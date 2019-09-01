Как оценить «сотки»

Декларирование и уплата НДФЛ при продаже земли

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о декларировании и уплате НДФЛ при продаже земли. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Сроки и суммы

Доход от продажи земельного участка декларируется, если участок находился в собственности менее трех или пяти лет. Для объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность после 01.01.2016: доходы, получаемые налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения (и декларирования) при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более. Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет 3 года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

— право собственности на объект получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;

— право собственности на объект получено налогоплательщиком в результате приватизации;

— право собственности на объект получено налогоплательщиком — плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

В иных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет 5 лет.

Сумму дохода, с которой исчисляется налог, можно уменьшить на имущественный вычет в размере не более 1 млн руб. или на сумму расходов на приобретение земельного участка. Уплатить НДФЛ следует не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода от продажи.

Доход от продажи земельного участка не облагается НДФЛ и не декларируется, если:

— продавец является налоговым резидентом РФ и продаваемый участок находился в его собственности не менее установленного минимального срока владения (3 или 5 лет).

В случае, если не соблюдаются указанные выше условия, при которых доход от продажи земельного участка не декларируется, следует подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ. В отделении налоговой инспекции всегда можно получить такую форму, образец ее заполнения и помощь в заполнении. В случае продажи земельного участка, который приобретался после 01.01.2016, вместе с декларацией представляется также Приложение с расчетом дохода от продажи.

Срок подачи декларации — не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен доход от продажи. Представить декларацию можно лично или через представителя непосредственно в налоговый орган либо направить почтовым отправлением с описью вложения, а также в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика.

Уменьшение дохода в целях налогообложения

Данной льготой можно воспользоваться, если вы являетесь налоговым резидентом РФ, но владеете земельным участком менее установленного минимального срока — 3 или 5 лет, о чем написано выше. По своему выбору вы вправе уменьшить доход, полученный от продажи земельного участка, на сумму расходов, связанных с его приобретением (например, купили за 500 000 рублей, а продали за 600 000 рублей, НДФЛ в данном случае будет уплачиваться с суммы в 100 000 рублей), либо на величину имущественного вычета в размере не более 1 млн руб. Выглядит это так:

— сумма, за которую объект был куплен — налоговый вычет) х 13%, в первом случае;

— сумма, за которую объект был куплен — документально подтвержденные расходы) х 13%, во втором.

Уменьшение дохода от продажи допускается, если земельный участок не использовался вами в предпринимательской деятельности. Чтобы воспользоваться правом на уменьшение дохода от продажи земельного участка, нужно подать налоговую декларацию по окончании года, в котором получен такой доход.

Если земельный участок приобретен после 01.01.2016, доход от его продажи в целях налогообложения определяется следующим образом. Кадастровая стоимость участка на 1 января года, в котором проведена сделка по отчуждению земельного участка, умножается на понижающий коэффициент 0,7. Полученная величина, если она больше суммы дохода от продажи земельного участка по договору, учитывается при исчислении НДФЛ. Если кадастровая стоимость земельного участка на указанную дату не определена, то налог будет исчисляться с суммы сделки, указанной в договоре.

Пример: земельный участок, кадастровая стоимость которого составляет 800 000 рублей, а договорная — 600 000 рублей.

В первую очередь к кадастровой стоимости объекта необходимо применить понижающий коэффициент: 800 000 рублей х 0,7 = 560 000 рублей. Таким образом, налог будет рассчитываться с договорной стоимости, так как в данном случае она является большей (600 000 рублей).

Если доходы от продажи земельного участка не подлежат освобождению от налогообложения, вы должны самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ. Налог необходимо уплатить не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода от продажи земельного участка.

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