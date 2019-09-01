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Говорят, что... в поликлинике в центре столицы отсутствуют удобства
Лидия М. из Симферополя возмущена: «В детской поликлинике на улице Пушкина, 3, невозможно зайти в туалет для детей. Сегодня была в шоке от увиденного. Дверь не закрывается – вонь на весь этаж, так как вода в туалете не предусмотрена, чтобы смывать за собой... Общественные заброшенные гадюшники и то лучше выглядят. Власти, обратите на это внимание! Это же детская городская поликлиника в самом центре города!» Да и раковины там не лучше...
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 544 от 6 сентября 2019 года
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