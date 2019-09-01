Позор для РПЛ

Потеряли два клуба из трёх среди «европейцев» и одно место среди «чемпионов»

Как известно поклонникам футбола, внимательно следящим за всеми событиями ежегодно проводимых Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, они как бы делятся на три этапа: предварительные раунды, где борьба в парах идёт на «вылет», групповая часть, здесь играют по круговой системе, и заключительный этап, проводящийся уже в следующем году, где снова в действие вступает система плей-офф. Она сурова: выиграл — продвигаешься ближе к желанным призам, проиграл — вылетаешь на обочину состязания.

Осталось 80 клубов

Три месяца назад более 300 европейских клубов, добившихся успехов в упорной борьбе в первенстве и розыгрыше своих национальных Кубков, получили право выступать в континентальных состязаниях, где согласно рангу борются за два престижных приза и, кстати, за солидные денежные вознаграждения от УЕФА. Они представляли, разумеется в разной степени, все 55 национальных футбольных ассоциаций Европы.

И вот теперь завершилось их сражение на первом этапе. Сразу же оговоримся, что около тридцати элитных клубов, согласно положению о турнирах, не принимали участие в боях на первом этапе.

Ныне они присоединились к счастливчикам, пробившимся сквозь все бури и штормы предварительных раундов, и вошли в число 80 лучших, которым предстоит уже с 17 сентября вступить в состязания на втором этапе, где 32 клуба играют среди «чемпионов» и 48 — среди «европейцев». В это число вписались команды из 29 стран. А 25 стран уже полностью лишились всех своих команд в так называемой «зоне УЕФА», превратившись из участников соревнований в... зрителей. Вот список тех стран, которые представлены своими клубами в групповых турнирах: Англия, Германия, Испания — по 7, Италия — 6, Португалия, Франция — по 5, Бельгия, Голландия, Россия, Турция — по 4, Австрия, Украина, Швейцария — по 3, Сербия, Шотландия — по 2, Азербайджан, Болгария, Греция, Венгрия, Дания, Казахстан, Кипр, Люксембург, Норвегия, Румыния, Словакия, Чехия, Швеция, Хорватия — по 1 клубу. Как видите, в этом списке нет таких совсем «не хилых» на европейской футбольной арене стран, как Белоруссия, Польша, Израиль, Словения, Грузия и других, которые лишились всех своих клубов уже на первом этапе розыгрыша. В то же время ведущие страны в континентальном футболе прошли этот этап чисто или с минимальными потерями. К сожалению, из лидеров опозорились только посланцы Российской профессиональной лиги, потерявшие два клуба из трёх среди «европейцев» и одно место среди «чемпионов».

Россияне, где вы?

Страну на первом этапе представляли «Краснодар», московский «Спартак» и тульский «Арсенал». Увы, наши соседи, «быки» из Краснодара, потерпели жестокое поражение в раунде плей-офф Лиги чемпионов от греческого «Олимпиакоса». Но, к счастью, судьба улыбнулась им, и они теперь, подправив «такелаж», продолжат плавание, но только не среди элитных кораблей «чемпионов», а в группе тоже, кстати, не слабых судов «европейцев». На наш взгляд, кубанцы слишком доверились новым легионерам клуба, будучи не особо доверчивыми к своим молодым талантам. Да и сильно их выбили из привычной игровой колеи травмы самых надёжных игроков в средней линии и в центре обороны. Теперь перед ними в Лиге Европы УЕФА стоит задача превзойти свой результат минувшего сезона, когда они в этом турнире прошагали до 1/8 финала.

А вот туляки оказались абсолютно не готовыми к такому серьёзному испытанию, расставшись в межсезонье с рядом своих лидеров и став заметно слабее. Это и привело их к разгрому во встрече с бакинским «Нефтчи», который сам уже в следующем бою пошёл на дно.

Оставался открытым вопрос со «Спартаком», который, уступив на выезде в принципиальном матче португальской «Браге» с минимальным счётом 0:1, надеялся дома взять реванш, чтобы зацепиться за второй этап. Но, к сожалению, и москвичи по многим аспектам современного футбола оказались не готовыми на равных сражаться с европейскими средними по мастерству командами, к которым можно отнести и португальскую «Брагу». А ведь команда хорошо знакомого крымчанам по работе в Севастополе Олега Кононова, якобы в сторону своего усиления, в межсезонье резко «перетряхнула» свой основной состав, пригласив в него ряд высоко стоявших на трансферном рынке игроков. И вот на стадионе в Тушино россияне стали свидетелями, как португальский «палач» москвичей Рикарду Орта, забивший гол в их ворота в Браге, и в Москве под занавес первого тайма трижды получал возможность отличиться и дважды сумел мастерски отправить не берущиеся мячи в ворота Александра Максименко. В то же время из пяти голевых шансов «народная команда» реализовала лишь один, и сделал это за несколько минут до конца поединка Зелимхан Бакаев — 1:2. Португальцы с гордо поднятыми головами отправились в дальнейшее плавание среди «европейцев», а москвичи с опущенными головами теперь будут следить, в который уже раз за последние годы, за европейскими клубными турнирами лишь по телевизору.

Монако. Дворец «Гримальди Форум»

Два последних дня августа внимание всех поклонников футбола, причём не только Европы, было приковано к Монако, где во дворце «Гримальди Форум» проходила жеребьёвка восьми групповых турниров Лиги чемпионов и двенадцати — Лиги Европы УЕФА. В каждой группе играют в два круга по четыре клуба. У «чемпионов» в 1/8 финала плей-офф выходят две лучшие команды из группы, занявшая третье место переходит в 1/16 финала плей-офф среди «европейцев», а четвёртое — отправляется на обочину турнира. У «европейцев» правила ещё жёстче. По две сильнейшие команды из каждой группы будут выступать после зимних каникул в 1/16 финала плей-офф своего турнира, а две слабейшие — покидают борьбу за престижный приз.

Кстати, сразу же после жеребьёвок в прогнозах специалистов можно было встретить такие предположения, что «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» должны будут пройти в решающий плей-офф, который примет старт в феврале будущего года. А вот «Локомотив» совершит подвиг, если сможет занять в своей «группе смерти» третье место и продолжить борьбу в плей-офф Лиги Европы УЕФА.