Говорят, что... в поликлинике в центре столицы отсутствуют удобства

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Лидия М. из Симферополя возмущена: «В детской поликлинике на улице Пушкина, 3, невозможно зайти в туалет для детей. Сегодня была в шоке от увиденного. Дверь не закрывается – вонь на весь этаж, так как вода в туалете не предусмотрена, чтобы смывать за собой... Общественные заброшенные гадюшники и то лучше выглядят. Власти, обратите на это внимание! Это же детская городская поликлиника в самом центре города!» Да и раковины там не лучше...