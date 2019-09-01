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Говорят, что... детская площадка пугает мам

Жительница крымской столицы Марина Л. с грустью констатирует: «Семинарский сквер на ул. Самокиша. Вот так выглядит новая детская площадка». Эта площадка действительно появилась всего несколько месяцев назад, и тогда городские власти изрядно «пропиарились» на этом социальном мероприятии...