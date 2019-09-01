Крымчанам покажут больше, чем они ожидают

С 17 по 30 сентября в Симферополе пройдут гастроли знаменитой Свердловской музкомедии

Если в один из ближайших вечеров, проходя по проспекту Кирова мимо симферопольского музтеатра, вы вдруг станете свидетелем яркого зрелища с участием инструментального ансамбля — знайте, что это промо-программа Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, который порадует местных зрителей двухнедельными гастролями. А сам ансамбль, созданный на базе музкомедии в далёком 1995 году, называется «ИзумRUд»: хэдлайнер всероссийских и международных музыкальных фестивалей, он славится собственным оригинальным стилем — смешением элементов классики, рока, джаза, фолка и фанка. Проведение промо-программ — с заманчивым розыгрышем билетов на спектакли — ожидается с 10 по 16 сентября, с 18:00 до 19:30. Пропустить такое никак нельзя.

8 спектаклей, 200 артистов, 6 фур с декорациями

Восемь спектаклей поразительной художественной масштабности и эксклюзивных режиссёрских решений (именно столько покажут на симферопольской сцене), более 200 артистов и работников технических цехов, шесть фур с декорациями, аппаратурой, костюмами — и всё это театр, который 20 раз становился обладателем самой престижной в России национальной театральной премии «Золотая маска».

Знаменитая Свердловская музкомедия, в прошлом году отметившая 85-летний юбилей, объехала с гастролями почти весь бывший Союз, немало зарубежных стран, а Крым посетит во второй раз (первый приезд состоялся в 2014 году, вскоре после присоединения полуострова к России). Феномен этого театра — уникальная преемственность художественного руководства: за 85 лет — всего три главных режиссёра, каждый из которых прямо унаследовал должность от своего предшественника.

Продумывая гастрольный репертуар, коллектив старается учитывать особенности того региона, куда едет, но главная задача — показать то, что зритель больше не увидит нигде. Музкомедия активно сотрудничает с современными авторами — они пишут специально для неё. Например, симферопольцам покажут очень красивый, атмосферный мюзикл «Казанова», созданный для свердловского театра в 2018 году по мотивам пьесы Марины Цветаевой «Приключение». Авторы спектакля о самом известном обольстителе — московский актёр и режиссёр, лауреат «Золотой маски» Алексей Франдетти и латвийский композитор Карлис Лацис.

В рамках Всероссийской театральной программы «Большие гастроли» увидят жители крымской столицы и такие нашумевшие постановки, как «Екатерина Великая», «Герцогиня из Чикаго», «Тётка Чарли», «Чёрт и девственница», «Летучая мышь», «Как вернуть мужа», «Скандал по-французски». «Больше, чем вы ожидаете» — таков слоган гастрольного тура, украшающий многочисленные афиши.

Блокбастер за 17 млн руб.

Автор этих строк, посмотревший «Екатерину Великую» ещё в первый приезд свердловчан — пять лет назад, кажется, навсегда влюбился в этот исторический блокбастер, увенчанный двумя премиями «Золотая маска». Одна из них принадлежит художнику Павлу Каплевичу за работу над костюмами: он создал и запатентовал уникальную технологию «проращенных тканей», благодаря чему стало возможным соединять две разные фактуры и преобразовывать их в третью, новую. Кто бы мог подумать, что «проращивание» сквозь шёлк, хлопок, бархат позволит в итоге получить, скажем, шикарное гобеленовое платье?

Впрочем, на костюмах эстетическое «вау!» не заканчивается. А та же карета (в натуральную величину), из которой прямиком в снежный Петербург и ядовитые интриги елизаветинского дворца выпархивает молоденькая и наивная принцесса Фике?! Даже есть снегопад — проецируемый на гигантский экран.

За почти три часа театралы успевают побывать в пяти десятилетиях, увидеть коронацию, пугачёвский бунт, создание Черноморского флота, отношения императрицы с её «любимыми Гришами» — Орловым и Потёмкиным... И все это — под музыкальное ассорти из джаза, рэпа, хорала, чего-то бардовского и киношного (спасибо композитору Сергею Дрезнину). Кстати, сама Екатерина показана как эдакий двуликий Янус, её играют две артистки — обе настоящие звезды, но разных поколений.

«Екатерина» с бюджетом в 17 млн рублей стала самым дорогим проектом на Урале (премьера состоялась в 2008 году), именно она представляла отечественный музыкальный театр в программе «Русских сезонов» в Берлине весной 2019-го.

Дорогу комедиям, лёгкому жанру

У крымчан есть возможность оценить многообразие репертуарной палитры Свердловской музкомедии. Так, классика представлена редкой для России опереттой Имре Кальмана «Герцогиня из Чикаго» (сейчас это произведение Кальмана идёт только в Екатеринбурге) и образцом лёгкого жанра во всём богатстве авторской партитуры — опереттой «Летучая мышь» Иоганна Штрауса.

Приятен выбор лёгких музыкальных комедий — фарс «Тётка Чарли» на музыку Оскара Фельцмана, лирическая комедия «Как вернуть мужа» композиторов Вадима Ильина и Владлена Лукашова и комедия положений «Скандал по-французски» на музыку Анвара Эргашева.

Мюзикл с интригующим названием «Чёрт и девственница» — стопроцентно итальянская комедия, добрая, трогательная, в меру «перчёная». Также поставлена лишь в Екатеринбурге, но при этом в её арсенале — сотни аншлаговых показов как на родной сцене, так и на гастрольных площадках России и зарубежья.

Кстати

Свердловчане выступят в трех городах Крыма:

— с 7 по 14 сентября в Севастополе (с пятью спектаклями)

— с 17 по 30 сентября в Симферополе (с восемью спектаклями)

— с 23 по 27 сентября в Ялте (с тремя спектаклями и вокально-инструментальным шоу).

Завершатся гастроли в Симферополе 30 сентября гала-концертом, поставленным специально для крымчан.