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Фестивали сентября

«Русская Троя» в Севастополе и «Крымские тулумбасы» в Симферополе и Симферопольском районе

Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя», который ставит своей целью увековечение памяти о героях Крымской войны, состоится 7-9 сентября. Организаторы ожидают, что в нём примут участие около 200 членов военно-исторических клубов из разных регионов России и зарубежья. Мероприятие пройдёт на территории мемориального комплекса «Малахов курган».

В рамках фестиваля развернут интерактивные площадки: все желающие смогут посетить русский, французский и британский лагеря, школы морского дела и артиллерии, узнать интересные факты о Синопском бое и юных героях Крымской войны, сыграть в военный боулинг и сделать памятные снимки в ретро-фотоателье. А детям предложат попробовать себя в археологии.

В первый фестивальный день предусмотрены четыре театрализованных действия: «Отражение атаки русскими воинами», «Русский полевой лагерь», «Корабельная сторона» и «Последняя атака Модлинского полка». Эти реконструкции, которые воссоздадут эпизоды сражений Крымской войны, станут самыми зрелищными событиями «Русской Трои».

«Будут показаны самые яркие страницы героической обороны Севастополя, где в полной мере проявились сила духа, самоотверженность, героизм защитников, участие в обороне гражданского населения», — отметили организаторы.

Кроме того, в рамках фестиваля запланированы выставки, лекторий, ярмарка народных промыслов, мастер-классы по росписи пряников, показ фильма «Оборона Севастополя» и многое другое. А во второй день интересным событием станет органно-хоровой концерт с участием народного артиста России Олега Хомякова, камерного хора Челябинской государственной филармонии и камерного хора Крымской государственной филармонии.

В завершающий день фестиваля состоится митинг-реквием, посвященный Дню памяти воинов, павших при обороне Севастополя 1854-1855 годов и в Крымской войне 1853-1856 годов. Проходить он будет на Братском кладбище на Северной стороне города.

Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Крымские тулумбасы» пройдёт с 6 по 9 сентября. В пресс-службе ГБУК РК «Центр народного творчества Республики Крым» сообщили, что цель фестиваля — возрождение, развитие и сохранение лучших образцов традиционной казачьей культуры; популяризация самобытного казачьего народного творчества, фольклора; повышение исполнительского и художественного мастерства коллективов художественной самодеятельности и мастеров декоративно-прикладного искусства; выявление молодых самодеятельных талантов; воспитание патриотизма и желания служить Отечеству; преемственность поколений. С 2015 года фестиваль проходит при поддержке главы Республики Крым. В фестивале-конкурсе примут участие творческие самодеятельные коллективы Республики Крым и других субъектов Российской Федерации.

В рамках фестиваля-конкурса состоится мастер-класс для руководителей крымских казачьих коллективов по фольклору.

7 сентября в пгт Николаевка Симферопольского района в 10:00 начнётся православный молебен. Далее в программе запланирована выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, демонстрация традиционных казачьих обрядов; вокальный конкурс казачьих коллективов Республики Крым, конкурсы «Казачья кухня» и «Лучший курень»; а также открытый чемпионат Республики Крым по рубке шашкой. В течение этого дня гости фестиваля смогут увидеть конные выезды; спортивные состязания «Казачье Пятиборье», перетягивание каната, «Казачий ВАР», борьбу на бревне и многое другое.

Торжественная церемония открытия фестиваля начнётся в 16:00, тогда же состоится награждение победителей конкурсов.

8 сентября в Симферополе, в Парке культуры и отдыха им. Гагарина, пройдет театрализованное шествие (12:00). Запланирована также концертная программа казачьих коллективов — участников фестиваля (13:00).

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 544 от 6 сентября 2019 года

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Просмотров: 42 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:55

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