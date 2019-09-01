В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... ограждения держатся «на честном слове»

Говорят, симферопольцев несколько удивило ноу-хау в строительных технологиях, продемонстрированное при реконструкции набережной реки Салгир – тяжёлые элементы нового ограждения монтировали при помощи монтажной пены. «Илон Маск, инженер, заработавший на своих изобретениях миллиарды долларов, и то до такого не додумался бы!» – иронизируют столичные жители в соцсетях. Правда, находятся и такие, кто обвиняет шутников в излишней придирчивости. Мол, нужно мыслить позитивно, могли бы ведь, чего доброго, изолентой или скотчем скрепить.