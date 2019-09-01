Печальный август

«Барометр» предстоящей Олимпиады показывает неважную «погоду»

После всяческих тяжёлых эксцессов, которые испортили настроение миллионам россиян, связанных с летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро — 2016 и зимними Олимпийскими играми в Пхёнчхане — 2018, кажется, что сейчас наш спорт очищается от всяческой грязи, в которую его втянула «пятая колонна», постоянно подстрекаемая англо-саксонским спортивным лобби. Вот почему мы с таким интересом ожидаем летних Олимпийских игр в Токио — 2020, которые примут старт уже меньше чем через одиннадцать месяцев.

Оселок перед стартом

По установившейся традиции своеобразным оселком, который является барометром выступления той или иной страны на грядущей Олимпиаде, могут служить в предолимпийский год чемпионаты мира по различным видам спорта, входящим в программу Игр. Но надо учесть тот факт, что на чемпионатах мира разыгрывается значительно больше дисциплин, чем на Олимпийских играх. Например, в Токио будет разыграно 339 комплектов наград. И ныне, в предолимпийский год, именно чемпионаты подсказывают нам, кто может претендовать на будущие награды, прежде всего их чемпионы и призёры.

Перед наступлением августа нынешнего года уже полностью были разыграны чемпионаты мира — 2019 по велоспорту на треке, стрельбе из лука, стендовой стрельбе, тхэквондо, фехтованию, плаванию, прыжкам в воду, артистическому плаванию, водному поло, плаванию в открытой воде. Частично определили чемпионов мира мастера настольного тенниса, баскетболисты, яхтсмены, волейболисты, футболисты. В августе завершились чемпионаты мира по дзюдо, академической гребле, маунтинбайку, скалолазанию, гребле на байдарках и каноэ, бадминтону. Это позволило разыграть уже 156 комплектов наград из будущего олимпийского сейфа медалей японской чеканки.

Честно признаться, август сулил мало успехов российским спортсменам. Ведь бадминтон, маунтинбайк, скалолазание не давали особых надежд на медали. Увы, резко сдали за последние годы гребцы на академических судах и их коллеги, правда не столь трагически, из гребли на байдарках и каноэ. И только дзюдоисты, у которых в шефах значится сам президент России Владимир Путин, в молодости сердцем прикипевший к этому виду спорта смелых и ловких, должны были порадовать своих почитателей.

С четвёртого на пятое

Август россияне начали на четвёртом месте в так называемом общекомандном зачёте, уступая китайцам, американцам и австралийцам, а завершили его уже на пятом месте, пропустив вперёд ещё и японцев, блестяще выступивших у себя на родине в состязаниях по дзюдо. А вот в активе наших дзюдоистов было лишь четыре медали, по две серебряных и бронзовых. «Серебро» досталось Наталье Кузютиной (вес до 52 кг) и Ниязу Ильясову (до 100 кг), а «бронза» — Денису Ярцеву (до 73 кг) и в соревновании смешанных команд (Дарья Межецкая, Алёна Прокопенко, Лечи Элиев, Хусен Халмурзаев, Инал Тасоев). Увы, в остальных чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах смогла отличиться лишь в гонках на каноэ-одиночке на дистанции 200 м Олеся Ромасенко, завоевавшая серебряную награду. К сожалению, это всё из благородного металла, что смогли привезти наши мастера домой.

Вот в каком составе десятка сильнейших сборных стран вступает в сентябрь, богатый на чемпионаты мира, которых будет девять: Китай (23 золотых + 14 серебряных + 10 бронзовых = 47 медалей), США (19 + 10 + 11 = 40), Австралия (12 + 14 + 11 = 37), Япония (10 + 14 + 8 = 32), Россия (9 + 14 + 10 = 33), Нидерланды (8 + 9 + 5 = 22), Великобритания (8 + 6 + 15 = 29), Венгрия (7 + 4 + 1 = 12), Германия (7 + 2 + 6 = 15), Новая Зеландия (7 + 2 + 2 = 11).

«Утонувшая» эскадра

Нас удивило, что, отправляясь на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерский Сегед, руководители команды заявили, что их больше интересуют лицензии на Игры-2020, чем медали. Ведь на чемпионате определялись чемпионы мира на 30 дистанциях, но только 12 из них входят в олимпийскую программу. В общекомандном зачёте сборная России заняла пятое место (2 золотых + 3 серебряных + 1 бронзовая = 6 медалей), пропустив вперёд сборные Белоруссии, Германии, Венгрии, Китая. Но в олимпийских дисциплинах в активе у россиян лишь одно «серебро» у каноистки Олеси Ромасенко.

Чемпионами мира стали на каноэ-четвёрке на 500 м Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов, а на байдарке-двойке на 200 м — Юрий Постригай и Александр Дьяченко. Кроме Ромасенко «серебро» досталось в гонке на каноэ-одиночке на 500 м Ксении Курач и на байдарке-четвёрке на 1000 м — Василию Погребану, Алексею Вострикову, Олегу Синявину, Игорю Калашникову, а «бронзу» выиграл в гонке на байдарке-одиночке на 500 м Максим Спесивцев.

Россиянам достались пять олимпийских лицензий. Три заполучили мужчины: на байдарке-одиночке на 1000 м Максим Спесивцев (6-е место), на каноэ-двойке на 1000 м Илья Первухин и Кирилл Шамшурин (7-е место), на байдарке-четвёрке 500 м Александр Сергеев, Олег Гусев, Виталий Ершов, Артём Кудахметов (4-е место). У женщин отличились два экипажа: хорошо уже нам знакомая Ромасенко и байдарка-четвёрка на 500 м — Анастасия Панченко (Омск), Кира Степанова (Саратов), Кристина Ковнер (Санкт-Петербург), Анастасия Долгова (Севастополь), занявшая 9-е место. 19-летняя уроженка Инкермана, мастер спорта международного класса Настя Долгова стала первой из крымчан, кто получил возможность стартовать в Токио-2020.

А вот эскадра наших гребцов-«академиков», выступавшая на чемпионате мира в австрийском Оттеншайме, потерпела небывалое поражение. В 20 видах программы наши гребцы завоевали лишь одну медаль, оказавшись на тринадцатом месте в общекомандном зачёте. «Серебро» принесли в не олимпийском классе легковесы на безрульной двойке Никита Болодин и Максим Телицын. А в 14 лодках олимпийского класса наша «эскадра» не завоевала ни одной лицензии, «утонув», как говорится, с головой. И пока на Олимпийские игры у «академиков» некого посылать. Дожили!