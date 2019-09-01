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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... разрушается историческое здание

Внимательные симферопольцы обратили внимание на состояние надписи «Фотографiя» на фасаде дома рядом с кинотеатром «Спартак». Надпись постепенно разрушается и без реставрации долго не продержится. Это видно невооруженным глазом. А жаль. Ведь дом этот имеет богатую историю. Сто лет назад здесь располагалось фотоателье Анисима Вознесенского, популярного среди горожан фотографа. После революции здание было национализировано и продолжало работать в качестве фотоателье, также в нем располагалась кооперативная артель фотографов «Рекорд». Фотоателье функционировало до 10-х годов нынешнего века. В наше время помещения занимает магазин и центр социально-правовой поддержки населения.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 544 от 6 сентября 2019 года

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Просмотров: 80 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:56

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