В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... разрушается историческое здание Внимательные симферопольцы обратили внимание на состояние надписи «Фотографiя» на фасаде дома рядом с кинотеатром «Спартак». Надпись постепенно разрушается и без реставрации долго не продержится. Это видно невооруженным глазом. А жаль. Ведь дом этот имеет богатую историю. Сто лет назад здесь располагалось фотоателье Анисима Вознесенского, популярного среди горожан фотографа. После революции здание было национализировано и продолжало работать в качестве фотоателье, также в нем располагалась кооперативная артель фотографов «Рекорд». Фотоателье функционировало до 10-х годов нынешнего века. В наше время помещения занимает магазин и центр социально-правовой поддержки населения. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 544 от 6 сентября 2019 года Еще статьи: Говорят, что... в Кореизе разрушается школа Симферополь: 100 лет спустя Говорят, что... разваливается здание школы Говорят, что... реставраторы сохраняют дух старины по максимуму? Вот билет на балет...