,6 млн рублей на противоаварийные работы. За эти деньги рабочие укрепили место рядом с обвалившимся крылом металлоконструкциями. Однако на этом процесс застопорился. Назывались многие причины, и объективные, и, так называемый «человеческий фактор», — об этом мы подробно сообщали в свое время. Также в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения Керчи дали поручения по приведению лестницы в надлежащий вид. Впрочем, пока Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации, на дворе стоял уже ноябрь 2018 года. А разрешение на проведение работ Госкомнаследия Крыма выдал совсем недавно — 26 августа этого года. И только теперь, на этой неделе, подрядчик приступил к реконструкции Митридатских лестниц в Керчи. Об этом, в частности, на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. «В настоящее время московская подрядная организация принялась за подготовительные работы. В первую очередь пролеты планируют полностью закрыть, выставив ограждение по всему периметру лестниц. На это время подъем по ступеням достопримечательности будет запрещен. Демонтажные работы планируется выполнить с максимальной аккуратностью, чтобы элементы возможно было использовать для дальнейшего восстановления», — написал Бороздин.

Также известно, что подрядчик (подрядчиком является АО «Баварский дом» — московская компания, 57% уставного капитала которой принадлежит немецкой строительной компании Scheidl Inter-Haus GmbH; фирма выступала в роли подрядчика уже по 10 контрактам для минкульта России на общую сумму 8,4 млрд рублей) обязан выполнить работы по реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц, а также на прокладку инженерных коммуникаций и благоустройство территории к 1 сентября 2020 года. Цена контракта — 651,6 млн рублей.

Виктор ПОПОВСКИЙ
Фото Аvesti-k.ru, vesti-k.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 544 от 6 сентября 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 139 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 07:44

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Сентябрь 2019 (25)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru