Потери и пришельцы

Украинские СМИ рассказали о пляжных проблемах, обнаружении НЛО, потере подлодки и аппетитах оценщиков

На этой неделе украинские издания и сайты, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на Керчь, где обнаружился недостаток безопасности на пляжах, а также были замечены странные летающие объекты, на судьбу единственной украинской подводной лодки и на астрономические суммы, которые Украина хочет получить от России за Крым.

Будут резать

Около месяца назад в информпространстве появилось сообщение о том, что российские военные решают, что же будет с единственной украинской подводной лодкой «Запорожье», оставленной Украиной в Севастополе. Точнее решалось, будет ли этот подводный корабль превращен в музейный экспонат или же его отправят в утиль. И вот теперь украинский сайт со ссылкой на информацию, размещенную на российском портале госзакупок, пишет, что Министерство обороны России ищет подрядчика для распила на металлолом построенной в 1970 году подлодки. Впрочем, не только подлодки. В частности, на указанном сайте, как сообщает украинский ресурс, опубликована информация о тендере на «утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах». На проведение работ выделено 193 млн рублей, они должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года.

Пляжный «вброс»

Сайт украинского телеканала рассказывает о том, что прокуратура Крыма «в конце сезона увидела нарушение эксплуатации городских пляжей Керчи». Так, в частности, на пляжах города нет гарантий безопасности отдыхающих: полноценно функционирующих спасательных постов, помещений медицинских пунктов, количество спасателей не соответствует установленному нормативу с учетом протяженности пляжей. Информация при этом дается со ссылкой на заявление прокуратуры. Также сообщаются как давно очевидные крымчанам вещи — о том, что разного рода проблемы с пляжами сопровождали полуостров весь сезон (здесь можно вспомнить, к примеру, ситуацию в Севастополе, где из-за аварии на коллекторе закрыли несколько пляжей), — так и заведомо пропагандистского характера (о том, например, что на полуострове «пляжи пусты, а туристы ничего не платят», хотя любой, кто видел нынешний сезон своими глазами, может сказать обратное).

Странные огни

Как сообщает украинский сайт, жители Керчи стали свидетелями «полета НЛО» над этим городом. Точнее нескольких странных летающих объектов, которые выглядели как яркие большие круглые огни в небе. Объекты, по словам очевидцев, кружили в одной точке. Уфологи якобы уже заинтересовались данным явлением и анализируют опубликованное видео с загадочными объектами. Также украинский сайт приводит свои версии произошедшего. Например, то, что «инопланетяне наблюдают за происходящими на полуострове метаморфозами». Имеются также сторонники мирового заговора, которые уверяют, что подобным образом российское правительство осуществляет слежку за местным населением. Также приводится и версия, согласно которой в Крым прилетело устройство из будущего.

«Блюдо» не по зубам

Украинские власти снова заговорили о деньгах, которые они жаждут получить с России за потерю Крыма. Например, в так называемой «прокуратуре АРК» на запрос украинских журналистов ответили: «Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, в соответствии с расчетом, проведенным ОАО „Гильдия оценщиков Украины“, размер убытков на временно оккупированной территории АР Крым составляет 1 триллион 80 млрд 352 млн грн». Также сообщается, что «убытки охватывают ограничение доступа к использованию имущества, нарушение имущественных прав Украины» и что на полуострове национализировали более 4 тысяч предприятий и учреждений, «находящихся в собственности Украины». Тут можно лишь заметить, что аппетит, конечно, у оценщиков хороший, но «блюдо» явно не по зубам.