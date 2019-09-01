Давно обещанное

В Саках хотят капитально отремонтировать главный сквер, а в Керчи приступили к восстановлению визитной карточки города

Новостная картина этой недели была примечательна также и сообщениями о долгожданных переменах в облике двух крымских городов. Но если в Саках только собираются начать капремонт и благоустройство одного из центральных скверов, то в Керчи уже стартовали работы по восстановлению знаменитых Митридатских лестниц.

Срок — до середины декабря

Как стало известно на днях, администрация города Саки потратит более 24 млн рублей на капитальный ремонт и благоустройство сквера имени Пушкина. Соответствующая информация опубликована на витрине закупок Республики Крым.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 24 млн 182 тыс рублей. Подрядчик должен приступить к работам с даты передачи ему стройплощадки, срок окончания работ — до 15 декабря этого года. Работы финансируются из муниципального бюджета города (субсидия Республики Крым в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы).

Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести капремонт и благоустроить сквер имени Пушкина согласно с дизайн-проектом. Среди указанных работ также обозначены работы с наружными сетями и сооружениями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Также в сквере будут установлены новые скамейки, арт-объекты, высажены деревья и цветы.

Целью выполнения работ заказчик обозначил «повышение уровня благоустройства территории» города и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым на 2018-2022 годы».

Хорошо то, что хорошо кончается...

О ситуации с Митридатской лестницей — одного из главных символов Керчи, состоящем из двух лестниц, Большой и Малой — «КТ» рассказывал уже неоднократно. Рассказывали и о её крайне аварийном состоянии, о попытках быстро восстановить объект, о проблемах, возникших у специалистов при этом... Данная история продолжается уже больше четырех лет. И только теперь появилась информация, что строители и реставраторы приступили к восстановлению объекта. Вкратце напомним немного всю эту историю.

Митридатскую лестницу построили в Керчи в 1833-1840 годах по проекту итальянского архитектора Александра Дигби. Лестница получила своё название от горы Митридат (она, в свою очередь, от античного царя), на которую ведут 432 ступени. Ее украсили декоративные вазы и каменные грифоны.

В неизменном виде лестница сохранялась вплоть до Крымской войны (1853-1856 годы). Но тогда, а затем и в годы Великой Отечественной войны она была существенно повреждена, в частности исчезли все декоративные элементы. Полностью восстановили знаменитую лестницу только в 80-х годах прошлого столетия. Мастерам удалось даже воссоздать вазы и каменных грифонов. Однако последующие годы украинской власти в Крыму сказались на состоянии достопримечательности почти так же, как войны. Без должного ухода она начала разрушаться, рискуя погрести под собой людей. К 2015-му году лестница представляла собой не самое приятное зрелище. Её ступени пошли «волнами», во многих местах бразовались трещины. Также было существенно повреждено облицовочное покрытие как ступеней, так и стен вдоль лестницы. Арочные ниши под лестничными маршами превратились в стихийные общественные туалеты и локальные свалки мусора. Многие декоративные вазы и фигуры грифонов или вообще исчезли, или оказались разбиты, некоторые колонны были сдвинуты со своих мест. А затем, летом 2015-го, одно крыло Митридатской лестницы вообще рухнуло...

После обрушения городские власти вроде бы взялись за главный символ города. В 2016 году даже были выделены 15,6 млн рублей на противоаварийные работы. За эти деньги рабочие укрепили место рядом с обвалившимся крылом металлоконструкциями. Однако на этом процесс застопорился. Назывались многие причины, и объективные, и, так называемый «человеческий фактор», — об этом мы подробно сообщали в свое время. Также в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения Керчи дали поручения по приведению лестницы в надлежащий вид. Впрочем, пока Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации, на дворе стоял уже ноябрь 2018 года. А разрешение на проведение работ Госкомнаследия Крыма выдал совсем недавно — 26 августа этого года. И только теперь, на этой неделе, подрядчик приступил к реконструкции Митридатских лестниц в Керчи. Об этом, в частности, на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. «В настоящее время московская подрядная организация принялась за подготовительные работы. В первую очередь пролеты планируют полностью закрыть, выставив ограждение по всему периметру лестниц. На это время подъем по ступеням достопримечательности будет запрещен. Демонтажные работы планируется выполнить с максимальной аккуратностью, чтобы элементы возможно было использовать для дальнейшего восстановления», — написал Бороздин.

Также известно, что подрядчик (подрядчиком является АО «Баварский дом» — московская компания, 57% уставного капитала которой принадлежит немецкой строительной компании Scheidl Inter-Haus GmbH; фирма выступала в роли подрядчика уже по 10 контрактам для минкульта России на общую сумму 8,4 млрд рублей) обязан выполнить работы по реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц, а также на прокладку инженерных коммуникаций и благоустройство территории к 1 сентября 2020 года. Цена контракта — 651,6 млн рублей.