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Говорят, что... детская площадка пугает мам
Жительница крымской столицы Марина Л. с грустью констатирует: «Семинарский сквер на ул. Самокиша. Вот так выглядит новая детская площадка». Эта площадка действительно появилась всего несколько месяцев назад, и тогда городские власти изрядно «пропиарились» на этом социальном мероприятии...
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 544 от 6 сентября 2019 года
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